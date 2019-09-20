Khi chồng ngoại tình, đàn bà đừng dại dột hỏi vì sao anh ta phản bội mình?

Tâm sự gia đình 20/09/2019 11:17

Đàn bà đừng cố tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao chồng ngoại tình. Dù có tìm được câu trả lời cũng không thể phủ nhận một thực tế phũ phàng rằng anh ta đã bạc lòng, chà đạp nghĩa vợ chồng để ăn nằm cùng người khác.

Chỉ có những người đàn bà bị chồng phản bội mới hiểu được cảm giác đau đớn tận tâm can này. Đau đớn vì người tin yêu nhất lại nhẫn tâm làm điều tệ bạc, khổ sở vì tình nghĩa vợ chồng hóa ra với anh ta chỉ là phù du. Người ta nói rằng, có 2 thứ khiến đàn bà đau nhất: 1 là mất người thân, xếp sau đó là chồng ngoại tình. Nói như vậy để thấy rằng việc chồng qua đêm với đàn bà khác khiến đàn bà đau như thế nào.

Sau giờ phút đau khổ, bàng hoàng đàn bà lại dằn vặt và tự làm khổ bản thân mình bởi trăm ngàn câu hỏi: Vì sao chồng phản bội? Mình có điều gì chưa tốt, thua kém ả tình nhân kia? Anh ta đã từng rất tốt, từng hứa hẹn rất nhiều sẽ làm vợ hạnh phúc sao bây giờ thay đổi quá nhanh? Níu kéo hay chọn phương án ly hôn?

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Chồng ngoại tình, đàn bà thường dằn vặt mình: 'Vì sao anh ấy phản bội?' - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đừng cố tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao đàn ông ngoại tình. Dù có tìm được câu trả lời cũng không thể phủ nhận một thực tế phũ phàng rằng anh ta đã bạc lòng, chà đạp nghĩa vợ chồng để ăn nằm cùng người khác. Đàn bà đừng tự trách mình rằng không đủ đẹp, không đủ dịu dàng nên chồng mới ra đi. Đàn ông tự ngàn đời luôn luôn là những kẻ thèm của lạ. Bất chấp vợ ở nhà có đẹp, có đảm đang, có dịu dàng đến mấy thì khi đã tham lam thì không một người vợ nào đủ sức giữ. Bởi vậy, đàn bà ở vào tình thế chồng ngoại tình nên biết chấp nhận một thực tế rằng: Anh ta đã phản bội!

Đàn bà có nên đánh ghen, có nên làm cho ả đàn bà trắc nết kia một trận nên thân khi cướp chồng người khác? Đàn ông đâu phải là một món đồ mà có thể dễ dàng giành giật. Khi đàn ông không đồng lõa, không tự dang tay đón lấy thì đâu có một người đàn bà nào dám ngã vào lòng. Khi vợ ngoại tình, đàn ông đánh vợ. Khi chồng ngoại tình thì đàn bà đánh nhân tình. Còn những gã chồng tham lam, hám của lạ kia thì ung dung vô tội? Đàn bà đánh ghen không làm thay đổi được mọi chuyện, càng không làm nỗi đau bị phản bội của mình giảm bớt. Đánh ghen chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau của chính mình.

Không đánh ghen vậy đàn bà nên làm gì? Chừa một cánh cửa cho anh ta quay về hay chọn phương án ly hôn. Người đời thường nói rằng tham lam là bản chất của đàn ông, họ vui chơi chốt lát rồi cũng quay về với vợ. Đàn bà biết giữ hạnh phúc sẽ tha thứ cho chồng khi anh ta ngoại tình. Liệu rằng khi đàn bà khoan dung sẽ nắm giữ được thứ hạnh phúc vốn dĩ đã lung lay từ lâu? Liệu rằng sau khi tha thứ cho chồng ngoại tình, mọi thứ sẽ tốt đẹp như chưa từng tồn tại việc phản bội?

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Dù nguyên nhân ngoại tình là gì cũng không thể xoa dịu được nỗi đau của đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hãy trả lời hết những câu hỏi đó trước khi chấp nhận tha thứ. Nếu có thể ôm lại người chồng đã ăn nằm cùng người khác, nếu ban đêm có thể nằm cạnh chồng mà ngủ yên, nếu tha thứ mà lòng không cảm thấy đau buốt thì hãy chừa một cánh cửa cho anh ta quay về.

Còn nếu đau đớn quá, đêm đêm nằm cạnh chồng mà vẫn trào nước mắt thì hãy chọn phương án ly hôn. Chia tay không bao giờ là bản án tử đối với cuộc đời người đàn bà. Suy cho cùng, kết hôn cũng như hàng vạn việc khác trên đời là đều mong nhận được những điều tốt đẹp nhất. Nếu cuộc hôn nhân này chỉ toàn đem đến nước mắt, người đàn bà chỉ nhận được toàn những nỗi cay đắng ê chề thì càng cố gắng gìn giữ sẽ càng tăng lên nỗi đau.

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Phụ nữ hãy lựa chọn phương án làm mình thanh thản nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nói đàn bà khôn ngoan là biết chừa cho chồng một đường về. Có người lại bảo chỉ có đàn bà dại dột mới chấp nhận chuyện cắm sừng. Sẽ không có bất kì một phương án nào gọi là tối ưu nhất, ưu việt nhất khi chồng ngoại tình. Bởi chỉ có những người trong cuộc mới thấm thía được nỗi đau mà mình gánh chịu, mới biết rằng sau tất cả điều gì sẽ sưởi ấm lại con tim đã tổn thương quá nhiều. Lắng nghe trái tim mình, chọn phương án làm mình cảm thấy hài lòng và thanh thản nhất đó là cách đàn bà khôn ngoan ứng xử khi chồng phản bội.

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