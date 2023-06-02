Đang 'ân ái' với vợ dưới ánh nến mập mờ, đến đoạn 'cao trào' vợ bỗng nhiên thốt ra một câu, khiến tôi đỏ bừng mặt đuổi cô ra khỏi nhà ngay trong đêm

Tâm sự gia đình 02/06/2023 09:43

Có lần vợ chồng đang ân ái, chị đã thốt lên hai chữ “động trời” và hai chữ này đã khiến cuộc hôn nhân của đổ vỡ trong chớp mắt.

Anh chị cưới nhau sau khi chị kết thúc cuộc tình 5 năm của mình. Anh là nhân viên văn phòng, chị là giáo viên cấp ba. Cưới hơn 2 năm, cả hai có với nhau một trai một gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Nhưng tình cảm của chị dành cho anh vẫn có gì đó không được trọn vẹn. Có lần vợ chồng đang ân ái, chị đã thốt lên hai chữ “anh Quân” và hai chữ này đã khiến cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ trong chớp mắt. Chồng chị tức giận đuổi vợ đi ngay trong đêm.

Quân là tên người yêu cũ của chị. Dù rất yêu nhau nhưng gia đình chị không đồng ý mối quan hệ này vì Quân không có công việc ổn định. Có câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, chị vẫn ôm bóng hình người cũ và luôn khao khát muốn ở bên cạnh Quân.

Đang 'ân ái' với vợ dưới ánh nến mập mờ, đến đoạn 'cao trào' vợ bỗng nhiên thốt ra một câu, khiến tôi đỏ bừng mặt đuổi cô ra khỏi nhà ngay trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sống bên chồng nhưng tâm trí chị lúc nào cũng hướng về người cũ. Chị còn chủ động qua lại với Quân sau lưng chồng. Nhiều lần muốn chấp nhận hiện thực mình là người phụ nữ đã có chồng nhưng chị vẫn không thể nào ngăn chặn được trái tim của mình. Điều này khiến chị trở thành người đàn bà hư hỏng và dần phá nát cuộc sống hôn nhân.

Việc ngoại tình tư tưởng là điều khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Sống bên một người nhưng lại nghĩ đến một người khác sẽ khiến cho bản thân không thể thỏa mãn được về thể xác lẫn tinh thần. Đáng sợ nhất là nằm bên một người, ân ái với một người nhưng trong đầu luôn hiện lên bóng hình của người khác. Đáng sợ nhất là sống bên người mình không yêu và luôn tiếc nuối về người mình yêu sâu đậm.

Đang 'ân ái' với vợ dưới ánh nến mập mờ, đến đoạn 'cao trào' vợ bỗng nhiên thốt ra một câu, khiến tôi đỏ bừng mặt đuổi cô ra khỏi nhà ngay trong đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cuộc hôn nhân có vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo nhưng vì ngoại tình tư tưởng mà dần chết từ bên trong. Bởi vì tình yêu đã cạn không thể hàn gắn được sự rạn nứt. Khi đã không có cảm giác yêu thương nhau, việc ở bên cạnh nhau chỉ là một cực hình vô cùng đáng sợ.

Ngoại tình tư tưởng tưởng chừng không có gì vì nhìn bên ngoài, cuộc hôn nhân vẫn tốt đẹp, hoàn hảo. Nhưng thực tế bên trong đã tan nát vì thân xác ở bên nhau nhưng tâm trí thì luôn đặt ở một nơi khác. Ngoài mặt cười nói, tạo dựng một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc nhưng bên trong đã rạn nứt từ lâu.

Trong đêm tân hôn mặn nồng, đang lúc ‘thăng hoa’, chồng bất ngờ móc ra một thứ, rồi đẩy tôi ngã xuống đất, ném hết đồ đạc ra đường đuổi tôi về nhà mẹ đẻ

Trong đêm tân hôn mặn nồng, đang lúc ‘thăng hoa’, chồng bất ngờ móc ra một thứ, rồi đẩy tôi ngã xuống đất, ném hết đồ đạc ra đường đuổi tôi về nhà mẹ đẻ

Đến đêm tân hôn, đang lúc cao trào, chồng nhìn thấy một thứ trên người tôi thì lập tức xô tôi ngã xuống giường rồi đuổi tôi về mẹ đẻ ngay trong đêm

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự Eva Tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 49 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 49 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Sự thật đằng sau số tiền 10 triệu người chồng đều đặn đưa cho vợ sau mỗi lần bên nhau

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ