Đàn ông tử tế với vạn người nhưng tệ bạc với mỗi mình vợ

Đàn ông thường có bản tính chinh phục. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả để đạt được những thứ mình muốn, nhưng một khi đã có được mọi thứ trong tay, họ lại không biết trân trọng.

Ngoài xã hội, đàn ông có thể cúi mình nhún nhường với bất cứ ai nhưng về nhà lại thích ra oai với vợ. Họ có xu hướng xem trọng những mối quan hệ bạn bè, đối tác làm ăn hơn là tôn trọng người đầu ấp tay gối với mình. Họ có thể o bế nhiều người nhưng về nhà lại muốn vợ “đội lên đầu”, xem mình là vua. Cái tôi của họ lớn đến nỗi lấn át luôn cả những cảm xúc bên trong. Họ cho mình cái quyền được đối xử tệ bạc với những người thân. Có lẽ họ nghĩ vợ rồi cũng sẽ ở đó, không chạy đi đâu được. Những lúc chùn chân chỉ cần quay về, vợ sẽ tha thứ tất cả. Còn những mối quan hệ kia đánh mất rồi khó lòng mà tìm lại được. Đàn ông à! Các anh có thể tinh tường mọi thứ nhưng chẳng bao giờ khôn ngoan để nhận biết đâu là tức thời, đâu là mãi mãi. Vợ của các anh cũng có chân, cô ấy có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Chẳng có ai kiên nhẫn để đợi chờ mãi một người vô tâm đâu.

Đàn ông thường tử tế với người khác nhưng tệ bạc với vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông hay đàn bà sinh ra đều có trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau. Thời xưa, đàn ông săn bắt, hái lượm, đàn bà bếp núc chăm con. Ngay nay cũng vậy, đàn ông đối nội đối ngoại, đàn bà tận tụy quán xuyến gia đình. Thử nghĩ một ngày, những thứ đó được hoán đổi với nhau xem, các anh sẽ như thế nào. Các anh cũng sẽ loay hoay trong những thứ hỗn độn, tận tụy hi sinh hết mình nhưng lại bị khinh khi, xem rẻ. Đến khi đó, ai sẽ là người đau hơn và ai là người tổn thương nhiều hơn? Thấu cảm hết thảy những nỗi vất vả đó, các anh mới hiểu hết được cụm từ “phận đàn bà”. Vì vậy, nếu không thể yêu thương nhau đến đầu bạc răng long thì hãy đối xử tử tế với nhau khi còn có thể. Những người vợ của các anh không cần gì nhiều đâu, họ chỉ cần một trái tim đủ ấm áp của người chồng mà thôi. Nếu không thể chu toàn cho cô ấy một cuộc sống xa hoa, đủ đầy thì hãy đối xử thật tốt với người phụ nữ của mình.

Bên ngoài kia, các anh có thể hô mưa, gọi gió, tung hoành ngang dọc. Nhưng khi về nhà, hãy là người chồng bình thường nhất, không cần phải tỏ ra quá hoàn hảo. Bởi trên đời này không có tuyệt đối, hãy chấp nhận những thứ tồn tại ở mức tương tối. Vợ các anh có thể không hoàn hảo, ăn mặc lôi thôi, tóc toàn mùi sữa, mùi dầu, mùi thức ăn. Nhưng ở con người luộm thuộm đó có một trái tim luôn hướng về chồng, về con và về gia đình nhỏ của cả hai. Cô ấy không xinh đẹp, dẻo miệng được như những cô nàng nóng bỏng ngoài kia, nhưng ở cô ấy có một trái tim bao dung, sẵn sàng tha thứ khi chồng vấp ngã. Phụ nữ không cần những bộ quần áo đẹp đẽ, chỉ cần một người chồng có thể làm cho tâm hồn của họ đẹp hơn mỗi ngày.

Đàn bà đừng hy sinh nữa, đàn ông tệ bạc sẽ sẵn sàng làm những điều này khi bạn nhắm mắt xuôi tay Đàn bà à! Đừng ngây thơ nghĩ rằng bản thân hy sinh sẽ nhận lại sự yêu thương của chồng. Đàn ông tệ bạc lắm, họ sẽ lập tức làm những điều không tưởng nếu bạn nhắm mắt xuôi tay.

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