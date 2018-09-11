Khi mẹ và con ở nhà trông ngóng ba từng ngày, có biết đâu rằng lúc đó ba đang dắt nhân tình đi tắm biển, nghỉ mát. Khi mẹ cứ lo lắng, thấp thỏm khi ba chưa về sợ say xỉn lái xe thì ba lại ôm ghì lấy nhân tình trong khách sạn.

Con đã từng tự hào, từng ngưỡng mộ ba hết mực. Nhưng kể từ khi con biết ba có người đàn bà khác bên ngoài, hình tượng về ba đã sụp đổ trong con. Đêm đêm, con nghe tiếng mẹ khóc thầm. Mẹ cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào cho con khỏi nghe thấy. Con không muốn mẹ đau khổ nữa. Khi biết ba có nhân tình, sự ngưỡng mộ đã sụp đổ trong con - Ảnh minh họa: Internet Ba có còn nhớ gia đình mình đã từng có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc? Ngày con còn bé xíu, gia đình mình chưa có nhà phải thuê nhà trọ để ở. Khó khăn nhiều, nhưng mọi người chưa bao giờ hết yêu thương nhau. Những bữa cơm chỉ có trứng chiên, rau luộc. Ba mẹ nhường trứng cho con, mỗi người gắp đầy rau vào chén của mình.

Con nhớ lúc ba nhập viện cấp cứu vì đau ruột thừa. Mẹ phải bán đi chiếc dây chuyền bà ngoại cho làm của hồi môn. Những lần ba ốm đau, bệnh nặng mẹ đều ở bên, chăm sóc. Mẹ bảo rằng, cha con mình là gia tài lớn nhất của mẹ. Có phải khi tiền bạc đủ đầy con người ta sẽ thay lòng đổi dạ? Nếu đúng như vậy, con ước ao gia đình mình mãi mãi nghèo khó như trước đây. Dẫu thiếu ăn, thiếu mặc nhưng tình cảm lúc nào cũng tràn đầy. Khi có nhà, có xe ba ăn nhậu thâu đêm. Ba dần thay đổi, ít về nhà ăn cơm tối. Ba viện lí do làm ăn để đi công tác dài ngày. Khi mẹ và con ở nhà trông ngóng ba từng ngày, có biết đâu rằng lúc đó ba đang dắt nhân tình đi tắm biển, nghỉ mát. Khi mẹ cứ lo lắng, thấp thỏm khi ba chưa về sợ say xỉn lái xe thì ba lại ôm ghì lấy nhân tình trong khách sạn. Ba có bao giờ nhìn lại mà cảm thấy ăn năn khi đối xử với mẹ như thế?

Ba có bao giờ ăn năn khi đối xử với mẹ như thế? - Ảnh minh họa: Internet Ba biết mọi người nói gì về ba không? Họ nói ba ngoại tình, phản bội, ham mê sắc dục. Họ bảo rằng cha không đàng hoàng thì con sẽ giống y như thế? Ba mẹ bạn gái con cũng biết chuyện. Và chúng con chia tay nhau bởi họ sợ: “Con nào thì cha nấy”. Khi ngoại tình, ba có bao giờ nghĩ cho con không? Con xấu hổ vô cùng khi thỉnh thoảng có người lại mang chuyện ba ngoại tình ra để trêu chọc con. Con tự tách mình ra đám đông, ra khỏi những cuộc vui vì con sợ mình lại bị nói xấu. Kể từ khi ba công khai người đàn bà đó, niềm tin vào cuộc đời của con bị đổ vỡ. Mọi thứ như tối sầm trước mắt. Ngay cả cha mẹ mình còn phản bội nhau thì trên đời này còn có tình cảm chân thành thật sự? Để mẹ không đau khổ nữa, xin ba hãy ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Con mong ba hãy ly hôn với mẹ. Bởi chỉ có con mới hiểu được rằng mẹ đau đớn như thế nào. Mẹ nấu ăn, tự cắt vào tay mình mà không biết. Mẹ trào nước mắt giữa bữa cơm chỉ có hai mẹ con. Mẹ cố tỏ ra mình ổn cho con vui, nhưng đêm đến vẫn cứ thẫn thờ, đau khổ. Ba đã chọn người đàn bà khác thì hãy buông tay mẹ ra. Con không muốn vì một người đàn bà ngoài đường mà mẹ phải khổ sở thêm nữa.

Đàn bà à, càng hy sinh lắm càng thiệt thòi nhiều Hy sinh quá nhiều lại thành ra cam chịu. Vắt kiệt sức mình sống vì người khác, tối giản hết sức nhu cầu của bản thân sẽ chẳng nhận được gì ngoài những lời khen đãi bôi của thiên hạ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-con-trai-gui-cha-ngoai-tinh-con-xau-ho-khi-co-mot-nguoi-ba-nhu-vay-296759.html