Giác quan thứ 6 của phụ nữ: Biết tất cả nhưng vẫn chờ một lời thú tội

Tâm sự gia đình 06/10/2019 10:44

Giác quan thứ 6 của phụ nữ nhạy lắm. Chị biết hết tội lỗi của anh, vẫn trông chờ một lời thú tội nhưng anh lại nhẫn tâm làm đau chị hết lần này đến lần khác.

Đàn ông nhiều khi huênh hoang nghĩ rằng những việc mình làm khuất tất sau lưng vợ thì “ma chẳng biết, quỷ chẳng hay”. Nhưng đàn ông nên nhớ rằng, giác quan thứ 6 của phụ nữ cực kỳ nhạy cảm. Chẳng cần bắt quả tang, phụ nữ dễ dàng nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt của chồng. Phụ nữ biết tất cả, chỉ là chưa muốn nói hoặc không muốn nói. Nhiều khi cái im lặng của đàn bà chính là cơ hội cho đàn ông quay đầu. Trên thực tế, điều phụ nữ cần là một lời thú tội, một thái độ ăn năn cầu thị. Nhưng đàn ông thường nghĩ ngược lại: “Cô ấy chẳng biết gì cả!”.

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Đàn ông nghĩ rằng mình giỏi che đậy thì vợ không bao giờ biết được tội lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị gái tôi bảo rằng, nhiều khi đàn bà quá nhạy cảm cũng chẳng phải là một điều tốt. Một vài thói quen của chồng, vài cử chỉ lạ đã biết chồng mình có người đàn bà khác. Tôi hỏi, chị có suy diễn hay không khi chưa biết rõ mọi chuyện đã vội kết luận chồng như thế? Chị cười chua chát, những lần chồng đi sớm về khuya, mùi nước hoa phảng phất trên áo, một dấu son môi trên cổ áo sơ mi mà một người đàn bà nào cố tình để lại, chừng đó chưa đủ tố cáo chồng hay sao?

Biết chồng ngoại tình, chị đau lắm. Càng đau hơn khi biết chồng chẳng phải ăn vụng một lần mà cứ lén lút ăn vụng hết lần này đến lần khác. Một lần chồng sơ ý, chị đã kiểm tra điện thoại. Những tin nhắn cho lần hẹn hò cuối chưa kịp xóa, những câu nhớ thương bóp nghẹt trái tim chị. Tàn nhẫn hơn, anh ta nhắn với nhân tình: “Giá như vợ anh được một phần của em thì tốt biết mấy”, “nhiều khi nằm cạnh vợ mà cứ nhớ tới em…”.

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Giác quan của một người đàn bà cho chị biết rằng chồng phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Chị căm phẫn, đau khổ tột độ. Nhưng chị chưa vạch trần, không làm um sùm sợ khi làm quá lên sẽ ảnh hưởng đến 2 con. Hai đứa con của chị đứa lên 5, đứa mới lên 3, còn quá bé bỏng. Chồng chị thì vẫn cứ nghĩ vợ chưa biết gì, vẫn cứ diễn vai người chồng người cha tử tế. Vẫn cười cười nói nói trong bữa cơm, vẫn ôm hôn chị trước khi đi làm. Nếu trước kia chị vui sướng vô cùng khi được chồng quan tâm thì bây giờ trong chỉ có cảm giác uất nghẹn và thậm chí kinh tởm.

Chị là người phụ nữ truyền thống, luôn xem gia đình là tất cả. Dù đau đớn nhưng thâm tâm chị vẫn nghĩ rằng nếu chồng thật sự hối hận, biết quay đầu thì chị sẵn sàng tha thứ. Chị vì con, không muốn 2 đứa con mình còn quá nhỏ mà đã thiếu đi tình thương của cha. Chị không muốn vạch trần chồng, âm thầm cho anh cơ hội để quay về. Nhưng tàn nhẫn thay, những tháng ngày im lặng cùng cực của chị chồng không hề hay biết. Anh ta vẫn cứ viện hết lí do này lí do kia để đến với nhân tình. Về nhà anh than công việc bận bịu nhưng anh đâu biết rằng anh vừa bước ra khách sạn nào vợ đều biết hết.

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Chị không thể sống mãi với người chồng ngoại tình mà vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì - Ảnh minh họa: Internet

Im lặng như thế đến 3 tháng, chị viết đơn ly hôn. Chồng chị sửng sốt hỏi lý do. Chị bảo, chị không thể mãi sống với người chồng ngoại tình mà vẫn cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Chị biết hết tội lỗi của anh, vẫn trông chờ một lời thú tội. Nhưng chị hiểu rằng điều anh muốn chỉ là lừa dối vợ để đến với nhân tình. Bây giờ, chị không còn lí do gì để ở lại nữa.

Đàn ông tử tế và chuyện ngoại tình nghiêm túc

Đàn ông tử tế và chuyện ngoại tình nghiêm túc

Đàn ông ngoại tình trên đời cũng nhiều dạng, nhiều kiểu. Kiểu đàn ông ăn chơi trác táng nhưng biết đâu là qua đường, đâu là gia đình còn đỡ hơn kiểu đàn ông ngoại tình một cách nghiêm túc như bạn tôi.

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