Có một thứ ‘tình’ không thể đánh cắp

Tâm sự gia đình 11/07/2017 14:51

Bất luận tình cảm có sâu đậm đến mấy đi chăng nữa, một khi gặp khó khăn, nhân tình sẽ biến mất trong phút chốc.

Anh nói với vợ rằng có một đơn hàng rất gấp nên cần phải đi công tác một tuần, nhưng trên thực tế anh và người tình lén lút đi du lịch với nhau. Thời gian vừa hết, vợ gọi điện nói anh về nhà, con trai lúc nào cũng khóc đòi ba. Chỉ cần nghe tiếng gọi của con, anh đã không kìm lòng được.

Ở tuổi 40, anh mới có được đứa con trai. Anh vui sướng khi có người giữ hương hỏa cho cả gia tộc. Anh vất vả kiếm tiền tạo dựng sự nghiệp cũng là để lại cho đứa con này. Mặc dù anh cũng thương con gái nhưng so với đứa con bảo bối này thì chẳng gì có thể sánh được. Năm nay, con trai đã tròn 3 tuổi, cái tuổi đáng yêu nhất. Chỉ cần xa một ngày thôi là anh đã nhớ rồi huống hồ anh đã đi cả một tuần. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, anh thu xếp hành lý, trả phòng khách sạn và vội vã trở về nhà.

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Ảnh minh họa: Internet

Anh và nhân tình quen nhau trong buổi nhậu cùng bạn bè. Khi đó vợ anh đang mang thai. Bất luận từ tướng mạo đến tài năng, anh đều thu hút một cô gái mới tốt nghiệp như cô. Nhân tình là một cô gái xinh đẹp, thông minh, tốt nghiệp ngoại ngữ một trường đại học tư thục, lương nhân viên chỉ đủ nuôi sống bản thân. Cô không thích những anh chàng cùng tuổi với mình. Mẫu người đàn ông cô muốn phải là người thành đạt, giàu có và chín chắn. Anh có tất cả những thứ đó.

Nam tài nữ sắc, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Anh khá hào phóng khi bỏ tiền thuê căn hộ cao cấp cho cô, mua tất cả những đồ hiệu và mỹ phẩm mà cô muốn. Lúc đó, vợ anh đang lo dưỡng thai nên chỉ có thể quan tâm đến đứa con trong bụng mà không có thời gian để ý đến chồng. Chính vì vậy, anh và nhân tình càng có nhiều thời gian vụng trộm hơn.

Nhân tình nghĩ rằng anh tiêu nhiều tiền như vậy có nghĩa là anh đã yêu cô thật lòng. Cô chắc chắn một điều, sẽ có ngày anh ly hôn với vợ, và danh chính ngôn thuận cưới cô về.

Sau khi con trai chào đời, anh bận bịu chăm sóc vợ con. Lúc đó anh lạnh nhạt với nhân tình. Anh cũng muốn chia tay, nhưng nhân tình khóc lóc không đồng ý nên anh đành tiếp tục. Nhân tình nói rằng chỉ cần được ở bên cạnh anh, không cần danh phận gì hết. Cứ như vậy, hai người tiếp tục vụng trộm 3 năm, nhân tình không ép anh phải ly hôn. Anh cho rằng đàn ông cũng cần phải như vậy, ngoài vợ ra cũng nên có nhân tình để thể hiện bản lĩnh của thằng đàn ông.

Một tuần không gặp, vì quá nhớ con, anh chạy xe như bay về nhà. Thật không may anh bị tai nạn giao thông bất tỉnh. Cô nhân tình ngồi phía sau không trầy xước gì. Thấy vậy cô vội vàng gọi xe cứu thương. Trước khi cảnh sát và xe cứu thương đến, cô lén nhắn tin cho vợ anh “chồng chị bị tai nạn giao thông”. Sau đó cô rời đi bởi cô biết rằng trên xe của anh có tiền và toàn bộ giấy tờ. Cô có mặt ở đó chỉ là dư thừa, rất nhanh thôi vợ anh sẽ có mặt ở đây.

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Ảnh minh họa: Internet

Anh được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. May thay, anh được cứu sống. Những ngày tháng nằm viện sau đó, chỉ có một mình vợ lo lắng, chạy vạy, chăm sóc cho anh. Vợ chưa bao giờ nổi giận hay quát tháo anh một lời nào. Nhìn thấy vợ thức trắng hàng đêm chăm sóc cho mình, anh vô cùng ân hận. Anh thấy mình nợ vợ quá nhiều. Suốt 3 tháng nằm viện, cô nhân tình chưa một lần đến thăm anh, chỉ nhắn một dòng “cố gắng dưỡng thương” rồi mất tích.

Anh biết rằng, sẽ có một ngày chuyện tình cảm giữa họ sẽ chấm dứt. Với nhân tình, bất luận tình cảm có sâu đậm đến mấy đi chăng nữa, một khi gặp khó khăn, vì bảo đảm lợi ích cá nhân, nhân tình sẽ biến mất trong phút chốc. Những lúc thế này, bên cạnh anh chỉ có một người duy nhất đó chính là vợ.

Sau khi xuất viện, anh hồi phục khá nhanh. Một ngày đưa con đi công viên chơi anh gặp lại cô nhân tình đang tay trong tay với một người đàn ông còn lớn tuổi hơn mình. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên cô nhân tình đó. Anh không thể quên những kỷ niệm của hai người và tuyệt nhiên anh cũng không thể nào quên khi mình đang mấp mé giữa sự sống và cái chết, cô gái ấy lại lặng lẽ bỏ đi.

Có thể, anh chưa từng muốn nhận được sự quan tâm của cô ta, nhưng anh không thể quên những gì đã xảy ra. Anh nhận ra một điều, vợ mới chính là người không bỏ rơi mình, luôn chăm sóc khi mình suy sụp nhất. Hóa ra, có một thứ “tình” không thể đánh cắp – đó chính là tình nghĩa vợ chồng.

Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông ngoại tình người thứ ba quả báo người ngoại tình phải chịu tình nghĩa vợ chồng

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