Lao theo tiếng gọi của ả nhân tình, ngày tôi chuẩn bị cưới lần 2 thì ngỡ ngàng nghe cô ấy nói: ‘Đàn bà có tiền và con thì cần quái gì đến chồng?’

Tâm sự gia đình 22/10/2022 09:06

Tôi từng nghĩ thì kệ thôi, tôi sẽ cưới bồ, đàn ông đâu sợ thiếu phụ nữ cưới làm vợ? Ai dè, bồ mê người giàu hơn mà bỏ đi, cho tôi một cú đau đớn. Đến lúc đó tôi mới thấm thía lời mẹ nói lúc biết tôi ngoại tình:

Lấy nhau về, vợ tôi cũng thôi không đi làm. Một phần vì vợ chồng ở chung với cha mẹ tôi, họ lại không muốn con dâu bôn ba bên ngoài. Một phần là vì cô ấy chẳng kiếm được bao nhiêu, thà cứ ở nhà để tôi nuôi cho lành. Vợ tôi ban đầu không đồng ý nhưng từ khi sinh con đầu lòng cũng đã xuôi xuôi theo.

Vợ tôi không giỏi việc nhà, từ khi ở nhà trông con mới học này học kia. Nhiều hôm vợ tôi thở than làm không được cái này cái kia, tôi cứ làm lơ. Tôi nghĩ phụ nữ làm việc nhà là thiên chức, cũng như làm mẹ làm vợ. Đàn ông ra ngoài kiếm tiền được, thì phụ nữ sao không làm được mấy việc lặt vặt trong nhà. Tôi nghĩ được mẹ tôi rèn giũa thì thế nào vợ tôi cũng sẽ trở thành người vợ đảm đang như tôi mong muốn.

Lao theo tiếng gọi của ả nhân tình, ngày tôi chuẩn bị cưới lần 2 thì ngỡ ngàng nghe cô ấy nói: ‘Đàn bà có tiền và con thì cần quái gì đến chồng?’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về sau, vợ tôi cũng chẳng còn tâm sự kể khổ với tôi. Tôi cứ về nhà là có cơm vợ nấu, con vợ chăm. Nhiều hôm tôi đi làm cả ngày mệt quá, cứ về là nằm ngủ đến sáng, chẳng cần phải làm gì. Tiền bạc thì tôi vẫn cho vợ đều đều mỗi tháng, cô ấy cũng chẳng bao giờ hỏi thêm.

Riêng có một lần, vợ bảo phải đưa thêm tiền cho nhà ngoại. Đúng lúc đó tôi đang căng thẳng trong công việc, vặn lại cô ấy: “Tiền có nhiêu đó mỗi tháng, em làm thế nào thì làm!”. Từ hôm đó, vợ tôi chẳng nói lại lần nào chuyện gửi tiền thêm cho nhà ngoại, tôi cũng quên mất.

Tôi ra ngoài làm ăn, không ít lần bị lôi kéo đến với phụ nữ. Tôi ban đầu luôn từ chối, tôi không muốn là người chồng ngoại tình. Nhưng dần dà tôi lại không kiềm chế được. Tôi quen một người phụ nữ làm phục vụ trong quán bar. Tôi chỉ nghĩ là vui qua đường. Nhưng vợ tôi đã phát hiện. Điều kỳ lạ là cô ấy chẳng làm lớn chuyện, cũng không đánh ghen. Tôi chơi với bồ thì kệ tôi, cô ấy vẫn ngoan ngoãn ở nhà.

Đến một hôm, vợ tôi đến trước mặt tôi, chìa ra tờ đơn ly hôn đã ký. Tôi giận run người, cho rằng vợ lấy quyền gì ly hôn? Tôi không bỏ cô ấy theo bồ thì thôi, cô ấy sao dám bỏ chồng? Tôi mới là người có quyền bỏ vợ!

Tôi sảng giọng nói với vợ:

“Có giỏi thì ly hôn, không có tiền mà ăn còn không biết điều!”.

Lao theo tiếng gọi của ả nhân tình, ngày tôi chuẩn bị cưới lần 2 thì ngỡ ngàng nghe cô ấy nói: ‘Đàn bà có tiền và con thì cần quái gì đến chồng?’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ nghĩ dọa như thế vợ sẽ sợ, ai dè cô ấy cười khinh tôi, lôi ra cuốn sổ tiết kiệm cả mấy chục triệu trong tài khoản.

“Bà đây tự kiếm được tiền rồi nhé, chẳng cần phải ăn bám chồng đâu! Mấy đồng ít ỏi của anh hàng tháng nhiều lắm à mà dám coi thường tôi, dám ngoại tình?”.

Xong rồi vợ tôi cất liền quyển sổ tiết kiệm vào túi, ôm con ra khỏi nhà. Tôi quá bất ngờ vẫn không thể tin:

“Có giỏi thì ly hôn, xem có bị người ta chê cười không!”.

Vợ tôi ôm con đứng ngay cửa, hất mặt nhìn tôi:

“Có tiền với con thì cần quái gì đến chồng? Huống hồ là một người chồng ngoại tình tệ bạc!”.

Vợ tôi đòi ly hôn tôi thật. Sau đó, cô ấy còn mở được cả một cửa tiệm thời trang. Nghe đâu ban đầu cô ấy mượn tiền bạn để buôn bán qua mạng, rồi tự mình làm. Những đêm tôi đi chơi với bồ, cô ấy chẳng thèm để ý mà lo kiếm tiền. Đến lúc có đủ vốn, cô ấy một bước ôm con ra ngoài, chẳng thèm quay đầu lại.

Tôi từng nghĩ thì kệ thôi, tôi sẽ cưới bồ, đàn ông đâu sợ thiếu phụ nữ cưới làm vợ? Ai dè, bồ mê người giàu hơn mà bỏ đi, cho tôi một cú đau đớn. Đến lúc đó tôi mới thấm thía lời mẹ nói lúc biết tôi ngoại tình:

“Mày tìm được bồ đầy rẫy ở ngoài đường, chứ vợ thì chẳng dễ đâu con. Mày xem thường vợ thì có ngày hối không kịp!”.

Giờ tôi mới là người chồng tệ bạc hối hận mà đánh mất cả vợ cả con…

Vừa dẫn bạn trai về ra mắt đã bị mẹ đã "phán" 1 câu rồi bắt bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Vừa dẫn bạn trai về ra mắt đã bị mẹ đã "phán" 1 câu rồi bắt bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải cảm ơn bà rối rít vì điều này

Qua bài học sâu sắc này, tôi muốn dành lời khuyên cho chị em rằng ngoài việc tìm hiểu thật kỹ người bạn trai của mình, thì cũng nên tham khảo ý kiến của người lớn để có cách nhìn nhận, đánh giá khách quan nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện