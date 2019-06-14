Bạn không phải là người đàn bà không có cảm xúc. Ngày bạn biết chồng ngoại tình , bạn suy sụp hoàn toàn. Nhưng thay vì buông lời oán hận chồng, bạn chỉ khóc, khóc nức nở. Đến khi có thể ngừng khóc, bạn chỉ hỏi tôi một câu:

Bạn tôi có chồng ngoại tình . Câu chuyện này tôi đã nghe không ít người nói. Họ nói về bạn, một người vợ ủy lụy giữ lấy chồng, dù chồng đã có người khác. Còn bạn suốt 3 năm dài vẫn chưa từng nói một lời nào về chồng mình. Những gì bạn để họ thấy đều là hình ảnh bạn vui vẻ bên con, bên gia đình khi là người mẹ người vợ làm tròn nhiệm vụ của mình.

Tôi không rõ phải trả lời bạn thế nào. Bởi có người mất vài tháng, vài năm, nhưng cũng có người mất cả đời cũng không thể buông. Buông được hay không vốn đã khó, mất bao lâu lại là một câu hỏi khó hơn. Tôi trả lời bạn:

“Tớ không chắc, nhưng nếu có thể buông được, bao lâu cũng đáng”.

Sau hôm đó, tôi không nghe bạn nói về chồng nữa. Có lẽ bạn đã có quyết định của mình, nắm hoặc buông theo cách bạn muốn.

Đến đúng thời điểm, đúng ranh giới ấy, dù đàn ông có quay về, đàn bà cũng không ở lại - Ảnh minh họa: Internet

Năm thứ 4 sau khi chồng ngoại tình, anh ta quay về bên bạn tôi, chấm dứt hoàn toàn với nhân tình. Đây có lẽ là tin mừng. Như bao người vẫn hay nói, đàn ông ngoại tình rồi còn có thể về là đáng mừng. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, chính lúc ấy bạn tôi quyết định ly hôn chồng.

Chồng bạn đương nhiên hoảng hốt tột cùng. Vì bao năm qua rồi bạn vẫn không rời đi, đó chẳng phải là vì vợ đợi anh ta sao? Sao khi anh ta quay về, thật sự muốn bên vợ, cô ấy lại muốn bỏ đi? Anh ta không chấp nhận được.

Nhưng không ai ngăn cản nổi sự từ bỏ nhẹ nhàng nhưng cương quyết của bạn tôi. Tôi còn nhớ bạn nói thế này:

“4 năm ấy, ban đầu đã có lúc tớ nghĩ chỉ cần anh ấy thật lòng quay về, tớ sẽ tha thứ hết. Nhưng anh ấy không về. Thật ra người tớ đợi không phải là anh ấy, mà chính là bản thân tớ khi chịu buông hết những cố chấp không cam tâm, tha thứ cho anh ấy, cho chính mình và thanh thản rời đi. Người ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ tớ khi đã có thể nhẹ nhàng buông bỏ rồi trách tớ cạn tình cạn nghĩa. Người ta vốn không nhìn thấy tớ đã sống bao năm khổ tâm thế nào để có thể thanh thản rời đi”.

"Thật ra người tớ đợi không phải là anh ấy, mà chính là bản thân tớ khi chịu buông hết những cố chấp không cam tâm, tha thứ cho anh ấy, cho chính mình và thanh thản rời đi" - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ lẳng lặng sống trong một ngôi nhà đã tồn tại sự phản bội, biết hết cuộc ngoại tình của chồng đến đâu, nhưng vẫn không lên tiếng. Trông thì như họ đang đợi chồng trở về, nhưng thật ra là đang chờ chính mình có thể buông tay. Họ biết họ cố chấp, họ biết họ không buông ngay được, nhưng họ tin khi đủ tuyệt vọng, ắt sẽ biết cách buông. Và thời gian cùng cô đơn cằn cỗi có thể rút cạn hết hy vọng và cố chấp của một người đàn bà. Đến đúng thời điểm, đúng ranh giới ấy, dù đàn ông có quay về, đàn bà cũng không ở lại.

Nếu nói đàn bà dứt khoát là mạnh mẽ, thì khi họ từng chút cố gắng buông tay cũng thật kiên cường.

Nếu nói đàn bà dứt khoát là mạnh mẽ, thì khi họ từng chút cố gắng buông tay cũng thật kiên cường - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, thật mong đàn ông ngoại tình hãy hiểu sẽ không có người đàn bà nào đợi anh cả đời. Ngay cả khi họ là vợ anh, yêu anh vô cùng, họ cũng không chịu đựng được hoài với tháng năm. Nếu anh không biết, nếu anh không kịp nhận ra thì đường về vẫn có nhưng vợ đã không còn ở đó. Lúc ấy, ngoài hối hận, anh chẳng làm gì khác được…