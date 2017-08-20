Không phải lúc nào con người ta cũng may mắn có được hạnh phúc. Cũng vì thế biết bao nhiêu mảnh đời còn phải chịu nhiều tổn thương, đau khổ cũng vì vậy. Anh với chị kết hôn được gần 8 năm nay rồi. Cuộc sống của chị đã không có vấn đề gì nếu như anh, người đàn ông là chồng chị, là bố của con chị lại là một người đàn ông vô cùng vũ phu và gia trưởng khủng khiếp.

Mỗi người phụ nữ đều có một số phận, một hoàn cảnh riêng. Mọi thứ đến với cuộc hôn nhân của chị không được may mắn và hạnh phúc như những người phụ nữ khác. Sinh ra số chị đã khổ, có lẽ cuộc đời chị cay đắng tủi nhục cũng chỉ vì thế.

Kết hôn với nhau được hơn 1 năm chị vẫn chưa có bầu. Anh chửi chị không thiếu câu nào để sỉ vả chị rằng vì chị cau điếc. Thậm chí anh còn độc đoán hơn cả mấy bà mẹ chồng thời đại xa xưa. Cứ thế, chị chịu đựng người đàn ông làm chồng của mình ấy đến tận khi chị mang bầu.

Thời gian chị mang bầu, 1 mình vẫn làm mọi việc, chồng vẫn chẳng mảy may giúp đỡ 1 chút gì. Thậm chí chị không hiểu bản thân mình đang là một người vợ có chồng hay một bà vợ góa chồng nữa. Xém quên, chị vẫn nhận ra rằng mình có chồng với những lần bị chồng đánh cho thâm tím mặt mày.

Cũng có lẽ vì chị đã quá vội vàng trong việc kết hôn với người đàn ông ấy. Cũng có lẽ vì chị đã quá đau đớn khi mối tình đầu bỏ chị mà đi sau 1 tai nạn. Chị đến với người đàn ông này vội vàng và tin rằng người đàn ông mới sẽ cho mình 1 chỗ dựa vững chắc cho tương lai.

Vậy mà cái mà chị nghĩ, chị cầu mong lại chẳng có được. Ròng rã suốt 8 năm trời. Chị sinh được cho anh một cậu con trai lên 5 tuổi. Cuộc đời chị chẳng còn gì ngoài đứa con. Chị cứ sống vì con như thế cho đến ngày gặp người đàn ông mới ấy.

Anh cũng chỉ là công nhân làm cùng khu với chị. Vợ người đàn ông ấy mất sớm vì tai nạn, cũng có một đứa con nhỏ rồi. Anh thương cho hoàn cảnh của chị, vậy là chị ngã vào tay người đàn ông ấy. Nếu nói thì người đời sẽ cho rằng chị đang bao biện, đang ngụy biện cho cái lỗi lầm của bản thân mình.

Nhưng rồi hãy thông cảm cho người phụ nữ ấy, chỉ có sống trong cái cuộc sống tăm tối như của chị thì người ta mới hiểu lý do gì khiến chị phản bội chồng con mình. Chị ngoại tình, những ngày đó chị thấy mình xinh đẹp, tươi trẻ hẳn lên. Nhưng rồi mối tình vụng trộm ấy cũng bị chồng chị phát hiện. Anh ta không chấp nhận chuyện ly hôn với chị mà hành hạ chị bằng cách nhồi nhét vào đầu đứa con trai bé bỏng những điều xấu về chị. Chị chuẩn bị về đón con, đứng ngoài cửa chị đau thắt lại khi nghe người đàn ông ấy chỉ thẳng vào mặt mình rồi nói với con mình:

- Bố nói cho con biết bà ta không phải mẹ con, bà ta bỏ con đi theo người khác là thứ đàn bà hư hỏng.

- Anh, anh nói cái gì vậy? – chị hoảng hốt, đau đớn hỏi anh thì anh cười điệu cười nửa miệng nói tiếp:

- Còn hỏi sao? Thứ đàn bà phản bội ngoại tình như cô thì chỉ thế mà thôi. Đàn bà hư hỏng.

- Sao anh không nghĩ về những gì tôi đã phải chịu đựng vì anh. Đúng, tôi hư hỏng đấy, tôi hư hỏng thì đã sao. Thà thế tôi còn hơn sống mãi với người chồng vũ phu như anh.

- Mày nói cái gì, mày đừng có mà làm liều. Đàn bà như mày chẳng khác nào cave đâu, cút ra khỏi nhà tao.

Chị bỏ đi. Đứa con nhỏ khóc đòi theo mẹ bị bố giữ lại. Thật sự ông trời hình như bất công với chị quá. Giờ chị muốn nuôi con, muốn chăm sóc con mình nhưng liệu một người phụ nữ ngoại tình như chị có cơ hội đó nữa hay không? Chị là phụ nữ, chị cũng muốn có được hạnh phúc cho riêng mình. Bài học cho tất cả phụ nữ trên đời, đừng vội vã nắm tay bất cứ người đàn ông nào trên đời này. Bởi vì, nếu đau khổ chỉ có chính chúng ta phải chịu chứ không phải là một ai khác.