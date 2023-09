Tâm sự của người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn

Đàn ông à, tất cả mọi sự trên đời này đều có nguyên do cả. Vợ phải gồng gánh kinh tế là do chồng bất tài, vô dụng. Vợ cô đơn, chán nản là do chồng sống quá vô tâm. Nụ cười của vợ chính là thước đo tình yêu của người đàn ông bên cạnh.