Gửi chồng bội bạc: Em sẽ không nói với con về người cha nhẫn tâm bỏ đi...

Tâm sự gia đình 03/04/2018 05:30

Em cũng không bao giờ để con biết cha mẹ nó chỉ có thể bên nhau ngày giông tố mưa sa chứ chẳng thể cùng nhau ngày bình yên nắng ấm. Em sẽ không để con biết nó có một người cha đã nhẫn tâm bỏ đi vào một ngày nắng ấm, bỏ lại sau lưng cả một trời bão bùng với vợ con...

Cho đến ngày em chỉ còn nhìn thấy bóng lưng anh quay đi, em cũng chưa từng quên giờ phút anh cầu hôn em chỉ bằng một chiếc nhẫn 5 phân vàng. Em vẫn không quên mình đã từng xinh đẹp thế nào gật đầu đồng ý nguyện làm vợ anh nơi giáo đường linh thiêng. Vì từng khắc cốt ghi tâm, vì từng nhớ để cố gắng cùng nhau mỗi ngày mà chưa từng quên, một lần trong đời cũng không quên…

Anh nói với em, anh sẽ chu cấp đủ đầy cho con đến khi con trưởng thành. Anh nói với em, anh sẵn sàng cho em bất cứ thứ gì em muốn, tiền, vàng bạc hay thậm chí là một cửa hàng quần áo sang trọng em từng mơ ước có được. Anh nói với em, anh sẽ đền bù mọi đau buồn anh gây ra bằng tiền. Vì anh bây giờ rất giàu, anh có tiền, anh có một người vợ mới lắm tiền.

Gửi chồng bội bạc: Em sẽ không nói với con về người cha nhẫn tâm bỏ đi... - Ảnh 1
Vì từng khắc cốt ghi tâm, vì từng nhớ để cố gắng cùng nhau mỗi ngày mà chưa từng quên, một lần trong đời cũng không quên… - Ảnh minh họa: Internet

Em lắc đầu cười buồn. Nếu tiền là thứ em cần nhất, chắc em đã không cưới chàng sinh viên nghèo mới ra trường. Nếu thứ em cần chỉ là tiền thì em đã không bên anh suốt năm tháng đầu khi chúng ta chỉ có thể ở trong một phòng trọ nhỏ bé. Nếu điều em quan tâm chỉ là tiền thì sao em có thể bên anh từ khi anh chỉ là một nhân viên bình thường đến khi trở thành một trưởng phòng có chút địa vị? Nếu chỉ là tiền thì có phải em đã ngu dại quá lâu rồi không?

Vì anh ơi, đàn ông có tiền ngoài kia không thiếu. Ngày đó, em đã có thể chọn một người đàn ông khác giàu có hơn anh, có thể cung phụng bạc tiền cho em. Nhưng em đã chọn anh, vì em tin vào hạnh phúc mình chọn, vào người đàn ông rồi sẽ khiến em tự hào và hãnh diện. Và bây giờ em cũng không cần tiền của anh. Vì tiền giờ có nhiều đến bao nhiêu cũng đâu mua được người đàn ông chỉ thủy chung với mình em…

Gửi chồng bội bạc: Em sẽ không nói với con về người cha nhẫn tâm bỏ đi... - Ảnh 2
Vì tiền giờ có nhiều đến bao nhiêu cũng đâu mua được người đàn ông chỉ thủy chung với mình em - Ảnh minh họa: Internet

Và anh ơi, dù ngày mai có thế nào, em cũng sẽ không kể với con về người cha ngày hôm qua còn nói sẽ cố gắng vì mẹ con em, mà hôm nay đã lên giường với người đàn bà giàu sang. Em sẽ không nói với con rằng cha nó đã bỏ cả quãng trời ký ức cũ kỹ nghèo khó để tìm một chân trời giàu sang và tốt đẹp hơn. Em cũng không bao giờ để con biết cha mẹ nó chỉ có thể bên nhau ngày giông tố mưa sa chứ chẳng thể cùng nhau ngày bình yên nắng ấm. Em sẽ không để con biết nó có một người cha nhẫn tâm bỏ đi vào một ngày nắng ấm, bỏ lại sau lưng cả một trời bão bùng với vợ con...

Em cả đời cũng không để con biết, dù một lần cũng không…

Gửi chồng bội bạc: Em sẽ không nói với con về người cha nhẫn tâm bỏ đi... - Ảnh 3
Em cả đời cũng không để con biết, dù một lần cũng không… - Ảnh minh họa: Internet

Vì em chỉ muốn con biết con chính là kết tinh tình yêu từng đẹp đẽ nhất đời em. Em muốn con hiểu cha nó không có lỗi với nó, cha nó vẫn là người đàn ông yêu thương nó nhất trên đời. Em vẫn muốn con nhận ra con vẫn có cha, con vẫn có thể nói cần cha những khi con thấy bè bạn đủ đầy cha mẹ. Vì em vẫn còn mong con lớn lên với một hình ảnh người cha đẹp đẽ nhất. Và vì em biết trong lòng mỗi đứa trẻ, cha luôn là điều thiêng liêng nhất đời.

Em đến cuối cùng chỉ mong anh có thể hiểu, anh có thể là chồng của bất cứ ai trong thiên hạ, nhưng anh không được quên anh là người cha duy nhất của con em. Đây sẽ là đứa trẻ dù anh từng bỏ mẹ nó không một lần ngoảnh lại nhưng vẫn yêu thương và tôn trọng anh. Đây là đứa trẻ rồi sẽ mong anh hạnh phúc, sẽ chúc anh những điều tốt đẹp nhất. Và anh có thể có lỗi với em, nhưng cả đời này cũng không được quyền thương tổn con. Anh muốn đền bù cho em, muốn bôi xóa đi những vết nhơ tội lỗi, vậy thì hãy yêu thương và có trách nhiệm với đứa trẻ của chúng ta. Vì chúng ta có lỗi nhưng con thì vô tội, con xứng đáng được yêu thương…

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Từ khóa:   chồng bội bạc ly hôn

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