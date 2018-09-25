Gửi nhân tình của con trai: Đừng bao giờ mơ tưởng đến việc thay thế con dâu tôi

Một người đàn bà ngoài đường, một kẻ chỉ đến như là cuộc vui của con trai tôi mà mơ tưởng bước vào nhà tôi. Cô có thấy xấu hổ khi nghĩ về điều đó?

Tôi biết, con trai tôi qua lại với cô vài tháng nay. Tôi nghe mọi người phong thanh với nhau rằng cô đang lấy làm đắc ý và tự mãn lắm. Cô nghĩ rằng mình đẹp, mình trẻ, được yêu thương và chiều chuộng. Và tôi nghĩ, có lẽ cô đang nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó sẽ thay thế vị trí của con dâu tôi trong căn nhà này. Nếu cô đang nghĩ vậy thì hãy tỉnh mộng đi. Tôi biết, cô đến với con trai tôi chỉ vì tiền - Ảnh minh họa: Internet Tôi là người đàn bà từng trải. Những đắng chát, lọc lừa ở cuộc đời này tôi nếm đủ. Tôi cũng biết nhìn người để biết ai tốt, ai xấu. Con trai tôi trong tay có tiền, có xe, có địa vị. Cô cũng chỉ là một trong hàng sa số những ả đàn bà xếp hàng ngoài kia để chực chờ cơ hội quyến rũ con tôi. Tôi biết, điều cô nhắm đến là ví tiền dày cộm của con trai tôi. Đàn bà vì tiền mà bất chấp người đàn ông đã có gia đình cứ giành giật lấy như cô thì mất nhân cách lắm!

Con dâu tôi có thể không đẹp, không trẻ bằng cô nhưng có những điều mà cô vĩnh viễn không bao giờ có thể so sánh được: Đó là nhân cách! Những gì mà con trai tôi có được ngày hôm nay cũng có một phần mồ hôi, nước mắt của con dâu. Nó đã cùng trải qua những thời khắc khó khăn nhất, túng quẫn nhất để gánh vác cùng con tôi. Lúc hoạn nạn không bỏ nhau mới thấu được chân tình. Cô lấy tư cách gì đòi hưởng mồ hôi nước mắt của người khác? Con dâu tôi được tôi cưới hỏi đàng hoàng. Được tôi đem trầu cau, sính lễ qua rước. Đó là đứa con dâu được cả gia đình, họ hàng nhà tôi coi trọng. Đó là mẹ của hai đứa cháu nội mà tôi yêu thương hết mực. Một người đàn bà ngoài đường, một kẻ chỉ là cuộc vui của con trai tôi mà mơ tưởng bước vào nhà tôi. Cô có thấy xấu hổ khi nghĩ về điều đó?

Con dâu tôi được cưới hỏi đàng hoàng, một người đàng bà qua đường như cô lấy tư cách gì để so sánh? - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi có tiền hay chơi bời, phóng đãng. Con trai tôi cũng như thế. Nhưng cô đừng bao giờ nhầm lẫn giữa cuộc chơi và cuộc đời. Đàn ông chơi bời bao nhiêu rồi cuối cùng cũng quay về với vợ, với con. Giá trị cốt lõi trong cuộc đời của mỗi người thì ngoài gia đình ra không còn gì khác cả. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, con dâu và con trai tôi không thể giải hòa thì vĩnh viễn cô không phải là người con dâu tiếp theo mà tôi chọn. Bởi, đàn bà ăn nằm với chồng người khác mất hết đạo đức, mất hết tư cách. Một người rẻ rúng cả nhân cách của mình để giành giật chồng người khác thì làm sao tôi có thể coi trọng? Vì thế, cô hãy tỉnh mộng và đừng suy nghĩ hão huyền về việc sẽ cùng con tôi xây dựng hạnh phúc như cô đang rêu rao với mọi người. Chỉ có một người phụ nữ duy nhất xứng đáng đi bên cạnh con trai tôi, đó chính là vợ của nó - Ảnh minh họa: Internet Tôi khuyên cô hãy cắt đứt với con trai tôi. Hãy để nó quay trở về với người vợ hiền thục, tào khang. Tôi làm mẹ, tôi hứa với cô sẽ làm mọi cách để gìn giữ hạnh phúc cho con mình. Với tôi, chỉ có một người phụ nữ duy nhất xứng đáng đi bên cạnh con tôi - chính là vợ của nó. Những người đàn bà ngoài kia, đừng bao giờ mơ tưởng đặt chân vào căn nhà này.

Tâm sự người thứ ba: Chấp nhận sống bên lề để có được tình yêu đích thực Vì tình yêu tôi chấp nhận làm một cái bóng bên anh. Vì tình yêu, tôi không đòi hỏi danh phận, không cần tương lai. Chỉ cần tôi biết, trong trái tim của anh tôi cũng chiếm một vị trí nào đó.

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