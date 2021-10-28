Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Tâm sự gia đình 28/10/2021 04:50

Mấy tháng trước tôi lại đi công tác nhiều ngày. Khi trở về, tôi thấy vợ chẳng niềm nở gì khi gặp lại chồng, cô ấy cứ hờ hững thế nào đó. Lúc gần gũi với nhau, vợ cứ ngây người như có tâm sự.

Tôi và vợ lấy nhau gần hai năm. Tôi làm xây dựng, vợ tôi là kế toán. Tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có khi cả mấy tháng không ở gần vợ. Chúng tôi lấy nhau gần 2 năm rồi nhưng vợ tôi vẫn chưa muốn sinh con. Tôi cũng không thúc ép cô ấy.

Mấy tháng trước tôi lại đi công tác nhiều ngày. Khi trở về, tôi thấy vợ chẳng niềm nở gì khi gặp lại chồng, cô ấy cứ hờ hững thế nào đó. Lúc gần gũi với nhau, vợ cứ ngây người như có tâm sự. Vì tính chất công việc thường phải xa vợ, tôi liền nghĩ rằng có phải vợ ở nhà có nhân tình hay không?

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng - Ảnh 1
Khi trở về, tôi thấy vợ chẳng niềm nở gì khi gặp lại chồng, cô ấy cứ hờ hững thế nào đó - Ảnh minh họa: Internet 

Thời gian về nhà, tôi lén theo dõi vợ nhưng thấy cô ấy ngoài đi làm thì chỉ về nhà, trong điện thoại cũng không có dấu vết gì lạ. Chỉ có một điểm kỳ lạ là vợ tôi thường xuyên ở trong nhà tắm rất lâu vào ban đêm. Mỗi lẫn vợ tôi tắm xong đi ra ngoài, trông cô ấy tím tái mệt mỏi lắm.

Tối hôm đó, tôi giấu chìa khóa nhà tắm dự phòng. Tôi nhắm mắt như ngủ say, nghe tiếng động vợ vào nhà vệ sinh. Sau đó 30 phút, tôi kê tai vào nhà tắm thì nghe trong tiếng xả nước ào ào vang vọng tiếng khóc nức nở. Tôi nhanh tay mở cửa nhà tắm thì kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng - Ảnh 2
Tôi cứ hỏi rốt cuộc là thế nào nhưng cô ấy chỉ khóc - Ảnh minh họa: Internet  

Tôi thấy vợ ôm đầu khóc rất thảm thương. Tôi hỏi vợ có chuyện gì thì cô ấy nói rất có lỗi với tôi, cô ấy không tốt. Tôi cứ hỏi rốt cuộc là thế nào nhưng cô ấy chỉ khóc. Sau khi bình tĩnh lại, vợ tôi nói:

“Em không thể giấu anh thêm được nữa, em rất khổ tâm. Thật ra trước khi lấy anh em từng có một đời chồng và một đứa con được mẹ em nuôi dưới quê. Sau khi biết em lấy anh, chồng cũ tìm em để hăm dọa. Anh ta muốn em lên giường với anh ta, nếu không sẽ để anh biết chuyện này. Em không muốn anh biết nên đã chấp nhận. Em thật sự không muốn phản bội chồng, nhưng em biết anh cũng không thể chấp nhận việc em lừa dối anh”.

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu, biết được sự thật tôi điếng người chết lặng - Ảnh 3
Tôi chết lặng không nói nên lời - Ảnh minh họa: Internet 

Tôi chết lặng không nói nên lời. Tôi đúng là không thể chấp nhận việc bị vợ lừa dối như thế. Nhưng so với việc biết cô ấy lên giường với chồng cũ càng khiến tôi oán hận hơn. Sao cô ấy không tin tưởng tôi để giờ mọi chuyện đi đến đường cùng thế này. Giờ tôi phải làm sao đây?

Qua camera, thấy chồng với bạn thân có điều mờ ám, tôi vội chạy về nhà và "tẽn tò" khi khám phá ra sự thật

Qua camera, thấy chồng với bạn thân có điều mờ ám, tôi vội chạy về nhà và "tẽn tò" khi khám phá ra sự thật

Thấy cảnh tượng trước mắt, tôi chết sững, bất ngờ vì quá sốc. Hành động sau đó của chồng và bạn thân càng khiến tôi kinh ngạc hơn.

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Từ khóa:   chồng cũ vợ có con riêng phản bội chồng

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