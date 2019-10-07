Đàn bà khôn ngoan xem ly hôn là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn

Tâm sự gia đình 07/10/2019 11:10

Từ bây giờ, tôi sẽ sống những ngày tháng vui vẻ, bình yên. Phụ nữ yếu đuối sẽ xem ly hôn là kết thúc, còn đàn bà khôn ngoan sẽ xem ly hôn là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi đã từng coi chồng con là tất cả những gì mình có. Vậy mà đau lòng thay, tất cả mọi thứ tôi trân trọng đã vỡ tan tành. Sau phiên tòa ly hôn ấy, tôi xách xe máy chạy bạt mạng, nước mắt nhòe khắp mặt. Tôi đau đến mức không thở nổi. Vậy là gia đình tôi không còn nữa, tôi trở thành người đàn bà ly hôn.

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Tôi đã từng xem chồng con là tất cả những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã từng làm mọi thứ để giữ gìn cuộc hôn nhân này. Nhưng có một cuộc hôn nhân nào trọn vẹn khi một người đập bể, còn người kia cố mò mẫm từng viên gạch trong đống đổ nát để xây lại? Cuối cùng, tôi bất lực nhìn cuộc hôn nhân của mình rơi xuống vực thẳm. Tôi kiệt sức rồi, cố gắng nữa, tiếp tục níu kéo gìn giữ nữa thì cũng chẳng thể làm lành lại một hạnh phúc vốn đã rách nát.

Chồng tôi chẳng còn biết người đàn bà bên cạnh mình cần gì, muốn gì. Đàn ông vô tâm, người vợ có thể chịu đựng nổi. Nhưng đàn ông vô tâm với vợ nhưng lại đặt trọn tâm trí cho một người đàn bà khác thì còn sự đả kích nào lớn hơn? Người đàn bà đi qua mưa nắng, cùng anh san sẻ biết bao vui buồn rốt cuộc không bằng mối tình đầu. Anh nhân danh tình yêu để đi ngoại tình.

Anh giữ trong tim hình bóng của người khác ngay lúc ôm vợ. Anh nhắn tin với người cũ ngay lúc vợ nằm bên cạnh. Anh dùng tình yêu để biện minh cho hành động lên giường với người đàn bà đó. Trớ trêu thay, cô kia cũng có chồng có con rồi. Cuối cùng, vì sự ích kỷ, nhân danh thứ tình yêu thấp kém của mình để rồi phá nát hạnh phúc gia đình, khiến những đứa con bơ vơ, lạc lõng.

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Không có cuộc hôn nhân nào có thể vững bền khi một người muốn xây còn người kia lại nhẫn tâm đạp đổ - Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc ly hôn, tôi đau đớn và tuyệt vọng. Những ngày tháng chìm đắm trong u uất, đêm về nước mắt rơi ướt gối. Thân hình tàn tạ, xác xơ. Bạn bè nhiều người an ủi, động viên nhưng tôi không vui nổi. Chỉ khi đứa bạn thân nói như giội nước vào mặt tôi mới tỉnh ngộ: “Mày đau khổ vật vã hay có chết đi thì ngay trong lúc đó chồng cũ của vẫn đang nắm tay hoặc thăng hoa trong cảm giác lên đỉnh với nhân tình. Mày buồn thì mày khổ, con mày khổ. Chỉ có đàn bà ngu ngốc mới xem ly hôn là kết thúc thôi. Lẽ ra mày phải ăn mừng khi tống cổ được thằng chồng khốn nạn ấy ra khỏi cuộc đời mày chứ?”.

Tôi chợt tỉnh ngộ. Thấy mình đã đối xử tệ với bản thân mình vô cùng. Chồng đối xử với tôi tệ bạc, vậy mà chính tôi cũng đã làm như thế với bản thân mình. Tôi xứng đáng được hạnh phúc, được vui vẻ, được bình yên. Tôi không để người đàn ông đó can dự vào cuộc đời mình thêm nữa.

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Tôi xứng đáng được hạnh phúc, được bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Sẽ chẳng có ngày tận thế nếu bản thân mình không cho phép. Tôi không thể lường được lòng người bạc bẽo, mọi sóng gió ập đến nhưng tôi có quyền chọn cho mình một thái độ tích cực để đối diện. Và từ bây giờ, tôi sẽ sống những ngày tháng vui vẻ, bình yên. Phụ nữ yếu đuối sẽ xem ly hôn là kết thúc, còn đàn bà khôn ngoan sẽ xem ly hôn là khởi đầu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

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