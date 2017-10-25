Đàn bà nên nhớ, đàn ông chung thủy là người không bị bắt quả tang

Chị Thanh vẫn có thói quen khi chồng đi ngủ thì kiểm tra điện thoại chồng xem ban ngày đi làm có lên mạng tán tỉnh hay hẹn hò em nào không? Nhưng hầu như ngoài những tin nhắn hoặc cuộc gọi công việc thì anh chẳng có bóng hồng nào khác.

Trước giờ người ta hay nhắc tới mẫu đàn bà chung thủy. Còn đàn ông chung thủy lại khác, có dăm bảy đường để bàn về độ chung thủy của đàn ông mà đàn bà nên rõ.

Và chuyện của chị Thanh với chồng cũng thế. Chị vẫn rất tự hào khoe với đồng nghiệp là chồng mình vô cùng chung thủy, chẳng có gì phải nghi ngờ. Bằng chứng là chị thuộc lòng cái điện thoại anh ấy hơn cả thuộc bàn tay. Nhưng giờ đây khi phát hiện ra một cuộc hội thoại mà anh quên chưa xóa hết, vẫn còn lưu lại vài dòng, chị mới ngã ngửa là chồng mình chẳng những không chung thủy mà còn cực kì lăng nhăng.

Nếu người đàn ông không giấu bạn mật khẩu Facebook, mật khẩu email và chẳng bao giờ cài khóa màn hình điện thoại, chắc chắn người đó chẳng có gì giấu bạn.

- Sau giờ làm anh có đến không?

- Có chứ, nhưng chỉ một tiếng thôi nhé vì anh còn phải về đón con.

- Vợ anh có nghi ngờ gì không?

- Ngày nào cô ta chẳng dòm điện thoại anh. Nhưng anh xóa hết tin nhắn của em sau giờ làm rồi.

Thì ra trước giờ chị Thanh cứ ngỡ chồng mình ngờ nghệch, đáng tin. Té ra anh ta cũng mèo mỡ bên ngoài. Đã thế còn qua mặt chị một cách tinh vi hết sức.

Phụ nữ thường dễ dàng tin người đàn ông hơn là người đàn ông tin người đàn bà. Chỉ cần người đàn ông kia cho họ thấy rõ được những dấu hiệu của việc đàng hoàng, thủy chung, họ sẽ chẳng nghi ngờ gì. Thậm chí còn đem cả đức ông chồng ra khoe với bàn dân thiên hạ, để minh chứng cho sự tốt số lấy được chồng ngoan.

Nếu anh chồng nào đó cho bạn biết hết các mối quan hệ bạn bè, cho bạn tha hồ truy lùng kiểm tra điện thoại, máy tính, Facebook, hay lâu lâu lại tuôn ra những lời ngọt ngào yêu thương thì cũng đừng vội vàng mà tin. Ngay cả những người sáng đi làm đúng giờ, chiều về đúng giờ, cuối tuần sát cánh bên vợ con 24/24 giờ, chẳng bao giờ đột nhiên biến mất, cũng đừng vội mừng.

Cỡ nào họ cũng có những cách để thỏa mãn bản tính thích chinh phục của đàn ông.

Nếu sống mà nghi ngờ nhau thì cuộc hôn nhân ấy cũng chả sung sướng gì. Nhưng nếu tin nhau quá, tôn thờ nhau quá, một lúc nào đó khi quả trứng ung vỡ ra, cái nhọt bên trong bốc mùi, bạn có còn dám đem chồng ra ngoài khoe với bạn bè?

Khi một người đàn ông đang có dấu hiệu của sự không chung thủy, anh ta sẽ tìm cách để rót vào tai bạn những lời thật dễ nghe, kiểu như:

- Cô ấy là đồng nghiệp thôi, em lại đi ghen với cả mấy chục đồng nghiệp nữ sao?

- Anh thề với em, anh mà có ai khác ngoài em anh chết (Lại còn đưa cả tính mạng ra thề thốt).

- Anh không muốn làm tổn thương em.

- Em điên rồi sao, anh còn yêu em không hết.

Có nhiều người đàn ông dù vẫn yêu vợ, vẫn thương con và vẫn ra đường hết lời khen vợ khen con thế nhưng, xen giữa những mỹ từ của họ, thế nào cũng sẽ lóe lên một hình bóng khác ngoài vợ. Có người còn thủy chung với vợ theo kiểu, nói với cô bồ trẻ: Em cứ lấy chồng đi, ngủ với chồng xong anh mới dám yêu em.

Thiếu chung thủy, ngoại tình đôi khi là do sự không hài lòng, thiếu hụt niềm vui trong cuộc sống hôn nhân hiện tại đã đưa đẩy họ tới mép của vực sâu. Nhưng bản tính thích phiêu lưu chinh phục của đàn ông giống như một con thú hoang, dù có nhốt lâu ngày trong lồng vẫn khao khát nhớ rừng già. Và chỉ cần một chút nới lỏng xiềng xích, con thú ấy sẽ sẵn sàng tung vó.

Khi no nê thỏa mãn, nó sẽ liếm mép quay về và giấu nhẹm con cừu non mà nó đã đánh chén.

Cừu nào thì chẳng là thịt. Nhưng thịt cừu già khác thịt cừu non. Cũng như thịt cừu nhà thì vừa dai vừa khô vừa cũ, trong khi thịt cừu non thì thơm và mê đắm, có con hổ nào mà không lồng lên cơn thèm khát.

Nếu một người đàn bà nào đó cả đời biết làm cho mình mới mẻ, bí hiểm, như một tiểu vũ trụ thì người đàn ông của họ việc gì phải bưng bít, lăng nhăng bên ngoài.

Nhưng cuộc sống la biết bao lo toan, phiền muộn. Nhốt một người đàn ông và một người đàn bà trong nhà, gán cái mác gia đình hạnh phúc lên, “con cừu” và “con hổ” sẽ thi nhau bộc lộ tất cả mọi cái đáng yêu lẫn đáng ghét, cái thật thà khó chịu trước mặt nhau. Lúc đó, thử hỏi có người đàn ông nào mà không sung sướng nếu có cơ hội được đi ra khỏi nhà, được nếm mùi váy ngắn chân dài nơi quán bar, nhà hàng.

Nắm hết được những điều ấy nhưng đàn bà vẫn dễ dàng biến đàn ông thành những kẻ chung thủy không bị bắt quả tang. Còn đàn ông dù vợ có “yêu tinh” hay “hổ báo” tới đâu, càng như chất kích thích để anh ta lao đi tìm một miếng mồi ngon mới.

Cuộc chiến âm thầm mà phức tạp lắm. Chỉ cần đàn bà hãy nhớ, đàn ông chung thủy trên đời ít lắm, nhưng đàn ông chung thủy kiểu không bị bắt quả tang thì nhiều vô kể.