Tôi sẽ không khuyên bạn buông bỏ, vì nếu được bạn đã làm ngay từ đầu. Bạn có nhiều lý do để chọn giữ lại một người đàn ông phản bội. Bạn cũng có quyền chọn ở lại cuộc hôn nhân đã không còn sự thủy chung. Bạn có những nỗi sợ của một người vợ bị chồng phản bội mà không ai có thể thấu hết. Nhưng điều tôi muốn bạn biết là nếu qua hết những nhẫn nhịn, cố gắng, khổ đau này, bạn có thật sự bình yên không?

Bạn bị phản bội, không phải là một lần. Bạn đã tha thứ, cũng không phải là một lần.

Nếu những đánh đổi đó của bạn có thể lay chuyển được lòng dạ của chồng, thì thật may mắn, thật đáng mừng. Nhưng nếu anh ta trở về chỉ để đợi lúc lại rời đi, mong bạn tha thứ rồi lại làm chuyện có lỗi với bạn, cầu xin bạn bỏ qua rồi lại ngược đãi bao dung của bạn, thì bạn được gì không?

Hay là ngay từ giây phút bạn biết chồng phản bội, bạn đã không còn có thể bình yên? Tháng ngày kéo dài bạn oán hận, tủi hờn, rồi lại nhịn nhường để giữ lại một gia đình đủ vợ chồng con cái. Bạn đã cố gắng nhiều mà phải không, bằng nước mắt, bằng nỗ lực thứ tha, bằng tấm lòng bao dung, bằng yêu thương để chồng quay về. Bạn chưa từng có một ngày bình yên mà, có phải không?

Bạn có thể là một người vợ yêu chồng, thương con, giàu lòng hy sinh. Bạn cũng có thể tha thứ cho chồng, hết lần này đến lần khác, dù bạn tổn thương và đau lòng nhiều thế nào. Nhưng liệu chồng có biết hết những hy sinh và tổn thương của bạn? Nếu anh ta nghĩ bản thân may mắn vì có vợ đảm con ngoan, anh ta đã không ngoại tình. Nếu anh ta biết bạn tổn thương nhiều đến thế nào, anh ta đã quay về ngay lầu đầu phạm lỗi.

Liệu chồng có biết hết những hy sinh và tổn thương của bạn? - Ảnh minh họa: Internet

Bạn biết không, có những người chồng một khi đã ngoại tình họ sẽ không bao giờ có thể quay về. Dù họ vẫn biết đường về, dù họ vẫn biết vợ đang chờ họ về, nhưng họ không có khả năng để quay lại. Sự phản bội ở đàn ông lặp lại quá nhiều lần chính là họ chưa bao giờ chọn vợ con. Họ chọn cám dỗ, chọn nhân tình, chọn bạc bẽo nghĩa tình. Và bạn không thể thay đổi sự chọn lựa của anh ta. Anh ta chọn trở về bên bạn đôi chút chỉ vì sự tham lam của đàn ông. Bạn cho anh ta quyền được tham lam, được tổn thương bạn…

Với những người chồng phản bội thành quen thì bạn càng bao dung, họ càng nghĩ bạn không biết tổn thương. Họ sẽ chỉ biết vịn vào những gì đau lòng nhất của bạn để lại tổn thương bạn nhiều lần sau nữa. Trái tim của bạn liệu có đáng bị như thế không?

Bạn càng bao dung, họ càng nghĩ bạn không biết tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn là một người vợ, người mẹ, cũng hãy biết cách trân trọng và bảo vệ trái tim của mình. Bạn cũng biết tổn thương mà, bạn cũng đã đau lòng quá nhiều. Bạn không hề sai với ai, bạn chỉ nợ bản thân một lời xin lỗi. Xin lỗi mình vì đã hy vọng quá nhiều vào một người đàn ông đã thành dưng lạ. Xin lỗi mình vì đã cho người khác quyền làm tổn thương trái tim mình. Và xin lỗi mình vì tháng năm đã quá nhiều nước mắt và khổ tâm đã qua.

Tôi tin rằng đến một thời điểm nhất định, mọi người phụ nữ bị phản bội đều sẽ biết cách yêu thương và bước ra khỏi tổn thương. Khi đủ đau và đủ thất vọng, tự phụ nữ sẽ thấy bản thân quý giá hơn mọi nghĩa tình bạc bẽo của đàn ông. Khi ấy, bạn sẽ thấy mình như loài cây với chiếc rễ dù bị dìm nơi đáy vực sâu vẫn đâm chòi nảy lộc, vẫn vươn mình để “sống lại” một lần nữa. Chúc bạn sẽ đợi được ngày ấy, với hết thảy kiên cường và mạnh mẽ.