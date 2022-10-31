Cứ trước khi làm chuyện đó, vợ lại vào nhà vệ sinh ngồi rên rỉ cả tiếng đồng hồ, 1 lần đạp cửa vào thì sốc ngất không nói lên lời

Nhưng ngoài chuyện đó ra, Thu vẫn thường xuyên tám chuyện với bạn bè vô cùng khỏe mạnh càng khiến Khánh khó hiểu. Từ sau khi đẻ con đến nay ngày nào Thu cũng buôn chuyện với hội bạn thân suốt mấy tiếng đồng hồ.

Chờ mãi vợ mới sinh xong để được làm chuyện đó, nhưng ban đầu hễ Khánh chạm vào người là Thu lại nhảy dựng lên chạy trốn. Sợ vợ bị trầm cảm sau sinh, Khánh đã gọi bác sĩ về tận nhà để khám nhưng kết quả bác sĩ nói Thu hoàn toàn bình thường.

Cho đến 2 tháng sau, Khánh quyết định nói chuyện thẳng thắn với vợ:

- Em không cho anh đụng vào người coi chừng anh đi bóc bánh trả tiền đó, chứ cứ thế này anh khó chịu lắm rồi.

Thu nghe vậy thì quát lên:

- Anh dám..

Khánh không nói gì đè vơ xuống giường nhưng Thu đẩy anh ra rồi chạy tuột vào nhà vệ sinh rồi nói vọng ra:

- Chờ em 1 chút đã, lần này sẽ làm thật.

Khánh háo hức đợi vợ bên ngoài nhưng 15 phút, nửa tiếng rồi cả tiếng trôi qua vẫn nghe tiếng vợ rên rỉ trong nhà tắm, mãi sau đó cô mới đi ra rồi mỉm cười:

- Giờ thì bắt đầu được rồi.

Khánh mừng quá nên cũng lao vào luôn và không để ý đến chuyện vợ làm gì trong nhà tắm nữa. Cho đến vài lần như vậy, anh bắt đầu thấy sai sai.

Hôm đó, cũng như mọi lần, Thu lại vào nhà vệ sinh ngồi lì trong đó, nhưng mới được 20 phút thì Khánh không chịu được nữa bất ngờ đẩy cửa xông vào xem vợ đang làm gì. Vừa thấy chồng, Thu ú ớ:

- Anh…anh vào đây làm gì? Đi ra.

Khánh nhìn xuống bên dưới thì thấy 1 chậu nước đen đen, anh hỏi:

- Em làm gì mà ở trong nhà tắm cả tiếng thế? Cái này là cái gì?

Thu liền lắp bắp nói:

- Em đang tắm nước thuốc để xóa vết thâm rạn ở bụng, giảm béo và khử mùi hôi sau sinh.

Khánh ngạc nhiên:

- Thế thì việc gì em phải giấu anh, mà sao cứ trước khi nhập cuộc em lại tắm?

Thu rơm rớm nước mắt:

Ảnh minh họa: Internet

- Em sợ anh chê vợ sau sinh hôi hám xấu xí không muốn đụng vào nên mới tìm mua thuốc này trên mạng.

Khánh quát lên:

- Ai nói em là anh chê vợ sau sinh?

Thu sợ quá run run:

- Bạn em chúng nó…tư vấn như vậy, chúng nó nói kinh nghiệm là các ông chồng thường bồ bịch sau khi vợ sinh nên phải tắm thuốc này, thuốc này có mùi hương quyến rũ được chồng.

Khánh nghe vậy vừa giận vừa thương vợ:

- Em nghĩ là mọi lần anh không ngửi thấy mùi hôi từ người em à?

Thu ngạc nhiên:

- Thôi chết, vậy sao anh không nói để em kỳ lâu thêm 1 lúc nữa.

Khánh liền cúi xuống đổ luôn chậu nước tắm của vợ khiến cô hét lên:

- Anh làm trò gì đấy? Đắt lắm đấy.

Khánh ôm chầm lấy vợ:

- Anh ngửi thấy mùi đó thấy dễ chịu vô cùng. Vợ anh vì gia đình, vì sinh con cho anh mới chịu hi sinh như vậy, đó là mùi của vợ, chỉ có vợ mới có, anh không bao giờ chê vợ. Dù em có béo, có xấu có hôi hám như thế nào, anh vẫn mãi mãi yêu em. Đừng nghe lời người ta đồn thổi linh tinh nữa. Đàn ông cũng có dăm 7 loại chứ.

Thu ngớ người nhìn chồng chằm chằm liền bị anh cốc đầu cho 1 cái:

- Vợ anh ngốc lắm, người ta lừa bán thuốc cho em à? Từ nay dẹp ngay đi nha.

Nghe chồng nói thế, Thu bật cười hạnh phúc, cảm ơn ông trời đã ban tặng cho cô người chồng quá đỗi chung thủy như anh.