Chồng với bồ đến nhà nghỉ, vợ đi theo đặt luôn phòng kế bên rồi dựng lên màn kịch hay ho

Tâm sự gia đình 19/10/2017 17:40

Chuyện ngoại tình của gia đình nào cũng có. Bản tính đàn ông vốn đã làm ham cái đẹp vì thế nên không sớm thì muộn chuyện ấy nhất định sẽ xảy ra.

Tất nhiên không phải chuyện đánh đồng tất cả đàn ông trên đời này đều như nhau. Nhưng có một điều chắc chắn phải nhớ đó chính là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Cuộc hôn nhân ấy có thể bền chặt đến đâu quả là một điều khó có thể nói trước. Sự cố gắng của vợ chồng trong đời sống hôn nhân đến đâu mà thôi.

Trước kia chị cũng từng là hoa khôi của trường. Sau bao nhiêu năm tháng kết hôn có đến 2 mặt con với chồng rồi thì nhan sắc cũng tàn phai đáng kể. 10 năm làm vợ của anh, 10 năm tuổi thanh xuân để trở thành 1 người vợ, một người mẹ của hai đứa con nhỏ và là một cô con dâu đảm. chị đã phải cố gắng đến nhường nào.

Nếu không biết cảm thông thì bất cứ ông chồng nào cũng sẽ ngoại tình. Cũng giống như anh vậy, nhìn thấy chị quá xấu xí, sồ sề là bắt đầu cảm thấy vô cùng chán nản. Đàn ông mê cái đẹp mà, nhìn thấy cô nàng nào đó nóng bỏng quyến rũ hơn vợ mình là chết mê chết mệt ngay.

Chồng với bồ đến nhà nghỉ, vợ đi theo đặt luôn phòng kế bên rồi dựng lên màn kịch hay ho - Ảnh 1
Đàn ông mê cái đẹp mà, nhìn thấy cô nàng nào đó nóng bỏng quyến rũ hơn vợ mình là chết mê chết mệt ngay - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ anh cũng đã không ngoại tình nếu như cô gái đấy cố tình cho anh. Mỡ dâng miệng mèo thì mèo nào chê đâu, ăn không của trời chứ bỏ cũng phí. Chỉ vì suy nghĩ ấy mà anh đã lấn sâu vào chuyện ngoại tình từ khi nào không hay. Cứ thế càng ngày anh càng muốn vụng trộm hơn. Đời người thì những mối quan hệ vụng trộm có khi nào là không hấp dẫn.

Lấn sâu hơn vào cái mối tình không nên có đó để rồi cũng có ngày chị phát hiện mọi chuyện. Chị biết anh ngoại tình, chính chị là người đã cố gắng dành thời gian cho chăm sóc anh tốt hơn, chu đáp hơn ngày trước và càng ngày càng quan tâm anh hơn. Vậy mà dường như mối tình mới của anh đã khiến anh mờ mắt, anh không còn cảm nhận được những thứ tốt đẹp nhất mà vợ đã dành cho mình.

Chị cố gắng hơn 3 tháng kéo anh trở về nhưng không thành công. Đến lúc đó chị nhận ra đã đến lúc từ bỏ. Ngày hôm đó chị biết anh hẹn với nhân tình ở nhà nghỉ, chị đến đó rồi đi theo sau anh đặt luôn 1 phòng kế bên cạnh anh mời tất cả bố mẹ hai bên đến vào phòng của chị ngồi chờ. 20 phút sau mọi người đông đủ chị mới đến gõ cửa căn phòng của anh và nhân tình trong đó. Anh cau có mở cửa để rồi hoảng hốt tột độ lắp bắp hỏi:

-Em, sao em lại... ở đây?

- Anh không nhận ra sao? Em còn đưa theo bố mẹ anh và bố mẹ em đến đây nữa.

- Sao em phải làm mọi chuyện đến nông nỗi này vậy? sao lại làm thế chứ, sao không nói cho anh...

- Em đã cho anh cơ hội để sửa sai, chính anh là người đã không biết trân trọng những điều đó.

Mẹ anh và mẹ cô lao vào đánh cào cấu cô bồ của anh. Bố cô nhìn anh không nói gì, bố anh thì đánh đạp vào cậu con trai quý tử rồi liên mồm chửi:

Chồng với bồ đến nhà nghỉ, vợ đi theo đặt luôn phòng kế bên rồi dựng lên màn kịch hay ho - Ảnh 2
Chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

- Mày là thứ mất dạy, mày làm bẽ mặt cả gia đình họ hàng thế này có thấy hài lòng không? Thằng mất dạy này nữa. Mày... Mày làm tao quá thất vọng, tao không có đứa con trai như mày.

- Bố ơi, con sai rồi, về nhà rồi nói chuyện có được không bố?

- Mày cũng biết xấu hổ cơ à? Biết thì còn làm ra cái chuyện tày đình này. Tao nuôi mày lớn mày có thấy tao phản bội ngoại tình với ai ngoài mẹ mày hay không mà mày học đâu ra cái thói đấy...

Cả một mớ hỗn lộn diễn ra. 30 phút sau tất cả cùng ra khỏi phòng. Về nhà giải quyết bố mẹ vẫn muốn chị cho chồng mình 1 cơ hội còn chị thì cười đau đớn lắc đầu từ chối. Bởi với chị một lần đánh mất niềm tin rồi thì không còn có cơ hội lần thứ hai. Chị thật không biết mình có quyết định quá nhanh vội, nhưng rồi cuộc hôn nhân này liệu còn có thể tiếp tục hay không nếu như không còn có niềm tin?

Tâm sự của người chồng ngoại tình: Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô ấy rời đi…

Tâm sự của người chồng ngoại tình: Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô ấy rời đi…

Đã là chồng, là cha thì hãy hiểu gia đình là thứ tài sản vô giá đàn ông không bao giờ có lại được lần hai. Đừng như tôi, mất rồi biết đâu đi tìm…

Xem thêm
Từ khóa:   chồng và bồ chồng ngoại tình vợ cao tay

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới