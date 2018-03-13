Gửi người thứ ba: Không có người đàn ông nào ôm nhân tình mà miệng bảo rằng yêu vợ

Tâm sự gia đình 13/03/2018 14:29

Bao nhiêu lời nói họ rỉ vào tai chỉ một mục đích là làm đàn bà xiêu lòng, ngã vào lòng không một chút đắn đo. Đàn ông muôn đời vẫn là những kẻ tham lam thèm của lạ, về nhà ôm vợ vẫn nói rằng thủy chung, ra đường ngoại tình thì bảo rằng cuộc đời chỉ yêu mỗi nhân tình.

Tôi thật sự sốc khi biết rằng người yêu của bạn đã có vợ. Bạn thản nhiên coi chuyện đó bình thường giống như chuyện anh ta có anh trai, em gái. Trong bữa ăn ra mắt bạn bè, hai người họ tỏ ra vô cùng thân mật. Người đàn ông đó không ngần ngại vòng tay qua ôm eo bạn. Bất giác tôi nghĩ đến vợ anh ta ở nhà. Không biết chị có biết giờ này chồng mình đang ôm người đàn bà khác bên ngoài hay mòn mỏi đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh?

Gửi người thứ ba: Không có người đàn ông nào ôm nhân tình mà miệng bảo rằng yêu vợ - Ảnh 1
Bạn tôi nhân danh tình yêu để ở bên người đàn ông đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Bữa ăn kết thúc, bạn bè chia tay nhau. Tôi kéo bạn ra công viên, ngồi tâm sự với bạn. Mục đích của tôi là để cho bạn thấy quen người đàn ông có vợ là bạn đang làm một việc sai trái, phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Rồi tương lai bạn sẽ đi về đâu khi bán rẻ thanh xuân của mình cho một người đàn ông như thế?

Sau khi nghe tôi nói, bạn bảo người đàn ông kia yêu bạn thật lòng. Anh ta kể rằng mình cưới vợ do sự ép buộc của ba mẹ chứ thật tâm chưa từng yêu người đàn bà đó. Anh luôn khao khát tìm được một người hiểu, chia sẻ buồn vui với anh. Vợ anh chỉ là một người hời hợt, sống với cô ta anh không hề hạnh phúc. Bạn bảo tình yêu thì không có lỗi. Bạn yêu anh ta, người đàn ông kia cũng yêu bạn thì mối quan hệ này có gì là sai?

Nhìn thái độ rất cương quyết của bạn khi nói về mối quan hệ này tôi biết có nói gì thêm thì bạn cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Bạn tôi đang nhân danh tình yêu, nhân danh một tình cảm cao quý để ăn nằm cùng người đã có vợ.

Thử hỏi, biết bao người phụ nữ làm kẻ thứ ba mang suy nghĩ như bạn? Họ phủ một màu hồng lung linh lên thứ tình cảm sai trái. Nghĩ rằng đó là tình yêu đích thực, mình là người đàn bà mà người đàn ông tham lam đó hằng khao khát tìm kiếm. Mình tốt hơn vợ, mình cao quý hơn vợ nên người đàn ông kia mới bỏ rơi người vợ ở nhà mà tìm đến mình.

Hỡi những người đang làm kẻ thứ ba: Không có một người đàn ông nào ăn nằm với kẻ khác mà miệng vẫn nói rằng yêu vợ. Bao nhiêu lời nói họ rỉ vào tai nhân tình chỉ một mục đích là làm đàn bà xiêu lòng, ngã vào lòng không một chút đắn đo. Đàn ông muôn đời vẫn là những kẻ tham lam thèm của lạ, về nhà ôm vợ vẫn nói rằng thủy chung, ra đường ôm kẻ khác thì bảo rằng cuộc đời chỉ yêu mỗi nhân tình. Lòng dạ tham lam, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Nhiều người không chỉ có một mà nhiều nhân tình bên ngoài. Đến khi ôm ai vào lòng họ sẽ thủ thỉ những lời đầu môi: “Anh yêu em, anh chỉ có mỗi mình em”.

Gửi người thứ ba: Không có người đàn ông nào ôm nhân tình mà miệng bảo rằng yêu vợ - Ảnh 2
Với đàn ông tham lam, những lời mật ngọt chỉ là dối trá - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi khi đang hò hẹn với người đàn ông đó tại một quán cà phê thì vợ anh ta tìm đến tận nơi.  Bạn bị đánh tả tơi, gương mặt đầy vết bầm tím. Sau khi bị vợ phát hiện, anh ta cắt đứt với bạn rồi về với vợ. Bạn chỉ biết khóc, gục đầu vào vai tôi mà oán trách cuộc đời bất công. Tôi bảo, cuộc đời đâu có bất công, thứ gì không phải của mình thì đừng giành giật!

Lời nói đầu môi của đàn ông vốn dĩ khó tin, lời của kẻ có vợ thì càng khó tin gấp bội. Đàn bà à, đàn ông dù có đẹp trai, thông minh, tài giỏi cỡ nào mà đã có gia đình xin đừng dại dột mà dấn thân vào. Kẻ đã có vợ, miệng vẫn thề thốt yêu nhân tình cũng chỉ là một kẻ tệ bạc đến vô cùng.

Đàn bà à, đừng chỉ biết yêu mình sau những năm tháng cạn kiệt yêu người

Đàn bà à, đừng chỉ biết yêu mình sau những năm tháng cạn kiệt yêu người

Đàn bà khi yêu thường đặt tình cảm cao hơn lí trí. Khi yêu thật lòng, khi nghĩ đó là người đàn ông của cuộc đời mình người đàn bà yêu đến cạn kiệt, yêu đến quên mình. Trải qua biết bao nhiêu tổn thương, trái tim mang nhiều vết xước mới nhận ra rằng: Lẽ ra người mình nên yêu thương nhất chính là bản thân mình!

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