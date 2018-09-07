Tâm sự của người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn

Tâm sự gia đình 07/09/2018 13:46

Làm người thứ ba, đứng giữa ranh giới của cô đơn và tuyệt vọng. Những năm tháng tôi đã yêu hết mình, bây giờ chỉ cần buông tay ra là mất tất cả. Ai cũng dè bỉu, khinh khi người thứ ba nhưng có ai hiểu những gì mà họ phải chịu đựng?

Người thứ ba nhiều khi cô đơn đến vô cùng. Người đời thường dùng những từ ngữ thấp hèn nhất để mỉa mai, chế giễu những kẻ ăn nằm với chồng người khác. Nhưng có biết đâu rằng, trong mối tình tay ba, người đau khổ nhất, người dằn vặt nhất lại là người thứ ba. Bởi ôm thứ không thuộc về mình thì còn gì đau khổ hơn!

Tâm sự của người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn - Ảnh 1
Yêu người không thuộc về mình, còn gì đau khổ hơn thế? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi 20 tuổi, là một cô gái vui vẻ, mơ mộng. Tôi cũng mong người đàn ông mình yêu sẽ là người tử tế, thương yêu tôi. Ngay lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nghĩ đó là người đàn ông của cuộc đời mình. Anh giỏi giang, lịch thiệp, tử tế, hay giúp đỡ mọi người. Tôi yêu người đàn ông đó mà không hề biết anh đã có vợ.

Anh giấu tôi chuyện mình đã có vợ, có con. Tôi không hề nghi ngờ gì bởi khi đến căn chung cư anh ở, anh chỉ sống một mình. Thì ra vợ con anh ở dưới quê. Vợ anh trong khoảng thời gian sinh con và mang thai đã về quê để mẹ anh chăm sóc. Anh bảo mình chưa nghĩ đến chuyện vợ con bởi còn lo cho tương lai.

Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim của cô gái mới yêu lần đầu. Tôi hiến dâng cho anh mà không cần suy nghĩ. Tôi hay đến nhà anh, nấu cho anh những bữa cơm ngon lành. Chúng tôi hò hẹn, xem phim như biết bao cặp đôi khác. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ gì ở anh. Anh cũng bảo đợi khi công việc ổn định sẽ dẫn tôi về quê ra mắt gia đình.

Đắng chát nhất cho tôi là khi bạn thân gửi hình anh và vợ, tôi vẫn không thể tin được. Bạn tôi tình cờ thấy trên Facebook hình anh và vợ hạnh phúc bế con trên tay. Tôi bàng hoàng, sụp đổ. Tôi cuống cuồng tìm đến anh để mong có lời giải thích. Anh sau khi xem hình, luống cuống xin lỗi. Anh ôm tôi vào lòng mà nói rằng ngoài chuyện có vợ con anh giấu tôi còn tình cảm của anh dành cho tôi là thật.

Tâm sự của người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn - Ảnh 2
Làm người thứ ba tôi đứng giữa cô đơn và tuyệt vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết mình sai khi yêu đàn ông có vợ. Lí trí bảo với tôi rằng phải buông tay, phải từ bỏ người không thuộc về mình. Tôi đã nói lời chia tay nhưng lòng tôi đau đớn vô cùng. Vài ngày không gặp, tôi đã cồn cào nhớ. Khi anh tìm đến thề thốt, xin lỗi tôi lại mềm lòng. Anh nói sẽ bỏ vợ mà đến với tôi vì tôi mới là người đàn bà mà anh yêu.

Làm người thứ ba, đứng giữa ranh giới của cô đơn và tuyệt vọng. Bởi những năm tháng tôi đã yêu hết mình, chỉ cần buông tay ra là mất tất cả. Ai cũng dè bỉu, khinh khi người thứ ba nhưng có ai hiểu những gì mà họ phải chịu đựng? Hạnh phúc thì mong manh, mà nỗi cô đơn và lo sợ cứ ngày một lớn lên.

Tâm sự của người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn - Ảnh 3
Tôi không biết hạnh phúc mà tôi đang có sẽ vụt mất lúc nào? - Ảnh minh họa: Internet

Người ta yêu người ta có quyền hi vọng về một cái kết viên mãn. Còn tôi - người thứ ba ôm chồng người khác mà lòng mình thấy cô đơn vô cùng. Bởi không biết thứ hạnh phúc mà mình đang có vụt mất lúc nào. Ôm người đàn ông mình yêu mà biết người ta còn một người đàn bà bên đời. Tôi phải làm sao đây? Có nên hy vọng, trông chờ vào lời hứa của anh không?

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