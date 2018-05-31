Đàn bà khôn ngoan nên nhớ rằng đàn ông chỉ tốt một thời, không ai tốt một đời

Tình cảm cũng giống như mọi thứ trên đời, sắt son hay chung thủy cũng từng giai đoạn. Đàn ông chỉ tốt theo từng thời điểm, không ai tốt một đời. Ai yêu, ai hi sinh nhiều hơn kẻ đó chịu thiệt thòi.

Lòng người là thứ khó đoán định nhất trong cuộc đời. Người ta có thể dò sông, dò biển nhưng mấy ai lấy thước mà đo được lòng người? Người đàn ông ngày hôm qua thề thốt yêu bạn, nói rằng trọn đời trọn kiếp chỉ có mình bạn thì chắc gì ngày mai anh ta không dùng những lời ấy để nói với một người đàn bà khác? Người đàn ông hôm nay sống chết yêu bạn nhưng chắc gì ngày mai anh ta không thay lòng? - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khi yêu thật lòng thường sống chết trung thành với tình yêu ấy bằng tất cả những gì mình có. Họ thường tin vào tình yêu hay lời thề hẹn của người đàn ông mà sống. Nhưng đàn bà khôn ngoan nên hiểu một điều rằng, chẳng có gì trên đời này là bất biến, trường tồn. Tình yêu cũng như thế. Người đàn ông bây giờ có thể chung tình, có thể coi bạn là cả bầu trời nhưng đàn bà có lường trước được rằng một mai anh ta không rơi vào cám dỗ?

Trên đời không có đàn ông chung tình chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình. Một người đàn ông càng tử tế, càng thành đạt, càng giàu có thì cám dỗ càng nhiều. Vây quanh anh ta là biết bao nhiêu người đàn bà chỉ chực chờ cơ hội đàn ông yếu lòng để ngã vào lòng. Người ta thường nói: “Đàn ông khi giàu sang thường quên lời thề lúc giông bão”. Câu này đúng với trường hợp của chồng chị. Anh chị cưới nhau ngoài tình yêu chẳng có gì trong tay. Nhưng nhờ chịu thương chịu khó họ dần gây dựng lên sự nghiệp. Họ đã từng sống trong căn nhà trọ dột nát, chạy chiếc xe máy cà tàng. Những bữa cơm chỉ có rau muống nhưng vợ chồng thương yêu nhau rất nhiều.

Chị tin rằng mình may mắn khi có một người chồng như anh - Ảnh minh họa: Internet Chồng chị quan tâm và lo lắng cho chị rất nhiều. Khi chị sinh con, anh thức đêm thức hôm trông con phụ vợ đến rộc cả người. Chị thương anh, nghĩ rằng mình may mắn khi có một người chồng như thế. Anh cũng hứa hẹn rằng sẽ chẳng bao giờ phụ chị. Vậy mà, cưới nhau gần mười năm, lòng dạ anh đã đổi khác. Tình cờ anh gặp lại người yêu cũ. Chị biết ngày xưa anh và người đàn bà này yêu nhau rất sâu nặng. Tình cũ không rủ cũng tới, những kí ức yêu đương lãng mạn một thời trỗi dậy trong anh. Và khốn nạn thay, một kẻ có chồng, một người có vợ dan díu, ăn nằm với nhau trong khách sạn. Chị ngu ngơ chẳng biết chồng mình phản bội cho đến khi người chồng của ả đàn bà kia bắt quả tang. Khi mọi chuyện đến tai, chị vẫn còn hoài nghi: “Chắc không phải anh, chắc mọi người nhìn nhầm người thôi". Từ hoài nghi, chị đau đớn và dằn vặt. Chị tự hỏi: Sao anh lại thay lòng? Chẳng phải anh đã từng là người đàn ông rất tốt, từng yêu thương chị hơn mọi thứ trên đời sao? Chị nghĩ giá như chồng tệ bạc khi anh phản bội chị sẽ bớt đau đớn. Đằng này, còn gì đau với một người vợ hơn ngày hôm qua anh vẫn yêu thương vợ con hết mực, hôm nay lại nhẫn tâm dắt nhân tình vào nhà nghỉ? Đàn bà khôn ngoan dẫu đang hạnh phúc cũng luôn dọn sẵn cho mình một đường lui - Ảnh minh họa: Internet Tình cảm cũng giống như mọi thứ trên đời, sắt son hay chung thủy cũng từng giai đoạn. Đàn ông chỉ tốt theo từng thời điểm, không ai tốt một đời. Ai yêu càng nhiều, ai hi sinh nhiều hơn kẻ đó chịu thiệt thòi. Coi đàn ông là cả mạng sống, là cả cuộc đời mình đến lúc đàn ông quay lưng, đàn bà chẳng còn gì ngoài những vết thương. Đàn bà khôn ngoan khi yêu hay khi có chồng sẽ luôn luôn biết chừa cho mình một đường lui dẫu đang hạnh phúc.

Tâm sự của người chồng ngoại tình: Giá mà tôi biết có ngày vợ mình sẽ dứt áo ra đi Những buổi chiều lấy lí do bận họp, công việc đột xuất tôi chở em đi ăn, đi chơi và cuối cùng là vào nhà nghỉ. Những xúc cảm giường chiếu mà một người đàn bà ngoài vợ mang đến cho tôi thật lạ lẫm. Đôi khi trở về nhà, nhìn vợ vẫn chờ bên mâm cơm nguội ngắt tôi có ý hối hận nhưng rồi vẫn cứ lao vào nhân tình không cách nào dừng lại được.

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