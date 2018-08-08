Đàn ông thắng ai cũng được nhưng đừng cố gắng chiến thắng vợ mình

Đàn ông có thể hô mưa gọi gió bên ngoài nhưng đừng bao giờ cố gắng chiến thắng người vợ của mình.

Đàn ông có hai điều phải hiểu thật rõ ràng trong chuyện hôn nhân. Một là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm không chỉ là mỗi tháng đều đưa tiền lương cho vợ mà còn phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của vợ mình. Hai là nên nhớ vợ không phải đối thủ. Đàn ông hơn thua với ai cũng được nhưng tuyệt đối đừng bao giờ tìm cách hơn thua với vợ. Những người phụ nữ chọn cuộc sống hôn nhân, đồng nghĩa với việc họ chấp nhận đứng sau một người đàn ông. Họ chấp nhận đánh đổi sự tự do để ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho một người. Họ hy sinh những cuộc vui của bản thân để vui chung niềm vui với một người. Và tất nhiên họ chấp nhận làm cái bóng duy nhất của chồng để cùng chồng trải qua những buồn vui của cuộc sống.

Đàn ông chiến thắng ai cũng được nhưng đừng hơn thua với vợ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ vốn dĩ không muốn hơn thua với chồng. Ít ai mang chuyện mình kiếm được bao nhiêu tiền hay làm chức gì ra để hạ bệ chồng. Trước mặt bạn bè hay người thân, họ cũng sẽ nói tốt cho người đàn ông bên cạnh. Bởi thế đàn ông đừng hơn thua hay đố kỵ với vợ mình. Nếu cô ấy có cơ hội gì tốt trong công việc, hãy ủng hộ. Cùng nhau cố gắng để xây dựng tổ ấm của mình, đừng xem nhau là kẻ thù. Vợ chồng đã được ông trời se duyên để cùng nhau vượt qua những kiếp nạn của cuộc đời. Một khi đã chấp nhận ăn đời ở kiếp với nhau thì đừng quan trọng chuyện ai hơn ai. Việc cãi nhau là chuyện thường tình của nhiều cặp vợ chồng. Trong khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ai cũng muốn mình là người chiến thắng. Cũng vì vậy mà chẳng ai nhường nhịn ai, xung đột càng đẩy cao hơn, vậy là tình cảm rạn nứt.

Một người chồng tốt sẽ không làm tổn thương vợ - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người đàn ông nghĩ rằng bản thân là trụ cột, là người nắm quyền trong nhà nên nói gì cũng phải hơn vợ. Nói gì vợ cũng phải nghe, gật đầu, không được cãi lời. Đàn bà nói nhiều, lắm lời nhưng những lời nói của họ chẳng mang ẩn ý gì. Nhưng đàn ông xem đó là điều xúc phạm lòng tự trọng của bản thân nên càng khó chịu. Tuy nhiên trong một cuộc cãi vã, người nào lớn tiếng, người nào hiếu thắng nhất là người thua cuộc. Trong cuộc sống vợ chồng, không ai có thể hòa hợp với nhau tuyệt đối. Con người vốn có rất nhiều tật xấu và khi về ở chung nhà những điều xấu đó càng bộc lộ rõ ràng hơn. Khi đó điều quan trọng là cùng nhau nhận ra và sửa lỗi. Trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông cần có thời gian để trưởng thành, hoàn thiện mình mỗi ngày. Bạn cần phải biết nhà là nơi để vun vén hạnh phúc, chứ không phải gieo rắc đau thương. Và cũng phải nhớ rằng đã có gia đình rồi, hãy quên đi bản tính nông nổi, trẻ con của mình. Việc hơn thua nhau trong hôn nhân là điều vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet Ở ngoài xã hội, hơn thua với người đời là điều bình thường. Nhưng khi ở nhà mà muốn sống chết hơn thua với vợ, bạn chỉ là người đàn ông thất bại. Suy cho cùng đàn ông tài giỏi đến mức nào cũng nên nhường nhịn vợ một chút. Trong hôn nhân, không có gì là mất mặt, không có gì là đáng xấu hổ khi bạn nhẫn nhịn người bạn đời. Người đàn ông biết cách lấy lòng và yêu chiều vợ mới là người khôn ngoan.

Cách đối xử của đàn ông với người phụ nữ yêu để cưới và yêu để vui Đàn ông một khi xác định yêu để cưới hay yêu để vui sẽ có thái độ rất khác nhau. Chị em phụ nữ nên biết để xác định rõ ràng mối quan hệ hiện tại của mình.

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