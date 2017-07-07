Đàn bà muốn hạnh phúc, đừng bỏ qua bài viết này

2. Đàn bà xinh đẹp là một lợi thế. Nhưng điều khiến người khác khó rời mắt ở bạn lại chính là khí chất. Khí chất nằm ở nét đẹp của tâm hồn, khối óc, từng nụ cười, ánh mắt, lời nói, hay cách đối nhân xử thế ở đời. Vì vậy đàn bà đừng chỉ biết chăm chút nhan sắc mà quên tạo dựng khí chất cho chính mình. Thu hút ánh nhìn của người khác là nhan sắc, nhưng để người khác vừa nể vừa muốn giữ lấy ta thì phải có khí chất riêng biệt

1. Đừng chỉ ngoái đầu mải miết về quá khứ khi nó vốn dĩ đã dần xa ta từ lâu. Cũng đừng chỉ mơ mộng hão huyền chuyện tương lai, rõ ràng ta không thể nắm bắt hết được. Hãy sống cho hiện tại trước đã. Chỉ có hiện tại mới nằm trong tay ta, do ta quyết định. Và đàn bà phải học cách bỏ qua những chuyện không đáng, để ngoài tai những lời không hay. Hơn thua ở đời chẳng khiến ta có thể hạnh phúc hơn. Biết bản thân cần gì, điều chi là tốt cho mình thì mới có thể sống thoải mái được.

3. Đã là đàn bà thì chẳng tránh khỏi rơi nước mắt vì tổn thương. Nhưng đừng để nó trở thành một thói quen khó bỏ. Nước mắt của đàn bà rơi vì đúng người, đúng chuyện, đúng lúc mới là đáng trân trọng. Đừng để nước mắt hạ thấp chính mình

4. Hãy nhớ, bạn là duy nhất và bạn cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Vì vậy, bạn không cần và cũng không nên sống cuộc đời của bất cứ ai. Hãy là chính mình, sống cuộc đời mà mình mong muốn. Bạn có thể không hoàn hảo nhất, nhưng có thể là mình tốt nhất.

5. Đàn bà không nhất thiết phải thật thành công, giàu sang nhưng phải nuôi được chính mình, xài tiền bản thân làm ra. Đừng quan niệm đã mang phận đàn bà thì không cần phải cố gắng. Ngược lại, bạn càng phải cố gắng mỗi ngày. Cố gắng để không phải phụ thuộc vào ai, không vì tiền mà sống sai với chính mình. Đàn bà không có tình yêu, chẳng sao cả. Nhưng nếu đàn bà không có tiền thì chắc chắn sẽ không được tôn trọng và đối xử một cách công bằng trong xã hội này. Vì vậy phải nhớ, đã là đàn bà thì phải cố gắng lao động kiếm tiền vì chính mình.

6. Đừng vì một kẻ tổn thương bạn mà bạn phải hành hạ bản thân. Vì một người yêu thương bạn mà hy sinh, không sai. Nhưng vì một kẻ bỏ rơi bạn mà bi lụy thì là quá ngu dại. Nếu bạn không yêu thương và tôn trọng chính bạn thì không ai có thể xem trọng bạn cả.

7. Tận hưởng cuộc sống đi, đừng quá vội vã. Yêu thương mình và gia đình mỗi ngày. Tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ. Lặng nhìn cuộc sống trước mặt, cứ từ tốn mà sống, thoải mái mà tận hưởng. Sống như thế mới là trọn, là đầy. Đừng sống tạm, sống bợ, phí phạm lắm!

8. Đừng quên khiến mình đẹp mỗi ngày. Nhan sắc là một trong những vũ khí quan trọng của đàn bà. Mỗi ngày đều phải mài giũa nó, làm nó lộng lẫy hơn. Đừng bỏ bê chính mình dù là bất kỳ lý do gì. Phải nhớ, đàn bà đẹp mới có quà. Bạn nhất định phải khiến mình đẹp hơn mỗi ngày

9. Hãy cứ đam mê đi, đừng từ bỏ. Ngay cả khi bạn phải lấy chồng hay gặp những điều khó khăn trong cuộc sống, cũng đừng từ bỏ ước mơ của chính mình. Đam mê là một trong những điều khiến ta sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Với đàn bà, lại càng phải sống cho đam mê. Bạn thật sự chỉ có một lần để sống, đừng từ bỏ điều mình muốn để phải hối hận mãi về sau.

10. Đừng tha thứ quá nhiều. Hãy nhớ, với đàn bà, tha thứ rất quý giá, đừng phung phí vì người không xứng đáng. Mỗi lần thứ tha, chẳng phải tốn bao nhiêu lòng dạ của bản thân sao? Có thể tha thứ một lần là vì nên nhưng quá nhiều lần lại là tự hạ thấp chính mình. Hãy dành những bao dung của mình cho người xứng đáng. Và một người đàn ông bản lĩnh sẽ không bao giờ khiến bạn phải nhọc lòng thứ tha vì họ cả.