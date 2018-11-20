Nếu không mạnh mẽ, em biết đứng dậy bằng cách nào. Nỗi đau của đàn bà khi bị bỏ lại thấu trời xanh, tận xương tủy. Nếu em không mạnh mẽ, làm sao em biết mình phải buông bỏ bằng được một kẻ không đáng. Làm sao em đủ sức cứu lấy nửa cuộc đời còn lại khỏi tủi hổ nhát hèn…

Người ta nói với em, đàn bà bị phản bội, mạnh mẽ chính là sự lựa chọn duy nhất. Vì nếu không mạnh mẽ, em biết làm sao khi người chồng bao năm chung chăn gối, cuối cùng lại là đàn ông của kẻ lạ. Quay lưng đi cũng chưa từng cho em một lời chào tử tế. Nói đi là đi, nói hết thương là cạn cùng, nói hết nợ là như dưng lạ. Thật ra em nghĩ, mọi tình yêu trên đời này đều có thời hạn. Chỉ tiếc là chưa từng nghĩ, cách người ta chọn rời đi lại tàn nhẫn quá. Thế thì, ngoài việc kiên cường, em còn biết làm gì. Ngoài việc đứng thẳng ngẩng cao đầu, thì phải làm sao với vết thương người vừa đâm đã vội đi… Nếu không mạnh mẽ, em biết đứng dậy bằng cách nào. Nỗi đau của đàn bà khi bị bỏ lại thấu trời xanh, tận xương tủy. Chắc cũng vì từng nghĩ người mình tin cậy nhất sẽ không thể là người xô mình ngã. Chắc cũng đã từng tin đến cùng vẫn là thủy chung nắm tay nhau. Chắc cũng là không ngờ, khi mình ngã, người bỏ đi lại chính là người từng hứa đi cùng mình suốt năm tháng sau này.

Chắc cũng là không ngờ, khi mình ngã, người bỏ đi lại chính là người từng hứa đi cùng mình suốt năm tháng sau này - Ảnh minh họa: Internet Nếu không mạnh mẽ, em làm sao để nhìn mặt con đây. Em không thể nói rằng con có một người cha phản bội, con bị bỏ lại sau dối lừa cạn nghĩa. Em không thể để con lớn lên với hình ảnh một người cha tồi tệ. Thế giới của mỗi đứa trẻ đều cần có vóc dáng của một người cha vững vàng để đẹp đẽ hơn. Thế thì em chỉ có thể mạnh mẽ, để cho con một thế giới như bao đứa trẻ khác, để con tin rằng cha của con dù ở đâu vẫn luôn yêu con, vẫn là người đàn ông con có thể tự hào. Nếu không mạnh mẽ, em biết làm sao chống đỡ lời lẽ cay nghiệt của thế gian. Khi họ trách em không đủ tốt để giữ một người chồng phản bội. Hay sao không bao dung hơn, thứ tha hơn để giành lấy chồng từ tay người khác. Em cười đến lạc giọng, thế rốt cuộc em phải tốt đến nhường nào để một kẻ tệ bạc chịu quay về, hay phải thánh thần ra sao để giành lại đàn ông muốn là của người khác. Nếu em không mạnh mẽ, làm sao em biết mình phải buông bỏ bằng được một kẻ không đáng. Làm sao em đủ sức cứu lấy nửa cuộc đời còn lại khỏi tủi hổ nhát hèn…

Nếu em không mạnh mẽ, làm sao em biết mình phải buông bỏ bằng được một kẻ không đáng - Ảnh minh họa: Internet Nếu không mạnh mẽ, em biết thế nào với cha mẹ mình đây. Khi hai mái đầu điểm bạc, sau một đêm mất ngủ đã thêm vài sợi bạc vì em. Em đau một, họ sẽ đau mười. Em yếu đuối một, họ sẽ mềm lòng gấp trăm. Nỗi đau của em, chính là tổn thương của họ. Nước mắt của em cũng sẽ là nước mắt của họ. Và nếu em không kiên cường, làm sao họ yên lòng khi tuổi già sức yếu. Nếu em không mạnh mẽ, ai cho họ niềm tin và hạnh phúc nữa đây? Chỉ cần tin, chỉ cần kiên nhẫn, trái tim của em hay của mọi đàn bà bị phản bội ngoài kia đều biết cách thực hiện nghĩa vụ của nó… - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, em luôn tin rằng bên trong mỗi người đàn bà đều có một trái tim mạnh mẽ. Ngay cả khi trái tim ấy bị vùi dập, đầy vết tích chấp vá theo tháng năm, nó cũng không bao giờ chết. Chỉ có càng mạnh mẽ hơn, càng dẻo dai và vững vàng hơn. Vì vậy, em luôn tin vào trái tim của mình. Ngay cả khi nó đập từng hồi thoi thóp nhất, em vẫn tin rằng đủ đau nó sẽ lại sống lại mạnh mẽ như nó đã từng. Chỉ cần tin, chỉ cần kiên nhẫn, trái tim của em hay của mọi đàn bà bị phản bội ngoài kia đều biết cách thực hiện nghĩa vụ bản lĩnh như thế…

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