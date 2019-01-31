Gửi con gái lấy chồng xa: Tết này chỉ mong con đừng nhớ nhà mà tủi thân…

Tâm sự gia đình 31/01/2019 05:30

Con hỏi, năm nay con không về được, mẹ có buồn không? Mẹ cười như không, rồi bảo có ba con, có anh con rồi, có gì đâu! Vậy mà, khi tắt máy rồi, nụ cười của mẹ cũng tắt theo, bởi nói không buồn là mẹ dối con…

Hôm qua, mẹ nghe giọng con từ ngoài Bắc xa xôi gọi về. Mẹ vui vẻ nói với con, nhà cửa dọn dẹp hết rồi, chuẩn bị Tết nhất cũng đã đâu vào đấy. Con hỏi, năm nay con không về được, mẹ có buồn không? Mẹ cười như không, rồi bảo có ba con, có anh con rồi, có gì đâu! Vậy mà, khi tắt máy rồi, nụ cười của mẹ cũng tắt theo, bởi nói không buồn là mẹ dối con…

Buồn chứ, con gái nuôi mấy mươi năm thương không hết. Con lấy chồng xa, một năm dài chẳng thấy mặt con, không biết con ốm mập ra sao, không thấy con cười có vui hơn không, mẹ nhớ lắm chứ. Nỗi niềm của mỗi bà mẹ trên đời này đều như thế, nhiều lúc chỉ là muốn nhìn thấy con phút chốc, rồi cũng yên lòng để con về lại nhà chồng xa xôi. Nhưng mà, biết làm sao được, con gái gả đi là con của người ta…

Gửi con gái lấy chồng xa: Tết này chỉ mong con đừng nhớ nhà mà tủi thân… - Ảnh 1
Nhưng mà, biết làm sao được, con gái gả đi là con của người ta… - Ảnh minh họa: Internet

Ba con cứ nói, sao không nói khéo để con về thăm nhà, một năm trời không gặp được con ông ấy cũng nhớ lắm. Nhưng mà mẹ biết ba con nói thế thôi, chứ ba hay mẹ cũng đều hiểu con gái lấy chồng rồi là vậy. Mẹ có con gái thì khi con theo chồng không chỉ lo nghĩ cho con, mà nghĩ luôn cho gia đình chồng của con. Phải làm sao để con không khó xử, làm thế nào để con làm tròn bổn phận làm dâu. Đâu thể chỉ vì nói nhớ con mà để con buồn khổ bên gia đình chồng. Nghĩ vậy mà mẹ buồn mấy, nhớ mấy cũng không nhiều bằng mong muốn hạnh phúc cho con…

Gửi con gái lấy chồng xa: Tết này chỉ mong con đừng nhớ nhà mà tủi thân… - Ảnh 2
Mẹ có con gái thì khi con theo chồng không chỉ lo nghĩ cho con, mà nghĩ luôn cho gia đình chồng của con - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cũng biết, con gái mẹ cả năm chẳng về được nhà sẽ buồn rồi tủi thân lắm. Mẹ hiểu cả lúc con nói không về được, chắc cũng đã nghĩ kỹ càng nhiều đêm. Nhưng con ơi, phận đàn bà chính là như vậy. Sống cạnh chồng thì phải nghĩ cho gia đình chồng. Mẹ cũng từng như thế, rồi cũng quen, rồi cũng sẽ không sao cả. Ai cũng phải có gia đình nhỏ của mình, để tìm chỗ dựa, để tìm an yên về sau. Cha mẹ không thể bên con cả đời, nhưng chồng con thì có thể. Nhà mình bây giờ không còn là nơi con sống mỗi ngày, nhưng nhà chồng con thì chính là nơi con sống nửa đời còn lại. Bởi thế, lấy chồng thì phải theo chồng, con nhé…

Còn ba mẹ, vẫn ở đây đợi con về được mà, vẫn thấy con qua màn hình điện thoại, vẫn dõi theo hạnh phúc của con mỗi ngày. Nếu  năm  nay con không về được, thì năm sau, hay là trong năm khi vợ chồng con rảnh rỗi. Ba mẹ hiểu hết, không sao cả.

Gửi con gái lấy chồng xa: Tết này chỉ mong con đừng nhớ nhà mà tủi thân… - Ảnh 3
Ba mẹ hiểu hết, không sao cả - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ thật chẳng muốn gì hơn, chỉ mong con ở nơi xứ người, làm dâu người ta, đừng vì nhớ  nhà quá mà buồn tủi. Phụ nữ lấy chồng xa đã nhiều thiệt thòi, con nhất định phải mạnh mẽ hơn. Con còn chồng, còn con con sau này, còn mái ấm riêng của con. Đừng chỉ vì nhớ cha mẹ mà bỏ dở những gì phải làm, mà ảnh hưởng Tết nhất gia đình. Đã chọn lấy chồng xa thì hãy can trường lên con nhé. Và bất cứ lúc nào cũng hãy hiểu ba mẹ luôn bên con, dù ở xa mấy cũng sẽ luôn dõi theo con, chỉ mong con hạnh phúc từng ngày… 

'Hãy để anh làm lành vết thương của em'

'Hãy để anh làm lành vết thương của em'

Sau cuộc hẹn, tôi trở về nhà, cửa nhà im ỉm khóa. Trên bàn, mâm cơm đã dọn sẵn còn đậy kín. Cạnh đó là một tập ảnh, một tập giấy sao in những dòng tin nhắn từ zalo, viber và cả facebook của tôi và người cũ cùng với dòng chữ ngắn ngủi của vợ tôi: “Em đã biết!”

Xem thêm
Từ khóa:   con gái lấy chồng xa ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 19 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 32 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 24 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống