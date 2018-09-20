Hậu quả ngoại tình rất khắc nghiệt, sao đàn ông không biết sợ?

Tâm sự gia đình 20/09/2018 10:10

Ngoại tình không phải đơn giản chỉ là một lỗi lầm. Đó không phải là chuyện chỉ cần nói lời xin lỗi, chỉ cần tha thứ là có thể bỏ qua dễ dàng. Đàn ông ngoại tình rồi cũng sẽ về với vợ nhưng liệu rằng mái ấm đó có còn nguyên vẹn?

Xã hội hiện đại, chuyện ngoại tình ngày càng dễ dàng và phổ biến. Đó là ngoại tình công sở, những mối tình một đêm, những quán karaoke trá hình… Nhà nghỉ mọc lên nhan nhản, biết bao nhiêu cô gái chỉ cần có tiền là phục vụ nhu cầu thể xác của đàn ông. Không thể phủ nhận một điều rằng tình dục đã trở thành một món hàng, chỉ cần bỏ tiền ra là có.

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Chồng ăn nằm với người khác là sự đả kích rất lớn đối với người vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể nghĩ rằng chuyện mua vui, những mối tình một đêm là điều rất bình thường. Thế nhưng, với phụ nữ thì không bao giờ là như vậy. Đàn ông nhậu nhẹt, cờ bạc, lười biếng, ích kỉ… đàn bà đều có thể tha thứ. Nhưng đàn ông ăn nằm với người khác là sự đả kích lớn nhất trong cuộc đời làm vợ. Đàn bà có thể chừa cho chồng một cánh cửa để quay về nhưng vĩnh viễn, cuộc hôn nhân sẽ không bao giờ được như trước nữa.

Ngoại tình là tan cửa nát nhà. Bao nhiêu cặp vợ chồng kéo nhau ra tòa ly hôn vì ngoại tình. Vợ chồng chia lìa, con cái đứa theo cha, đứa theo mẹ. Sự thiếu hụt một gia đình trọn vẹn của con trẻ dẫu có bạc vàng, của cải cũng không thể bù đắp nổi. Đàn bà suốt cuộc đời sẽ khắc cốt ghi tâm những đau đớn và tổn thương do chồng gây ra. Nhiều năm qua đi, nhiều người vẫn cảm thấy đau nhói khi nhắc chuyện chồng ngoại tình. Vì những thú vui bản năng tầm thường, đàn ông đánh đổi hạnh phúc gia đình, đánh đổi tương lai của con. Vậy có đáng không?

Đàn ông cũng rất khôn ngoan. Dĩ nhiên họ rất hiểu, điều gì sẽ chực chờ mình nếu chuyện ngoại tình bị phát giác. Nhưng mọi nỗi sợ hãi, mọi “lời đe dọa” chẳng thể thắng được bản năng dục vọng. Thôi thì cứ vui trước đã chắc gì vợ đã phát hiện! Mình không nói thì ma không biết quỷ cũng chẳng hay chuyện mình lén lút ăn vụng.

Hậu quả ngoại tình rất khắc nghiệt, sao đàn ông không biết sợ? - Ảnh 2
Dẫu có tha thứ thì niềm tin với chồng vĩnh viễn đã chết đi - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông cứ cho rằng vợ mình hiền lành đến mức ngu ngơ, tin chồng, yêu chồng đến mù quáng. Dẫu cho chồng có ăn vụng, có làm sai thì họ cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng đàn bà nhạy cảm lắm. Làm sao họ không nghi ngờ được khi chồng mãi viện lí do để đi sớm, về khuya? Làm sao không để ý được những thay đổi bất thường từ chồng: Quần áo thơm tho ra đường, đêm hôm còn ôm điện thoại nhắn tin, lảng tránh vợ những lần gần gũi…? Và cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng lòi ra, vấn đề ở đây là sớm hay muộn mà thôi.

Ngoại tình không phải đơn giản chỉ là một lỗi lầm. Đó không phải là chuyện chỉ cần nói lời xin lỗi, chỉ cần tha thứ là có thể bỏ qua dễ dàng. Đàn ông ngoại tình rồi cũng sẽ về với vợ nhưng liệu rằng mái ấm đó có còn nguyên vẹn cho anh trở về? Với một người vợ biết chồng từng ăn nằm với người khác, niềm tin của họ đã vĩnh viễn chết đi. Dẫu sống chung nhà, dẫu chung chăn gối nhưng vĩnh viễn – họ chẳng thể tin chồng thêm bất kì một một lần nào nữa.

Hậu quả ngoại tình rất khắc nghiệt, sao đàn ông không biết sợ? - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Hậu quả của ngoại tình lúc nào cũng khắc nghiệt như thế. Đàn ông mấy người khôn ngoan mà dừng lại trước những cám dỗ và sự mời gọi của dục vọng tầm thường? Đàn ông nên nhớ, mọi sự trên đời đều có nhân quả. Chẳng ai có kết cục tốt đẹp khi phản bội vợ con, chà đạp lên tình nghĩa vợ chồng.

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