Lại một sáng đi lễ ở Tân Phong, câu chuyện vắt qua vắt lại thế nào, anh nói lý do chia tay người yêu là cô ấy bỏ anh. Cô ấy nói anh là người không gia đình. Vì anh sinh ra đã không biết cha mẹ là ai. Anh nghĩ mình sẽ không dám yêu ai nữa vì thân phận đặc biệt của mình.

Chị quen anh trong một lần đi lễ sáng chủ nhật tại nhà thờ Tân Phong. Vóc dáng khỏe khoắn, nụ cười tươi lúc nào cũng chực nở trên môi, đặc biệt là sự hài hước tếu táo trong những câu chuyện của anh khiến chị thấy vui vui. Khi đó, anh nói anh vừa chia tay bạn gái được ba tháng. Chị ngậm ngùi im lặng không dám hỏi gì thêm, bởi sợ chạm vào nỗi buồn của anh.

Thế mà... Từ lúc nào chị yêu anh không biết nữa. Chị thấy anh cần phải có hơi ấm của tình thân và mình có trách nhiệm đem lại điều ấy cho anh. Nhưng dường như anh vẫn vô tư, anh nói chuyện vui vẻ với chị mỗi khi gặp, không hề đả động hoặc né tránh nếu chị nhắc tới việc anh cần phải có một ai đó. Anh đã ba lăm tuổi rồi. Cái tuổi cần có một tổ ấm!

Chị càng mủi lòng thương anh hơn. Rồi họ cứ hẹn nhau đi lễ vào mỗi sáng chủ nhật. Như thói quen, cuối tuần nào anh cũng chờ chị ngay dưới đầu hẻm, bên cây bông giấy đỏ rực.

Nhưng anh cương quyết lắm, anh nói:

- Anh phải lo sự nghiệp đã, nếu không chẳng ai thèm rước anh đâu.

Dù khi đó anh đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty. Nhưng chị thấy dường như anh đang ẩn chứa ăm ắp những điều khó nói. Chị càng thương anh hơn. Chị muốn nói với anh là chị không quan trọng anh là ai, anh có bố mẹ gia đình hay không. Chị cũng chẳng cần anh phải có sự nghiệp, công danh. Nhưng chị không biết bắt đầu từ đâu để nói với anh những suy nghĩ đó.

Mẹ chị vẫn nói cọc đừng có dại mà đi tìm trâu. Là con gái phải biết giữ phẩm giá của mình, kẻo con trai coi thường. Chị chưa từng yêu ai, chị cũng không quá khát khao một mái ấm cho tới khi gặp anh.

Thôi, cứ chờ một thời gian xem. Chị tự an ủi mình thế.

Cho đến một ngày, khi lời chưa nói ra, khi anh chưa một lần nắm lấy tay chị thì một tai nạn thảm khốc xảy ra. Cũng vào một sáng chủ nhật. Chị chờ anh dưới giàn bông giấy. Nhưng đã quá một tiếng, anh không đến. Lòng chị nóng như lửa đốt.

Bỗng điện thoại reo, chị luống cuống mở máy nghe. Một giọng xa lạ bên kia đầu dây:

- Cô Hạnh phải không, anh Hùng bạn cô phải không? Phiền cô tới ngay, anh ấy vừa bị tai nạn và...

Chị như muốn quỵ xuống, con đường từ nhà tới nơi anh gặp nạn chông chênh đau đớn như đường xuống địa ngục.

Anh nằm đó, nhưng linh hồn đã đi theo Chúa. Ở một nơi rất xa mà người ta gọi là thiên đường.

Bao nhiêu đau đớn bủa vây lấy chị. Anh không có cha mẹ, anh em. Anh chỉ có chị là người bạn gái thân thiết chưa một lần ngỏ tiếng yêu.

Chợt một ý nghĩ vụt lên trong chị. Chị không muốn sinh mạng anh lại ngắn ngủi và thiệt thòi như vậy. Chị muốn tái sinh anh trong một hình hài khác.

Chị nhanh chóng cùng mọi người đưa anh vào viện.

Đám tang của anh qua đi. Cũng là khi chị mang trong mình giọt máu của anh từ phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Đó là cách chị yêu anh. Bất chấp mọi lời bàn tán, phản đối hoặc e dè. Người thì nói chị cao cả. Cha mẹ thì chỉ im lặng chấp nhận dù họ thương chị không nói hết. Bạn bè thì hỏi đã suy nghĩ kỹ chưa.

Câu trả lời là chín tháng mười ngày mang thai và một bé trai xinh xắn giống anh như đúc ra đời.

Nhìn con, chị thấy hạnh phúc đang về. Dù hạnh phúc ấy không trọn vẹn.

Bây giờ, con chị đã được ba tuổi rồi. Nhiều người lâu không gặp, trách chị:

- Lấy chồng hồi nào sao không mời, có con lúc nào mà nhanh vậy, bé đã được 3 tuổi rồi ư?

Người ta hỏi chồng chị là ai. Chị không muốn khóc. Nhìn lên góc làm việc, bức ảnh anh và chị chụp chung tươi tắn vô cùng. Anh vẫn đang nhìn chị kia, đôi mắt lấp lánh như biết ơn.

Đêm đêm, chị ôm con vào lòng, xoa đôi bàn tay lên tóc con, âm thầm nói với anh:

"Nếu có kiếp sau, mình sẽ lại đi chung đường, anh nhé" !