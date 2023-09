Đàn bà à, đừng nặng lòng với kẻ không đủ sức vượt qua cám dỗ

Đàn bà khi chọn người để trao gửi cuộc đời hãy chọn người thực sự trưởng thành. Đừng phí hoài tình yêu, đừng nặng lòng nặng nghĩa với những người đàn ông thực ra chỉ là “những đứa trẻ to xác”. Đàn ông trưởng thành không đo bằng tuổi tác mà ở chính bản lĩnh và cái tâm của mình. Khi họ đủ lí trí để nhận ra đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời.

Đàn ông thật sự trưởng thành sẽ nhận ra đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có muôn vàn lí do để ngụy biện cho tội lỗi của mình. Khi trót “ăn vụng” mà bị phát hiện họ sẽ lấp liếm bằng việc đổ thừa: Do uống nhiều bia không làm chủ được mình, do nhu cầu sinh lí mạnh cần tìm một nơi giải quyết, do ả đàn bà kia cứ lẳng lơ quyến rũ… Chẳng có người đàn ông nào chịu thừa nhận một sự thật hiển nhiên rằng do bản thân quá hèn kém. Đứng trước bản năng chỉ biết đầu hàng tiếng gọi của thể xác. Chỉ nghĩ được làm sao để thỏa mãn xúc cảm mà chẳng nghĩ đến điều gì phía sau.