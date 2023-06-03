Chồng đòi ly hôn vì tôi không đẻ được, mẹ chồng hùa theo con trai, tưởng đâu cuộc đời tôi sau này sẽ khổ, bà bỗng móc ra một thứ đưa cho tôi khiến chồng 'nín bặt'

Tâm sự gia đình 03/06/2023 07:31

Đến nay đã 4 năm nhưng tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi ngày một bức bối, thậm chí là nổi giận vô cớ. Đến một hôm tôi cùng chồng đến nhà một người bạn chơi. Thấy ai cũng có con bồng bế, lại bị bạn bè nói khịa vài câu mà về nhà chồng đòi ly hôn với tôi.

Với phụ nữ, khổ nhất là không sinh được con khi chồng và gia đình chồng cứ mong ngóng từng ngày. Đây cũng là lý do nhiều người phụ nữ bị bỏ rơi. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày mình lâm vào tình cảnh bi thương đó. Sau 4 năm bụng chẳng thể to lên, chồng hét vào mặt tôi một câu: “Ly hôn đi!”.

Trong 2 năm đầu mới lấy nhau, thấy cả hai cứ thả mà vẫn im hơi lặng tiếng, tôi đã khéo nói với chồng đi thăm khám bác sĩ. Nhưng anh vì sĩ diện đàn ông mà một mực từ chối. Mẹ chồng tôi không đồng ý, bà nói cứ để tự nhiên. Thấy thế tôi cũng không còn cách nào khác.

Chồng đòi ly hôn vì tôi không đẻ được, mẹ chồng hùa theo con trai, tưởng đâu cuộc đời tôi sau này sẽ khổ, bà bỗng móc ra một thứ đưa cho tôi khiến chồng 'nín bặt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến nay đã 4 năm nhưng tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi ngày một bức bối, thậm chí là nổi giận vô cớ. Đến một hôm tôi cùng chồng đến nhà một người bạn chơi. Thấy ai cũng có con bồng bế, lại bị bạn bè nói khịa vài câu mà về nhà chồng đòi ly hôn với tôi.

Mẹ chồng tôi khi đó không can ngăn con trai mà còn cười hùa theo: “Không đẻ được thì ly hôn đi, con trai tôi khỏe mạnh chẳng có bệnh tật gì”. Rồi bà quay sang nhẹ giọng với con trai: “Thôi cũng là vợ chồng 4 năm rồi, con cho nó thêm một năm xem sao. Hết một năm mà vẫn không có thì ly hôn cũng không muộn”.

Nghe thế tôi càng uất ức nghẹn ngào, không đi thăm khám thì biết ai có bệnh chứ? Sao lại đổ hết lỗi lên tôi? Nhẫn nhịn quá lâu khiến tôi muốn buông bỏ hết, ly hôn thì ly hôn. Nhưng tôi lại chẳng ngờ khuya hôm đó mẹ chồng nhắn tin gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng.

Tôi sốc ngất khi mẹ chồng dúi vào tay tôi số tiền 1 tỷ, rồi tiết lộ một bí mật động trời bị che giấu. Hóa ra ngày trước chồng tôi từng gặp tai nạn nghiêm trọng, giữ được mạng nhưng lại mất đi khả năng có con. Cha mẹ chồng tôi thương anh nên giấu kín, không để con trai biết. Giờ bà cầu xin tôi giữ bí mật giúp bà, tìm kiếm tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng để thụ tinh. Bà muốn tôi giấu chồng để anh tin đó là con của anh. Bà còn nói chỉ cần tôi sinh được con thì bà sẽ lập di chúc để hết tài sản lại cho đứa trẻ này.

Chồng đòi ly hôn vì tôi không đẻ được, mẹ chồng hùa theo con trai, tưởng đâu cuộc đời tôi sau này sẽ khổ, bà bỗng móc ra một thứ đưa cho tôi khiến chồng 'nín bặt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe mẹ chồng nài nỉ rớt nước mắt không ngừng, tôi chỉ thấy thương bà. Bà cũng chỉ là một người mẹ hết lòng bảo vệ con trai. Nếu tôi muốn tiếp tục sống chung với chồng thì đây là cách duy nhất. Nhưng liệu bí mật này có giữ cả đời được không? Đến khi bị bại lộ, chồng tôi sẽ càng điên cuồng khi bị cả vợ và cha mẹ lừa dối.

Tôi thật sự không biết phải làm sao, nói rõ ràng với chồng để anh đối diện, hay là cứ chọn ly hôn khi tình cảm của cả hai cũng đã không còn nhiều như trước?

Giận chồng nên xách đồ qua nhà bạn thân ngủ, đêm khuya giật mình tỉnh giấc vì tiếng 'rên rỉ' dưới gầm giường, vội nhìn xuống tôi đau thấu tâm can khi thấy mặt họ

Giận chồng nên xách đồ qua nhà bạn thân ngủ, đêm khuya giật mình tỉnh giấc vì tiếng 'rên rỉ' dưới gầm giường, vội nhìn xuống tôi đau thấu tâm can khi thấy mặt họ

Đang ngủ trên giường của bạn thân thì tỉnh giấc vì tiếng rên rỉ phát ra từ dưới gầm giường. Tôi giật mình tỉnh cả rượu, nhảy xuống giường bật đèn lên. Tôi khom lưng nhìn xuống dưới gầm giường, chết sững thấy bộ dạng của...

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự Eva Tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 49 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 49 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ