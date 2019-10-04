Tâm sự đàn bà ly hôn: Tôi chỉ cần con, còn người chồng bội bạc ấy bỏ đi không tiếc

Tôi chọn con đường trở thành đàn bà ly hôn. Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cả đời sống với người chồng bội bạc.

Ly hôn là một cơn ác mộng khủng khiếp mà không một người đàn bà nào muốn gặp. Còn gì đau đớn hơn là dắt con rời khỏi căn nhà đã từng là nơi hạnh phúc, bình yên của mình? Khốn khổ thay, cuộc đời lại nhằm trúng tôi mà giáng xuống điều đó. Tôi là một người phụ nữ bình thường, luôn xem chồng con là tất cả những gì mình có. Tôi vừa sinh con được 6 tháng. Con gái tôi sức khỏe không được tốt, lại mắc bệnh suyễn nên tôi xin nghỉ việc hẳn để ở nhà chăm con. Thu nhập của chồng cũng tương đối ổn nên tôi không phải suy nghĩ về vấn đề kinh tế. Tôi định bụng khi con được 2 tuổi tôi sẽ đi làm lại.

Vì chán vợ, chồng tôi đã ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Hàng ngày chồng đi làm, còn tôi ở nhà quay cuồng với con. Có lẽ nhiều người cũng hiểu chăm con mọn bận bịu thế nào. Tất bật với ăn uống, tắm ngủ của con lại thêm việc nhà khiến tôi cứ mệt nhoài. Nhiều khi vừa ăn vừa bế con, đang làm công việc cũng phải bỏ dở đó mà bế con. Chồng tôi thì nhiều khi không hiểu, bước về nhà thấy lộn xộn là lại nhăn mặt: “Ở nhà có chăm con thôi mà để nhà cửa như bãi chiến trường”. Sinh con xong, tôi rất buồn phiền mỗi lần đứng trước gương: Một bà mẹ bỉm sữa mập mạp, đầu bù tóc rối. Cân nặng tăng nhanh khi mang thai khiến tôi rạn hết phần da bụng và đùi. Đàn bà nhạy cảm lắm, tôi cảm nhận được sự hụt hẫng của chồng mỗi lần vợ chồng gần gũi. Anh khựng lại mỗi lần thấy chiếc bụng nhăn nhúm, như chiếc bong bóng bị xì hơi của tôi. Chồng tôi chán nên cũng hạn chế chuyện chăn gối, có khi còn ôm gối ra bên ngoài ngủ với lí do để hai mẹ con ngủ cho thoải mái.

Tôi nuôi con bằng sữa mẹ nên việc giảm cân rất khó. Tôi nghĩ thôi thì để sau khi cai sữa xong thì bắt đầu chăm sóc lại bản thân mình. Nhưng tôi không ngờ rằng, chồng tôi vì chán chê thân hình đồ sộ của vợ đã lén lút ăn vụng bên ngoài. Đau đớn thay, nhân tình của chồng là người tôi quen. Cô ấy ngày trước cùng thầm yêu trộm nhớ chồng tôi nhưng anh ấy từ chối. Có lẽ thấy tôi sinh nở, nhân cơ hội mà lẳng lơ, quyến rũ. Tôi chết lặng khi biết chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet Tôi chết lặng trước hình ảnh hai người nắm tay nhau dắt vào khách sạn mà một người quen gửi cho tôi. Khi tôi chìa ra trước mặt, anh ta biến sắc. Anh lắp bắp xin lỗi. Anh bảo với tôi rằng chỉ vui chơi chứ không có ý gì khác. Tôi tin tưởng mà tha thứ. Nhưng tôi đâu biết rằng đàn ông đã ngoại tình thì được một lần sẽ có lần 2. Làm sao cắt đứt nổi khi một người luôn thèm khát tình dục, còn ả đàn bà kia luôn đon đả mời gọi? Mấy tháng sau, tôi chết lặng khi đọc được tin nhắn hai người hẹn nhau đi khách sạn. Anh xem tôi là gì? Một người đàn bà ngu si, tin tưởng chồng để anh đâm dao sau lưng mình. Vì con, vì gia đình tôi sẵn lòng tha thứ nhưng anh ta thì sao? Nhục dục, đam mê thể xác lớn hơn cả vợ con. Một người đàn ông như thế, tôi cố sống cố chết tha thứ để làm gì? Thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cả đời sống với kẻ bội bạc - Ảnh minh họa: Internet Sau khi kí sẵn đơn ly hôn tôi bế con đi. Tôi đau đứt ruột gan và thương con vô hạn. Nhưng tôi biết, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ chỉ chuốc lấy khổ sở và đau đớn cho mình. Tôi không cần chồng nhưng đứa con tôi dứt ruột sinh ra vĩnh viễn sẽ là của tôi. Làm người đàn bà ly hôn nuôi con một mình, dẫu cực khổ trăm bề nhưng sẽ thanh thản hơn nhiều khi sống với một người chồng như vậy.

Gửi đàn bà ly hôn: Đừng hỏi thiên hạ, hãy hỏi bản thân có thật sự hạnh phúc không Không ít phụ nữ biết chồng tệ bạc, biết chồng ngoại tình, đối xử với mình chẳng khác người dưng. Nhưng trước khi đàn bà ly hôn, họ lại thường hỏi ý kiến cha mẹ, người thân, họ hàng. Người thì khuyên bỏ chồng, kẻ thì khuyên nhẫn nhịn chịu đựng vì con…

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