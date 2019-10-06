Đàn ông nông cạn hay khôn ngoan, nhìn cách đối xử với vợ con là biết

Tâm sự gia đình 06/10/2019 10:38

Đàn ông nông cạn thường chê bai vợ, nói xấu vợ, so sánh vợ mình với vợ người khác. Đàn ông khôn ngoan khi nói về vợ luôn có thái độ trân trọng, yêu thương.

Đàn ông thường nghĩ rằng, sự khôn ngoan và bản lĩnh của mình thể hiện qua sự nghiệp, những mối quan hệ bên ngoài, tiền bạc vật chất kiếm được. Nhưng đàn ông khôn ngoan hay đàn ông nông cạn, biểu hiện không bằng những thứ phù phiếm bên ngoài đó. Chỉ cần nhìn cách anh đối xử với vợ con là biết được anh là người đàn ông thế nào.

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Chỉ cần nhìn cách đàn ông đối đãi với vợ con là biết được anh là người thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nông cạn khi chọn vợ thường nhìn nhan sắc. Họ chọn người phụ nữ mặt đẹp như hoa, ba vòng như người mẫu. Họ kiếm vợ đẹp để thiên hạ nhìn vào trầm trồ. Nhưng đàn ông khôn ngoan chọn vợ luôn đặt phẩm hạnh lên hàng đầu. Người phụ nữ không cần quá đẹp về ngoại hình nhưng luôn biết thương yêu, nhường nhịn. Người phụ nữ ấy biết vun vén, nấu những bữa cơm ngon và luôn khiến đàn ông muốn trở về nhà.

Đàn ông nông cạn thường khoe khoang với nhau những mối quan hệ ngoài xã hội mà mình có được. Họ nghĩ rằng bản thân sống tốt, sống tử tế nên anh em, chiến hữu mới nhiều như vậy. Họ coi trọng những mối quan hệ đó còn hơn vợ con. Vì thế, họ ngồi nhậu nhiều hơn ăn cơm ở nhà, xem người dưng là ruột thịt còn gia đình lại chẳng khác gì người dưng. Đàn ông khôn ngoan lại xem vợ con luôn là số 1. Họ hiểu rằng những mối quan hệ ngoài đường chỉ là người dưng. Khi khó khăn vất vả, lúc đau ốm bệnh tật thì chỉ có vợ con, gia đình bên cạnh mà thôi.

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Đàn ông nông cạn coi vợ con như người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Nghe một người đàn ông nói về vợ cũng biết anh ta khôn ngoan hay chỉ là kẻ hời hợt, ích kỷ. Kẻ nông cạn thường chê bai vợ, nói xấu vợ, so sánh vợ mình với vợ người khác. Họ cũng thường nghĩ rằng, cuộc sống mình bất toàn, không vui bởi có người vợ không giỏi giang, đảm đang như vợ người khác. Đàn ông càng nông cạn thì càng vô tâm. Người khôn ngoan khi nói về vợ luôn có thái độ trân trọng, yêu thương. Họ cảm kích về những hy sinh và vất vả vợ đã bỏ ra cho gia đình. Họ luôn cố gắng để cuộc sống vợ con tốt hơn.

Đàn ông càng khôn ngoan không thể hiện ở những việc lớn lao, to tát mà anh ta làm được mà lại chính ở những việc nhỏ bé. Người đàn ông quyến rũ nhất trong mắt phụ nữ chính là người có thể xắn tay lên quét nhà, rửa chén, nhặt rau… Đàn ông khôn ngoan không bao giờ huênh hoang vỗ ngực rằng mình kiếm tiền nhiều hơn vợ, giỏi giang hơn vợ. Anh ta biết rằng người vợ cũng mệt mỏi với chuyện nhà cửa, cơm nước. Và không bao giờ ngại ngần hay xấu hổ khi giúp đỡ vợ.

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Đàn ông khôn ngoan sống trọn vẹn, dành cả cái tâm cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, gia đình chính là điều duy nhất còn lại sau tất cả những cuộc chơi hay những điều phù phiếm. Đàn ông khôn ngoan hiểu được điều đó nên lúc nào cũng sống trọn vẹn, dành cả cái tâm của mình cho gia đình. Còn những gã chồng vô tâm, mải mê chạy theo những cuộc chơi có bao giờ tự hỏi rồi mình sẽ có được những gì?

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