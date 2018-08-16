Kẻ thứ ba: Đáng trách hơn đáng thương, đáng giận hơn là đáng được tha thứ!

Tâm sự gia đình 16/08/2018 16:25

Có bao giờ bạn nghĩ tại sao tạo hóa lại tạo ra những người thứ ba chen chân vào cuộc tình đã chật chội? Tại sao không làm người thứ nhất mà lại làm người thứ ba gây ra nhiều tổn thương cho người khác?

Có một lần cô bạn thân hỏi tôi nghĩ sao về người thứ ba? Tôi lặng lẽ suy nghĩ một hồi lâu rồi lại tặc lưỡi nói với giọng chua chát “đáng khinh chứ sao”. Bởi theo tôi người thứ ba là kẻ đáng trách nhất trong cuộc đời này. Cuộc tình dù đúng dù sai, dù người trong cuộc đã không còn trân trọng nhau cũng không có cửa cho người thứ ba xuất hiện. Tôi cảm thấy sự xuất hiện của họ vô duyên lắm. Vô duyên khi chen vào cuộc tình vốn dĩ đã chật chội. Vô duyên vì đã là người đến sau mà còn đòi danh phận, không được thì lại trở mặt làm khó nhau.

Kẻ thứ ba: Đáng trách hơn đáng thương, đáng giận hơn là đáng được tha thứ! - Ảnh 1
Kẻ thứ ba đáng trách hơn đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba đừng viện cớ vì cuộc hôn nhân của nhân tình không hạnh phúc nên chen vào. Suy nghĩ đó ngớ ngẩn lắm, đừng tự huyễn hoặc giá trị của bản thân. Cũng đừng nghĩ bạn sẽ giúp được anh ấy vượt qua những khó khăn trước mắt. Chẳng qua bạn chỉ là cái phao để đàn ông bám vào mỗi khi chới với mà thôi, nếu đã giữ thăng bằng trở lại, họ sẽ ruồng bỏ bạn.

Người thứ ba có cảm thấy mình vô duyên hay không? Xin thưa nếu họ biết sĩ diện thì đã không mặt dày chen chân vào chuyện hôn nhân của người khác. Nếu không vô duyên đã không làm điều đó rồi. Nếu không vô duyên sẽ không có chuyện nhân tình lại bảo vợ chính chuyên bỏ chồng và tác hợp cho họ. Người thứ ba đừng viện cớ hoàn cảnh ép buộc, con tim không thể cưỡng lại được mà giành giật hạnh phúc với người khác. Bởi dù đúng, bạn cũng sẽ trở thành kẻ sai trong chuyện này.

Kẻ thứ ba: Đáng trách hơn đáng thương, đáng giận hơn là đáng được tha thứ! - Ảnh 2
Con giáp thứ 13 đáng giận hơn là đáng được tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Có người từng nói sao không thông cảm cho người thứ ba? Họ cho rằng vì không ở trong đôi giày của người thứ ba, bạn sẽ không hiểu họ cũng có những chuyện ẩn khuất đàng sau. Vậy thử hỏi nếu bạn rơi vào trường hợp bị người khác cướp đi hạnh phúc của mình, bạn có để yên hay không? Phụ nữ vốn dĩ rất ích kỷ trong tình yêu, họ không muốn ai cướp đi đôi giày của mình đang mang. Họ không muốn chung đụng với bất cứ ai. Đó là bản chất của họ. Phụ nữ thường chung thủy hơn đàn ông, vì thế họ muốn người đàn ông cũng mình cũng phải sắt son một lòng. Đó là điều dễ hiểu.

Người thứ ba có đáng trách không? Họ vạn lần xứng đáng bị người đời chỉ trích. Có người còn xem kẻ thứ ba là sai lầm của tạo hóa. Sao không làm người thứ nhất mà lại làm người thứ ba trong tình yêu vốn dĩ chỉ có hai người. Thế nên những ai đã, đang và có ý định làm người thứ ba hãy từ bỏ đi. Đừng để bản thân là sản phẩm lỗi của tạo hóa. Đừng để bản thân mãi bị người đời chỉ trích, dè bĩu. Và đừng mãi nhân danh tình yêu để làm chuyện sai trái. Phụ nữ làm gì cũng được, xin đừng làm người thứ ba.

Kẻ thứ ba: Đáng trách hơn đáng thương, đáng giận hơn là đáng được tha thứ! - Ảnh 3
Phụ nữ làm gì cũng được xin đừng làm người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba hãy tự mình kết thúc những mộng mơ trẻ dại để suy nghĩ trưởng thành hơn. Không phải chỉ có tình yêu là sẽ hạnh phúc, mà còn phụ thuộc vào yếu tố đúng người đúng thời điểm. Có những người thường nói giá như mình đến trước người vợ kia một bước thì đã được cùng anh ấy nâng khăn sửa túi. Giá như và giá như… Bạn nên biết chẳng có giá như, nếu có quay lại, bạn vẫn là kẻ đến sau trong chuyện tình của người khác. Nếu có quay lại, bạn vẫn là người thua cuộc vì đã cướp đi hạnh phúc của thiên hạ mà thôi. 

Người thứ ba đáng trách hơn đáng thương, đáng giận hơn là đáng được tha thứ. Vì lười nhác, vì dựa dẫm, vì ích kỷ mà đã sống sai với bản thân mình và gây ra nhiều tổn thương cho người khác.

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