Đàn bà à, đừng nặng lòng với kẻ không đủ sức vượt qua cám dỗ

Tôi vẫn không hiểu tại sao sau bằng ấy tổn thương và cay đắng, sau bao nhiêu lần bị phản bội và chà đạp, chị vẫn không thể buông tay. Sau một lần tha thứ, vết thương của chị càng sâu thêm.

Đàn bà khi chọn người để trao gửi cuộc đời hãy chọn người thực sự trưởng thành. Đừng phí hoài tình yêu, đừng nặng lòng nặng nghĩa với những người đàn ông thực ra chỉ là “những đứa trẻ to xác”. Đàn ông trưởng thành không đo bằng tuổi tác mà ở chính bản lĩnh và cái tâm của mình. Khi họ đủ lí trí để nhận ra đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Đàn ông thật sự trưởng thành sẽ nhận ra đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có muôn vàn lí do để ngụy biện cho tội lỗi của mình. Khi trót “ăn vụng” mà bị phát hiện họ sẽ lấp liếm bằng việc đổ thừa: Do uống nhiều bia không làm chủ được mình, do nhu cầu sinh lí mạnh cần tìm một nơi giải quyết, do ả đàn bà kia cứ lẳng lơ quyến rũ… Chẳng có người đàn ông nào chịu thừa nhận một sự thật hiển nhiên rằng do bản thân quá hèn kém. Đứng trước bản năng chỉ biết đầu hàng tiếng gọi của thể xác. Chỉ nghĩ được làm sao để thỏa mãn xúc cảm mà chẳng nghĩ đến điều gì phía sau.

Tôi có quen một chị bạn. Chị lớn hơn tôi vài tuổi, có chồng và hai con. Cuộc sống của chị cũng như bao nhiêu người đàn bà bình thường, chỉ khác một điều rằng chồng chị ngoại tình hết lần này đến lần khác. Tôi nhớ lần đầu tiên khi chị phát hiện chồng ngủ với gái, chị đã sốc đến mức nhập viện truyền nước. Đau khổ vật vã, chị ôm ngực thở dốc. Tưởng không thể tha thứ nổi nhưng rồi chị vẫn chấp nhận chừa cho chồng một cánh cửa quay về. Lần thứ 2 chị cũng đau như thế. Nhưng đến lần thứ 3, thứ 4, chị không còn nước mắt để khóc. Chị ngày một chai sạn, gai góc hơn. Tôi vẫn không hiểu tại sao sau bằng ấy tổn thương và cay đắng, sau bao nhiêu lần bị phản bội và chà đạp, chị vẫn không thể buông tay. Sau một lần tha thứ, vết thương của chị càng sâu thêm. Chị bảo rằng chị sống với suy nghĩ chồng chỉ giải quyết sinh lí, còn chị và con mới thật sự là người anh cần.

Đàn ông khi ngoại tình họ chẳng còn nhớ đến nghĩa trăm năm - Ảnh minh họa: Internet Tôi nghĩ rằng trên đời này còn rất nhiều những người đàn bà như chị. Chồng có tệ cỡ nào vẫn cứ ôm lấy. Chồng ngoại tình vẫn cứ tha thứ. Còn đàn ông, lòng dạ tham lam quá đỗi, cứ ngoại tình một lần thì sẽ có lần 2. Họ chỉ nghĩ đến chân dài, eo thon, nghĩ làm sao để mình có những phút giây giường chiếu mà bất chấp nghĩa vợ chồng trăm năm. Đàn bà tổn thương một phần là do bản thân mình. Bởi họ cứ dung túng, cứ chấp nhận hết những tội lỗi của chồng. Một người đàn ông không đủ sức vượt qua những cám dỗ tầm thường thì đàn bà còn mong đợi điều gì? Đợi chờ một ngày anh ta sẽ thức tỉnh và nhận ra rằng mình đã sống sai lầm ư? Không đâu, người đời có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, điều gì đã thuộc về bản chất, đã thấm vào máu thì ngàn đời không thể thay đổi được. Sống với đàn ông coi trọng tình dục, cuộc đời đàn bà sẽ chìm trong nước mắt - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông bản lĩnh chính là ở chỗ nhận ra đâu là cuộc chơi và đâu là cuộc đời. Biết rằng mình cần gì, muốn gì. Biết giữ mình đứng vững trước bao nhiêu cám dỗ, mời mọc. Phúc phần cho đàn bà nương dựa cuộc đời cho những người đàn ông như thế. Ngược lại, với những kẻ chỉ coi trọng tình dục thì cuộc đời đàn bà chỉ chìm trong u uất, khổ sở.

Tâm sự của người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn Làm người thứ ba, đứng giữa ranh giới của cô đơn và tuyệt vọng. Những năm tháng tôi đã yêu hết mình, bây giờ chỉ cần buông tay ra là mất tất cả. Ai cũng dè bỉu, khinh khi người thứ ba nhưng có ai hiểu những gì mà họ phải chịu đựng?

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