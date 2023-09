Chị là người phụ nữ truyền thống, luôn xem gia đình là tất cả. Dù đau đớn nhưng thâm tâm chị vẫn nghĩ rằng nếu chồng thật sự hối hận, biết quay đầu thì chị sẵn sàng tha thứ. Chị vì con, không muốn 2 đứa con mình còn quá nhỏ mà đã thiếu đi tình thương của cha. Chị không muốn vạch trần chồng, âm thầm cho anh cơ hội để quay về. Nhưng tàn nhẫn thay, những tháng ngày im lặng cùng cực của chị chồng không hề hay biết. Anh ta vẫn cứ viện hết lí do này lí do kia để đến với nhân tình. Về nhà anh than công việc bận bịu nhưng anh đâu biết rằng anh vừa bước ra khách sạn nào vợ đều biết hết.

Chị không thể sống mãi với người chồng ngoại tình mà vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì - Ảnh minh họa: Internet

Im lặng như thế đến 3 tháng, chị viết đơn ly hôn. Chồng chị sửng sốt hỏi lý do. Chị bảo, chị không thể mãi sống với người chồng ngoại tình mà vẫn cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Chị biết hết tội lỗi của anh, vẫn trông chờ một lời thú tội. Nhưng chị hiểu rằng điều anh muốn chỉ là lừa dối vợ để đến với nhân tình. Bây giờ, chị không còn lí do gì để ở lại nữa.