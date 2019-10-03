Gửi đàn bà ly hôn: Đừng hỏi thiên hạ, hãy hỏi bản thân có thật sự hạnh phúc không

Tâm sự gia đình 03/10/2019 11:06

Không ít phụ nữ biết chồng tệ bạc, biết chồng ngoại tình, đối xử với mình chẳng khác người dưng. Nhưng trước khi đàn bà ly hôn, họ lại thường hỏi ý kiến cha mẹ, người thân, họ hàng. Người thì khuyên bỏ chồng, kẻ thì khuyên nhẫn nhịn chịu đựng vì con…

Trong một cuộc hôn nhân, người chịu thiệt thòi nhiều nhất, hy sinh và vun vén nhiều nhất luôn là phụ nữ. Bởi thế, khi ký vào lá đơn ly hôn, khi rút chiếc nhẫn cưới trên tay mình có người đàn bà nào không đau đớn, không tổn thương? Người đời nhiều khi chẳng hiểu những gì người vợ đã chịu đựng mà tặc lưỡi chê bai: “Đàn bà bỏ chồng là đàn bà dại”.

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Người đời thường khuyên phụ nữ hãy nhẫn nhịn, chịu đựng dẫu chồng ngoại tình hay tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã từng nghe một bà già lên tiếng chê một người đàn bà ly hôn: “Ai đời đàn bà lại đi bỏ chồng. Đàn ông thì ai chẳng mèo mỡ bên ngoài. Nhưng đường nào thì họ chẳng quay về với vợ con. Đàn bà khôn thì có hạnh phúc, dại thì khổ sở thôi!”. Người ngoài cuộc thì nói gì cũng dễ, cũng cho rằng mình am tường mọi chuyện. Nhưng chính những người đàn bà chọn con đường ly hôn mới hiểu rõ mình khôn hay dại chứ!

Có khôn ngoan hay không khi chồng tệ bạc, đầy rẫy tật xấu vẫn cứ ôm lấy? Có khôn hay không khi trong cuộc hôn nhân bất hạnh buồn nhiều hơn vui, đau khổ chất chứa vẫn cứ luôn miệng nói rằng mình hạnh phúc? Có khôn hay không khi chồng ngoại tình, ăn nằm với người khác rồi tự ru ngủ mình bằng lí lẽ: Đàn ông ai cũng như thế? Có khôn hay không khi cứ cam chịu, cứ tự mình lau nước mắt để gìn giữ một hạnh phúc đã mất từ lâu?

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Chính phụ nữ là người hiểu rõ nhất mình có hạnh phúc hay không - Ảnh minh họa: Internet

Không ít phụ nữ biết chồng tệ bạc, biết chồng ngoại tình, đối xử với mình chẳng khác người dưng nhưng trước khi quyết định ly hôn, họ lại thường hỏi ý kiến cha mẹ, người thân, họ hàng. Người thì khuyên bỏ chồng, kẻ thì khuyên nhẫn nhịn chịu đựng vì con… Trong một cuộc hôn nhân, dù có kể cho bao nhiêu người nghe thì cảm giác đau lòng, khổ ải, đau đớn ra sao chỉ mỗi mình nếm trải và hiểu thấu. Phụ nữ đừng hỏi ai hết, hãy thành thật với bản thân rằng mình có hạnh phúc không, có được chồng trân trọng thương yêu hay không?

Ly hôn suy cho cùng cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm lắm. Chồng tệ bạc thì bỏ, biết mình không hạnh phúc thì buông. Bản thân người phụ nữ chẳng cần vì ai mà chịu đựng, cũng đừng vì miệng lưỡi thế gian mà không dám sống cho riêng mình. Đôi khi cần phải biết gạt miệng đời qua một bên, người ta nói gì mặc kệ, miễn bản thân mình bình yên là đủ!

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Phụ nữ đừng vì miệng lưỡi thế gian mà không dám sống cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xứng đáng có một cuộc sống bình yên hơn, tốt đẹp hơn. Một người chồng tệ bạc sẽ chỉ khiến cuộc đời phụ nữ chìm ngập trong khổ đau và nước mắt. Bao nhiêu người phụ nữ ly hôn đẹp hơn, thanh thản hơn, có cuộc sống tốt hơn khi còn sống với chồng. Đàn ông có thể sống vì bản thân thì tại sao phụ nữ lại không thể?

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Từ khóa:   phụ nữ ly hôn hôn nhân bất hạnh chồng tệ bạc

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