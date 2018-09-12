Người thứ ba sẽ lặng lẽ đứng bên lề, nhìn gia đình người ta hạnh phúc sum vầy. Không chỉ một lần, mà những cảm xúc hờn ghen, đau đớn như thế sẽ luôn luôn lặp lại. Đàn bà có đủ dũng khí để yêu mỏi mòn hết cả thanh xuân của mình?

Nhiều người đàn bà trên đời này lạ lắm. Biết đàn ông đã có vợ vẫn cứ lăn xả vào. Ngoài những người đàn bà không biết liêm sỉ, không có nhân cách giật chồng người thì trớ trêu thay lại có những cô gái chưa chồng, đang rực rỡ thanh xuân. Họ đẹp, có ngoại hình, có điều kiện tốt lại đem lòng say đắm chồng người khác. Yêu đàn ông có vợ, khác nào giết chết tuổi thanh xuân của chính mình. Nhiều người phụ nữ có điều kiện rất tốt lại đem lòng si mê người đàn ông đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có vợ với những cô gái chưa chồng có sức hút rất lớn. Bởi họ trưởng thành, bản lĩnh, chín chắn. Họ từng trải qua biết bao mối tình nên hiểu rõ tâm lí, biết phụ nữ cần gì muốn gì nên chiều chuộng. Hơn nữa, phụ nữ còn trẻ luôn bị choáng ngợp bởi hình mẫu những người đàn ông lí tưởng. Gặp đúng người đàn ông hòa hoa, lãng mạn bất chấp việc họ đã có gia đình, phụ nữ vẫn cứ yêu mê mệt.

Vốn dĩ, phụ nữ tìm cho mình một đối tượng phù hợp để yêu rồi tiến đến hôn nhân. Hôn nhân là bản cam kết vững chắc nhất cho mối quan hệ tình cảm. Thế nhưng, yêu đàn ông đã có vợ, đàn bà chỉ có thiệt thòi và mất mát. Bởi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có một đám cưới, vĩnh viễn đàn bà sẽ chỉ là một vai phụ trong cuộc đời của người khác. Đàn ông khôn ngoan lắm. Để có được người phụ nữ, họ sẽ rót vào tai những lời mật ngọt ong bướm. Với vợ ở nhà, họ là người đàn ông đầy trách nhiệm và yêu thương. Với nhân tình, họ lại là nạn nhân của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Họ luôn tỏ ra mình thiếu thốn tình cảm và việc gặp gỡ nhân tình chính là tình yêu đích thực của cuộc đời họ. Họ là những diễn viên đại tài. Vì thế, cả vợ và nhân tình đều yêu họ hết lòng hết dạ. Đàn ông như thế, thử hỏi có khôn ngoan, sành sõi?

Đàn bà có đủ dũng khí để yêu người đàn ông của người khác mòn mỏi cả thanh xuân? - Ảnh minh họa: Internet Yêu đàn ông có vợ là đàn bà chấp nhận ở trong bóng tối. Bởi vì nếu công khai mối quan hệ sai trái này thì sẽ bị cả thiên hạ ném đá. Có hạnh phúc vô bờ hay tan nát cõi lòng thì cũng cắn răng mà chịu một mình. Sau những giờ phút lén lút gặp nhau, đàn bà phải chấp nhận chuyện anh ta về với vợ con. Lặng lẽ đứng bên lề, nhìn gia đình người ta hạnh phúc sum vầy. Không chỉ một lần, mà khi làm người thứ ba những cảm xúc hờn ghen, đau đớn như thế sẽ luôn luôn lặp lại. Đàn bà có đủ dũng khí để yêu mỏi mòn hết cả thanh xuân của mình? Cuộc đời người đàn bà, thanh xuân chỉ có một lần. Ai trân trọng bản thân sẽ không bỏ qua khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Lựa chọn người tử tế để yêu, để trân trọng bản thân mình và tiến đến hôn nhân. Ngược lại, yêu đàn ông có vợ chính là thứ độc dược khiến đàn bà héo mòn, tàn tạ nhưng rốt cuộc chẳng nhận lại được gì. Đàn bà à, không có hạnh phúc nào được xây dựng trên nỗi đau của người khác - Ảnh minh họa: Internet Yêu người đàn ông có vợ là khinh rẻ bản thân, tự đánh mất tự trọng và lòng liêm sỉ. Đàn ông tốt trước hết là chưa thuộc về bất cứ người đàn bà nào. Người thứ ba hãy nhớ, thứ giành giật của người khác vĩnh viễn không bao giờ là của mình. Và không có hạnh phúc nào được xây dựng trên nỗi đau của một người đàn bà khác.

Lời con trai gửi cha ngoại tình: Con xấu hổ khi có một người ba như vậy Khi mẹ và con ở nhà trông ngóng ba từng ngày, có biết đâu rằng lúc đó ba đang dắt nhân tình đi tắm biển, nghỉ mát. Khi mẹ cứ lo lắng, thấp thỏm khi ba chưa về sợ say xỉn lái xe thì ba lại ôm ghì lấy nhân tình trong khách sạn.

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