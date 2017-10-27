Dường như trong mắt đàn bà Việt, mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu đàn ông. Thậm chí người ta còn đưa đàn ông Tây ra để hạ thấp đàn ông Việt.

Khi một mối quan hệ nam nữ tan vỡ, thường lý do nghiêng hết về phía cánh mày râu. Trong số đó tỉ lệ bị oan hơi ít. Người trong cuộc hay ngoài cuộc đều sẵn sàng đổ vấy mọi tội lỗi lên người đàn ông kia, kẻ đã làm đổ vỡ chính mái ấm của mình. Lý do thì nhiều, song lăng nhăng, bồ bịch, có kẻ thứ ba đa phần là nguyên nhân chính. Xưa giờ, khi nhắc tới một người đàn ông ngoại tình, phụ nữ dễ dàng có sự đồng cảm và những câu chuyện giống nhau. Chồng chị hay chồng em rồi cũng thế, một ngày nào đó anh ta sẽ ngoại tình sau lưng chị em. Người thứ ba trong những cuộc tình gian dối ấy có thể là một nữ đồng nghiệp ở công ty, một cô gái phục vụ ở quán bia ôm hay nhà hàng sang trọng, thậm chí là một nữ sinh hay một người phụ nữ bình thường cũng đang có chồng con như chính vợ anh ta ở nhà. Sẽ có vô vàn những gương mặt phụ nữ khác nhau với nhiều độ tuổi và công việc xã hội khác nhau là đối tượng cho các ông chồng tìm kiếm niềm vui mới. Nhưng nếu cứ đổ vấy mọi sự tồi tệ, xấu xa trong việc đàn ông ngoại tình mà không nhìn xem kẻ châm mồi lửa phía sau kia là ai, thì có phải mọi cái xấu họ phải gánh đã là chính xác?

Nếu phụ nữ ngoan cả, đoan chính hết cả từ bia ôm tới văn phòng, đàn ông chắc chỉ ngoại tình với các cô nàng diễm tình trong tiểu thuyết. Xưa giờ phụ nữ thường được gọi là đoan chính, chung thủy, đảm việc nước đảm việc nhà. Nhưng xin thưa, phụ nữ cũng được ví von với một cái chợ nếu như mọi sự từ ít xít ra nhiều. Đàn bà nhìn thấy đàn ông đẹp (nếu đang đi dạo với chồng) thì anh chồng sẽ chỉ thở dài quay đi. Còn đàn ông mà thấy phụ nữ quyến rũ (nếu đang đi với vợ) thế nào cô vợ cũng gào lên, đổ lên đầu chồng trăm thứ tội và sẵn sàng xếp anh chồng vào hạng lăng nhăng.

Đàn ông ngồi nhậu với nhau, ngoài việc ăn uống, say sưa và nói chuyện công việc thì đàn bà ngồi nhậu với nhau sẽ chỉ nói chuyện đàn ông. Nhất là các chị có gia đình hoặc có thành kiến với sự thủy chung của chồng. Thế là hàng loạt thói hư tật xấu của các đức ông chồng sẽ được phanh phui mổ xẻ cho nhau nghe. Nhất là cái khoản mê gái, mèo mỡ bên ngoài sẽ là đề tài được bàn tán nhiều nhất. Đàn ông nào lỡ bóc bánh trả tiền bên ngoài mà bị vợ phát hiện, anh ta sẽ mang tiếng vài chục năm vì cái thói trăng hoa, xấu xa mà các bà vợ gắn vào. Nếu sau đó họ không ly hôn, thì mỗi bữa ăn, cho dù có con cái, lịch sử bồ bịch của ông chồng sẽ được nhắc đến một cách thường xuyên. Phụ nữ hiện đại là người văn minh trong cách ứng xử gia đình và giỏi giang trong việc xã hội. Phụ nữ hiện đại nhất định không nói xấu chồng khi có cơ hội. Cũng không đem chồng làm con mồi châm biếm cho đám đông. Họ sẽ chẳng bao giờ tạo điều kiện cho chồng có ai khác ngoài họ. Nếu nói đàn ông là hư hỏng hết, bồ bịch hết, hẳn đàn bà ngoan đều ở trên sao Hỏa. Nếu đời có đàn ông hư nhất định phải có đàn bà đổ đốn. Bí quyết nằm ở chỗ, hãy hoàn thiện chính mình và tìm cách nuôi dưỡng tình yêu nơi chồng. Khi ấy, đàn bà hư có dễ gì mà bước chân vào cuộc sống hôn nhân của bạn. Đừng chỉ nghĩ đàn ông hư, nếu như đàn bà không phải là đoan chính hết.