Đàn bà bị phản bội: Nếu không mạnh mẽ, em biết phải làm sao?

Tâm sự gia đình 20/11/2018 05:30

Nếu không mạnh mẽ, em biết đứng dậy bằng cách nào. Nỗi đau của đàn bà khi bị bỏ lại thấu trời xanh, tận xương tủy. Nếu em không mạnh mẽ, làm sao em biết mình phải buông bỏ bằng được một kẻ không đáng. Làm sao em đủ sức cứu lấy nửa cuộc đời còn lại khỏi tủi hổ nhát hèn…

Người ta nói với em, đàn bà bị phản bội, mạnh mẽ chính là sự lựa chọn duy nhất. Vì nếu không mạnh mẽ, em biết làm sao khi người chồng bao năm chung chăn gối, cuối cùng lại là đàn ông của kẻ lạ. Quay lưng đi cũng chưa từng cho em một lời chào tử tế. Nói đi là đi, nói hết thương là cạn cùng, nói hết nợ là như dưng lạ. Thật ra em nghĩ, mọi tình yêu trên đời này đều có thời hạn. Chỉ tiếc là chưa từng nghĩ, cách người ta chọn rời đi lại tàn nhẫn quá. Thế thì, ngoài việc kiên cường, em còn biết làm gì. Ngoài việc đứng thẳng ngẩng cao đầu, thì phải làm sao với vết thương người vừa đâm đã vội đi…

Nếu không mạnh mẽ, em biết đứng dậy bằng cách nào. Nỗi đau của đàn bà khi bị bỏ lại thấu trời xanh, tận xương tủy. Chắc cũng vì từng nghĩ người mình tin cậy nhất sẽ không thể là người xô mình ngã. Chắc cũng đã từng tin đến cùng vẫn là thủy chung nắm tay nhau. Chắc cũng là không ngờ, khi mình ngã, người bỏ đi lại chính là người từng hứa đi cùng mình suốt năm tháng sau này.

Đàn bà bị phản bội: Nếu không mạnh mẽ, em biết phải làm sao? - Ảnh 1
Chắc cũng là không ngờ, khi mình ngã, người bỏ đi lại chính là người từng hứa đi cùng mình suốt năm tháng sau này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không mạnh mẽ, em làm sao để nhìn mặt con đây. Em không thể nói rằng con có một người cha phản bội, con bị bỏ lại sau dối lừa cạn nghĩa. Em không thể để con lớn lên với hình ảnh một người cha tồi tệ. Thế giới của mỗi đứa trẻ đều cần có vóc dáng của một người cha vững vàng để đẹp đẽ hơn. Thế thì em chỉ có thể mạnh mẽ, để  cho con một thế giới như bao đứa trẻ khác, để con tin rằng cha của con dù ở đâu vẫn luôn yêu con, vẫn là người đàn ông con có thể tự hào.

Nếu không mạnh mẽ, em biết làm sao chống đỡ lời lẽ cay nghiệt của thế gian. Khi họ trách em không đủ tốt để giữ một người chồng phản bội. Hay sao không bao dung hơn, thứ tha hơn để giành lấy chồng từ tay người khác. Em cười đến lạc giọng, thế rốt cuộc em phải tốt đến nhường nào để một kẻ tệ bạc chịu quay về, hay phải thánh thần ra sao để giành lại đàn ông muốn là của người khác. Nếu em không mạnh mẽ, làm sao em biết mình phải buông bỏ bằng được một kẻ không đáng. Làm sao em đủ sức cứu lấy nửa cuộc đời còn lại khỏi tủi hổ nhát hèn…

Đàn bà bị phản bội: Nếu không mạnh mẽ, em biết phải làm sao? - Ảnh 2
Nếu em không mạnh mẽ, làm sao em biết mình phải buông bỏ bằng được một kẻ không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không mạnh mẽ, em biết thế nào với cha mẹ mình đây. Khi hai mái đầu điểm bạc, sau một đêm mất ngủ đã thêm vài sợi bạc vì em. Em đau một, họ sẽ đau mười. Em yếu đuối một, họ sẽ mềm lòng gấp trăm. Nỗi đau của em, chính là tổn thương của họ. Nước mắt của em cũng sẽ là nước mắt của họ. Và nếu em không kiên cường, làm sao họ yên lòng khi tuổi già sức yếu. Nếu em không mạnh mẽ, ai cho họ niềm tin và hạnh phúc nữa đây?

Đàn bà bị phản bội: Nếu không mạnh mẽ, em biết phải làm sao? - Ảnh 3
Chỉ cần tin, chỉ cần kiên nhẫn, trái tim của em hay của mọi đàn bà bị phản bội ngoài kia đều biết cách thực hiện nghĩa vụ của nó… - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, em luôn tin rằng bên trong mỗi người đàn bà đều có một trái tim mạnh mẽ. Ngay cả khi trái tim ấy bị vùi dập, đầy vết tích chấp vá theo tháng năm, nó cũng không bao giờ chết. Chỉ có càng mạnh mẽ hơn, càng dẻo dai và vững vàng hơn. Vì vậy, em luôn tin vào trái tim của mình. Ngay cả khi nó đập từng hồi thoi thóp nhất, em vẫn tin rằng đủ đau nó sẽ lại sống lại mạnh mẽ như nó đã từng. Chỉ cần tin, chỉ cần kiên nhẫn, trái tim của em hay của mọi đàn bà bị phản bội ngoài kia đều biết cách thực hiện nghĩa vụ bản lĩnh như thế…

Những câu nói vừa 'chát' vừa 'thâm thúy' của người xưa giúp bạn sống khôn ra từng giờ

Những câu nói vừa 'chát' vừa 'thâm thúy' của người xưa giúp bạn sống khôn ra từng giờ

Nếu biết đến những điều này chắc chắn bạn sẽ sống khôn ngoan và bản lĩnh hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà bị phản bội đàn bà mạnh mẽ đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 47 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm