Mẹ đơn thân, hãy cứ yêu thêm lần nữa

Phụ nữ yêu 26/10/2017 10:21

Khi ba mươi tuổi chị đã làm mẹ đơn thân của một bé gái bốn tuổi. Nghĩa là khi mới hai sáu tuổi, chị đã phải bắt đầu một cuộc sống không dễ dàng gì. Đôi lúc tự hỏi chính mình, còn mấy chục năm phía trước, liệu chị có thể sống một thân một mình với đứa con gái nhỏ mãi không?

Sau khi chia tay một mối tình và có một đứa con nhỏ dại là kết quả của tình yêu kia, người phụ nữ như con chim sợ cành cong. Bước thêm thì vấp, bay lên thì ngợp. Ngay cả những người thân quanh họ, thật sự nếu có khuyên con gái mình hay em gái mình đi thêm bước nữa cũng không dám mạnh lời. Còn đứa bé, như một “vật cản”, liệu người mẹ trẻ kia có dám bước tiếp? Khi mà cảnh cha dượng con riêng với biết bao phức tạp nảy sinh có thể sẽ lại khiến con chim sợ cành cong thêm một lần tổn thương.

Cứ như vậy, những lấn cấn để quyết định yêu thêm một ai đó, nó khiến cho người đàn bà như già đi, buồn hơn và mất quá nhiều thời gian để lăn tăn và rồi cuối cùng chẳng quyết định được gì.

Cũng có nhiều người vì quá nặng lòng, muốn che chở bảo vệ cho đứa con nhỏ đã quá thiệt thòi không có cha kia mà dằn lòng chế ngự những khát khao yêu thương. Họ dành quá nhiều năm tháng cặm cụi nuôi đứa con khôn lớn. Khi con mười tuổi, hai mươi tuổi, thì tóc đã điểm bạc mất rồi. Ngần ấy năm không yêu ai, sau lần đổ vỡ nhớ đời, quạnh quẽ dường như là một món ăn tinh thần khó nuốt mà người đàn bà đơn thân cứ ngậm ngùi nếm trải hết năm tháng dài rộng. Tới nỗi họ thành quen với cô đơn. Nỗi cô đơn định mệnh do chính họ tự bồi đắp. Để rồi họ như một kẻ khắc kỷ không dám đèo bòng thêm lần nữa.

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Để đi thêm bước nữa thì đứa trẻ chính là điều khiến bạn băn khoăn nhất - Ảnh: Internet

Đàn bà đơn thân ở xã hội hiện đại bây giờ không phải là con số hiếm. Thậm chí có những hội mẹ bỉm sữa đơn thân. Họ - những người trong cuộc tự lập nên như một cách âm thầm để chia sẻ, bảo vệ nhau. Nhưng đơn thân có hai dạng, chủ động và bị động. Những phụ nữ thành đạt, cá tính mạnh, có thu nhập, tiếp xúc và làm việc trong môi trường có nhiều người nước ngoài, cũng là một phần lý do tác động tới cách nhìn cuộc sống của họ. Họ dường như trở nên phóng khoáng hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng thử sức với việc sinh một đứa con và mình sẽ vừa làm cha lẫn làm mẹ đứa bé.

Phần nhiều đàn bà đơn thân đều có những cách nhìn “đặc biệt” về đàn ông, về tình yêu. Họ, một là sẽ rất thoáng, hai là sẽ rất khắt khe. Dù thoáng hay khắt khe thì người trong cuộc vẫn thật sự không cảm thấy hạnh phúc hoặc may mắn khi đã qua lần thất bại trong hôn nhân hoặc một mối tình nào đó.

Nhưng đàn bà ơi, đời sống không có tình yêu, chẳng khác nào cái cây đang tươi xanh rồi khô tàn theo mùa đông. Một người đàn bà dù vất vả bao nhiêu, dù xấu già bao nhiêu, nhưng khi có hơi ấm của một người đàn ông, nó như giọt nước mát sẽ làm hồi sinh tất cả.

Hãy cứ yêu đi, đời rất dài và rộng, chẳng có lí do gì để bạn không tìm thấy một người đàn ông của chính mình. Ai cũng có lúc thất bại. Đó chính là hương vị tuyệt vời cho những thăng hoa trong tình yêu phía sau đó. Đừng lo sợ sẽ đi lại vào vết xe đổ, hãy cho chính mình một cơ hội và cho chính con của bạn một cơ hội có một người cha thứ hai tốt hơn người cha thứ nhất.

Hãy cứ yêu đi, cho dù người phụ nữ đơn thân phải đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn: sự phản đối của gia đình người yêu mới, những mặc cảm e ngại sau đó nếu người tình mới dẫn hai mẹ con đi chơi hoặc những câu hỏi đưa đẩy, ví von. 

Mẹ đơn thân, nếu muốn yêu thêm lần nữa hãy cứ yêu, đừng ngại. Nhưng trước khi quyết định, hãy trang bị cho mình sự mạnh mẽ, kiên cường và lạc quan để người đàn ông tương lai, cảm thấy tự hào vì họ đã không lựa chọn sai.

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