Đàn bà à, càng hy sinh lắm càng thiệt thòi nhiều

Ai cũng sẽ nói: “Đàn bà có chồng thì hiển nhiên phải sống như vậy”. Đã có chồng, có con thì phải nhẫn nhịn hy sinh như bao đời nay đàn bà phải thế. Rất nhiều người phụ nữ gia cảnh không đến nỗi quá khó khăn nhưng vẫn cứ tằn tiện khi chi tiêu cho bản thân mình. Chồng con thì đàn bà lựa chọn những thứ đồ tốt nhất nhưng đến bản thân mình lại dè sẻn, cầm xuống đặt lên không dám mua. Những thú vui của bản thân xếp lại, bạn bè cũng ít gặp gỡ.

Đâu phải người chồng nào cũng thấu hiểu những hy sinh của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sống như thế mệt mỏi vô cùng. Trên đời này chẳng mấy người đàn ông nào hiểu thấu những gì người vợ mình đã tần tảo hi sinh. Sẽ chẳng có ai nhìn thấy được rằng đôi bàn tay của vợ ngày càng gân guốc, thô kệch do làm việc nhà quá nhiều. Họ sẽ không biết những vết hằn trên gương mặt, những dấu chân chim trên khóe mắt là do người đàn bà chẳng có lấy thời gian cho riêng mình để chăm chút. Đàn ông tặc lưỡi chê bai vợ ngày càng già nua, xấu xí mà có biết đâu rằng vợ mình mệt mỏi biết bao nhiêu. Đàn bà có mấy ai nhận ra rằng, không phải cứ sống hết lòng vì người khác là sẽ nhận về sự yêu thương, trân trọng.