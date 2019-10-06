Đàn bà từng trải: Không ồn ào phô trương, chỉ cần bình yên là đủ

Phụ nữ yêu 06/10/2019 10:49

Giữa một đám đông ồn ào, người đàn bà từng trải ít khi nói về mình, ít khi tỏ ra mình thông tuệ, hiểu biết. Họ không phô trương, ồn ào, càng từng trải lại càng sống khiêm nhường và bao dung.

Rất nhiều cô gái hiểu sai về đàn bà từng trải. Họ nghĩ rằng một người phụ nữ từng trải nghĩa là bất cần và bất chấp. Nghĩa là có thể ngồi trong một quán bar xập xình nhạc, mặc áo buông lơi bờ vai, nốt hết cốc bia này đến cốc bia khác, hò hét bất chấp những ánh mắt xung quanh. Họ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ và hiện đại, sống phóng khoáng và bất chấp những ràng buộc đạo đức của người phụ nữ truyền thống. Họ luôn miệng bảo rằng mình không cần đàn ông và có cái nhìn khinh rẻ đàn ông. Thế nhưng, tất cả điều đó chỉ là ngộ nhận. Phụ nữ từng trải tuyệt nhiên không phải là những người như thế.

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Phụ nữ đi qua bao nhiêu sóng gió, tâm hồn như mặt hồ phẳng lặng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà từng trải như bình rượu ủ kĩ lâu năm. Bề ngoài có thể không thu hút người đời nhưng hương vị làm người ta mê đắm. Phụ nữ đi qua bao nhiêu sóng gió, nếm trải biết bao nhiêu đắng chát ở cuộc đời tâm hồn giống như mặt hồ phẳng lặng. Giữa một đám đông ồn ào, người đàn bà ấy ít khi nói về mình, ít khi tỏ ra mình thông tuệ, hiểu biết. Họ cũng không phô trương, ồn ào. Đàn bà càng từng trải lại càng sống khiêm nhường và bao dung.

Phụ nữ càng trẻ càng thích hơn thua và luôn muốn chứng minh bản thân mình với mọi người. Phụ nữ trẻ luôn muốn mình nổi bật nhất, giỏi giang nhất, muốn mọi người chú ý đến mình nhiều nhất. Họ thường nhìn mặt thiên hạ mà sống. Thiên hạ chê thì buồn rầu, thiên hạ khen thì khấp khởi mừng. Nhưng sức mạnh của người đàn bà từng trải không ở bề ngoài mà chính là ở nội tâm. Họ không bao giờ muốn chứng minh điều gì cả. Họ có cái nhìn thấu suốt và bao dung hơn với mọi người. Không còn quá khắt khe, quá khó tính. Phụ nữ từng trải sống cho mình chứ không phải cho thiên hạ ngoài kia. Ai khen cũng chỉ mỉm cười tin một nửa, kẻ chê mình thì cũng không vội buồn.

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Ai trân trọng thì giữ, kẻ không trân trọng thì buông tay chẳng đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc với một người phụ nữ trẻ chính là bạn bè, là những thú vui ngoài kia. Nhưng khi va vấp, gặp nhiều hạng người, điều đàn bà cần lại luôn luôn là gia đình. Những mối quan hệ ngoài kia, yêu thương đến mấy suy cho cùng cũng chẳng phải ruột thịt. Ai trân trọng gì giữ, kẻ không trân trọng thì buông tay chẳng đau lòng. Phụ nữ từng trải, hạnh phúc với những điều giản dị bên mình. Một bữa ăn ấm cúng, gia đình sum vầy đã là diễm phúc mà cuộc đời cho mình. 

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Điều đàn bà từng trải cần chính là sự bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thôi không còn quá bận tâm về hơn thua được mất ở cuộc đời. Chỉ cần một căn nhà bình yên, một người chồng tốt là đã thấy đủ. Điều phụ nữ cần chỉ là bình yên thôi. Bình yên với những gì mình có, với hạnh phúc giản dị thường ngày.

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