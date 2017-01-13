Đôi khi, phụ nữ sẽ lo lắng đôi chút về lòng chung thủy của đàn ông. Liệu họ có lừa dối vợ? Làm sao chắc chắn hơn về lòng tin của họ? Sau đây là những điều phụ nữ nên biết để có thể giữ chồng bên mình cả đời

Bất kì người đàn ông nào cũng muốn có một mái ấm gia đình ổn định cả, ngay cả khi anh ấy đã từng lăng nhăng thế nào. Và sức mạnh của một cuộc hôn nhân ổn định luôn có thể giữ chân đàn ông. Điều này đòi hỏi người vợ phải tạo cho chồng có cảm giác yên bình và ấm cúng mỗi khi về nhà. Đừng quá cằn nhằn hay khó chịu khi thấy chồng về nhà. Cuộc sống ngoài kia vốn đã nhiều căng thẳng và mệt mỏi, hãy chào đón anh ấy về nhà bằng những sự sẻ chia và nụ cười đồng cảm. Không người đàn ông nào có thể nổi giận khi có người vợ luôn thấu hiểu họ cả. Hãy tạo cho chồng có cảm giác thật khác biệt khi về nhà, là nơi mà anh ấy khó tìm ở đâu khác.

Sự liên kết chặt chẽ

Nếu vợ chồng có sự gắn kết chặt chẽ với nhau thì đàn ông khó mà mơ tưởng một hạnh phúc nào khác. . Đàn ông ngoại tình, suy cho cùng cũng vì họ muốn tìm một điều khác để thỏa mãn họ về mặt tình cảm. Nhìn chung thì sự thấu hiểu, gắn kết trong tình cảm, cảm xúc có ý nghĩa rất lớn với đàn ông. Họ cần một người vợ có thể san sẻ và thấu hiểu cùng họ mọi điều. Chính là hãy tạo cho chồng cảm giác anh ấy chỉ muốn chia sẻ mọi điều cùng bạn. Giữa bạn và anh ấy không phải chỉ là trách nhiệu, tình yêu, mà còn là thứ tình cảm tâm giao, tri kỷ, khó lòng tách rời khỏi nhau. Người vợ thông minh chính là biết giữ chặt lấy chồng bằng cách này.

Có thể cùng anh ấy làm mọi điều

Đôi khi, điều này cũng rất cần thiết trong hôn nhân. Cùng chồng có những chuyến đi chơi, cùng làm điều anh ấy thích, chia sẻ những sở thích với anh ấy cũng là một cách hay. Vì có nhiều trường hợp vì người vợ không cùng chồng làm những điều như thế mà đàn ông có xu hướng bị thu hút bởi người phụ nữ có sở thích giống mình. Phụ nữ đừng để những kẻ hở thế này khiến người thứ ba có thể chen vào cuộc hôn nhân của bạn. Hãy cùng nhau làm những điều cả hai đều thích. Đây không những là cách chiều chồng tinh tế mà còn là cách để bạn và chồng hiểu nhau nhiều hơn.

Hợp tính hay cố gắng cải thiện vì nhau

Những cặp vợ chồng hợp tính sẽ có sự đồng điệu trong suy nghĩ và cảm thông hơn. Và khi ấy đàn ông sẽ khó mà ngoại tình, vì không dễ để tìm được một nửa có thể hòa hợp với anh ấy nhiều như thế. Nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng có tính cách hay suy nghĩ khác nhau. Khi ấy, hãy cố gắng hòa hợp với chồng. Đừng khiến chồng có suy nghĩ rằng giữa bạn và anh ấy có quá nhiều điểm khác nhau. Người ta luôn có thể thay đổi theo hướng tích cực để hòa hợp và yêu thương nhau nhiều hơn. Có thế nào thì cũng hãy để chồng có cảm giác khó có thể tìm ai thay thế được bạn trong sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau.

Sự chia sẻ sau mỗi cuối ngày

Cuối ngày là thời khắc đàn ông dễ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng nhất. Đó là khi đã trải qua một ngày với nhiều cung bậc cảm xúc, thậm chí là những điều tệ nhất có thể xảy ra. Họ cần trở về nhà với sự sẻ chia và thấu hiểu của vợ. Đừng chào mừng anh ấy về nhà với vẻ khó chịu hay than phiền về bất cứ điều gì. Bạn có thể than phiền, nhưng hãy để sau đi, sau khi đã có những giây phút chia sẻ với nhau về một ngày dài mệt mỏi thế nào. Khi đã được chia sẻ, đàn ông sẽ học cách hỏi han và chăm chút cho vợ mình nhiều hơn. Và chẳng có người đàn ông nào có thể ngoại tình khi có một người vợ là điểm tựa tâm lý cho anh ấy như thế.

Sự chân thật trong hôn nhân

Hãy cố gắng thành thật mọi điều với chồng. Đây là cách để chồng hiểu họ cũng phải thành thật với bạn. Và hãy lấy sự chân thành là mấu chốt trong cuộc hôn nhân của bạn. Đừng khiến chồng vì sợ điều gì ở bạn mà nói dối bất cứ điều gì. Dối gạt chính là dối gạt, dù là điều nhỏ hay lớn. Và một khi sự lừa dối đã bắt đầu thì nó có thể lan nhanh đến không thể kiểm soát được. Lúc ấy, dù chồng có ngoại tình thì bạn cũng khó mà biết được. Hãy để chồng thoải mái bày tỏ hết mọi điều với bạn, không giấu diếm hay e dè điều gì. Và ngay khi anh ấy sai, cũng hãy từ tốn giúp anh ấy hiểu. Có như thế thì chồng mới thật lòng với bạn được.

Hôn nhân là một câu chuyện dài, cứ tiếp nối mỗi ngày với không biết bao điều xảy ra. Nhưng cốt lỗi của hôn nhân vẫn là sự thấu hiểu, lắng nghe và sẻ chia chân thành cùng nhau. Dù có chuyện gì thì phụ nữ cũng hãy nằm lòng điều quan trọng đó, đừng khiến chồng càng lúc càng xa mình. Có thế thì dù có bị cám dỗ thế nào chồng cũng khó mà rời xa bạn được.

Nguồn: Boldsky