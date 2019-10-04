Đàn ông ngoại tình trên đời cũng nhiều dạng, nhiều kiểu. Kiểu đàn ông ăn chơi trác táng nhưng biết đâu là qua đường, đâu là gia đình còn đỡ hơn kiểu đàn ông ngoại tình một cách nghiêm túc như bạn tôi.

Đàn ông ngoại tình đa phần đều xem nhân tình là tạm bợ, vui chơi chốc lát rồi cũng quay về với vợ con. Đàn ông chơi bời, quen hết cô này đến cô kia thường luôn biết đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Thế nhưng, có một kiểu đàn ông luôn được xem là tử tế khi ngoại tình sẽ rất… nghiêm túc. Nghĩa là, họ tin vào tình yêu của nhân tình. Họ phân vân giữa việc chọn vợ hay nhân tình. Và họ rất "tử tế" khi không nỡ làm đau người đàn bà nào cả. Đàn ông ngoại tình, đa phần chỉ xem nhân tình là tạm bợ, qua đường - Ảnh minh họa: Internet Bạn thân của tôi thú nhận trong một cuộc nhậu rằng mình đang ngoại tình. Khi nghe câu đó, tôi hết sức sửng sốt vì không bao giờ nghĩ bạn sẽ dám làm một chuyện tày đình như thế. Vợ bạn là người bạn yêu suốt những năm đại học. Sau khi kết hôn, cuộc sống hai người rất êm ấm. Bạn thương yêu vợ con hết mực. Vả lại, với những chuyện trái đạo đức như ngoại tình, phản bội bạn luôn coi thường. Một người như bạn lại đi ngoại tình sao?

Bạn kể rằng, cách đây mấy tháng công ty bạn có nhận một sinh viên đang học năm cuối vào thực tập và bạn là người chỉ dẫn cho cô bé ấy. Đó là một cô gái dễ thương, giản dị, suy nghĩ có phần ngây thơ. Nghỉ trưa, cô ấy và bạn cũng thường ăn trưa, ngồi uống nước với nhau để bạn chỉ thêm về công việc. Hai người thân thiết với nhau, cô ấy không ngần ngại kể về hoàn cảnh khó khăn của mình khi rời quê lên thành phố trọ học. Cô ấy luôn nỗ lực để có thể trụ lại ở đây, sau này còn giúp đỡ ba mẹ ở quê. Khi nghe những lời cô bé tâm sự, bạn cũng có chút cảm tình và yêu mến. Bạn thú nhận rằng mình ngoại tình với một cô sinh viên đang thực tập - Ảnh minh họa: Internet Cô bé không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với bạn. Lúc nào cũng nghĩ cái gì bạn cũng biết, cũng am tường. Là đàn ông, cảm giác có người ngưỡng mộ, thán phục mình khiến bạn rất vui sướng. Chưa từng có ai, kể cả vợ nghĩ về bạn như thế. Bạn càng ra sức giúp đỡ cô ấy trong công việc. Hai người trở nên thân thiết và bạn nhận ra mình có tình cảm trên mức bạn bè với cô gái này. Cô ấy cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với bạn. Chuyện gì đến cũng đến, hai người đã đi quá giới hạn với nhau.

Nghe xong câu chuyện của bạn, tôi khuyên bạn chấm dứt với cô gái này càng sớm càng tốt. Chẳng may để vợ bạn phát hiện ra thì tan cửa nát nhà. Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu rằng chẳng có sự tổn thương nào lớn hơn chuyện chồng ngoại tình. Trái với suy nghĩ của tôi, bạn tôi bảo rằng: “Chẳng lẽ ngủ với con gái nhà người ta rồi đòi chia tay sao? Cô ấy còn trẻ, lại tin yêu mình hết lòng. Mình không nỡ khiến cô ấy đau lòng. Mình cũng có tình cảm với cô ấy. Mình nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với những gì mình gây ra…”. Bạn tôi nghĩ rằng mình cần có trách nhiệm với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet Tôi như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Bạn tôi đang nói đến trách nhiệm ư? Vậy nhẫn tâm phản bội nghĩa vợ chồng để ngoại tình thì được gọi là gì? Đàn ông ngoại tình trên đời cũng nhiều dạng, nhiều kiểu. Đàn ông ăn chơi trác táng nhưng biết đâu là qua đường đâu là gia đình còn đỡ hơn kiểu đàn ông ngoại tình một cách nghiêm túc như bạn tôi.

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