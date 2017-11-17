Chồng liệt nhưng vẫn quyết cưới, vợ mỗi ngày chỉ cởi quần chồng ra làm việc này và cái kết ngỡ ngàng sau 1 năm

Tâm sự gia đình 17/11/2017 09:12

Yêu nhau 5 năm cuối cùng Vân và Bình cũng chuẩn bị có 1 đám cưới mà họ từng mong chờ bấy lâu. Sắp đến ngày trọng đại, Vân hồi hộp mất ăn mất ngủ, thế nhưng ai ngờ đâu cuộc sống lại bất công với cô như vậy.

Chỉ còn 2 ngày nữa là cử hành hôn lễ, nhưng đột ngột Bình bị tai nạn giao thông liệt nửa người. Bác sĩ nói:

- Chồng cô phải nằm viện điều trị 1 thời gian, có thể sẽ bị liệt vĩnh viễn nhưng nếu có ý chí và có người bên cạnh hỗ trợ tập luyện đều đặn thì kỳ tích rất có thể xảy ra.

Khi ấy, ai ai cũng nói Vân hủy hôn đi, mặc dù họ biết 2 người yêu nhau rất nhiều nhưng trong tình huống này, ai cũng lo cho số phận, tương lai của 1 cô gái trẻ như Vân. Nhưng, riêng mình Vân cương quyết vẫn về làm vợ anh mà không cần tổ chức đám cưới.

Bình biết Vân như vậy thì anh xúc động vô cùng, anh cũng đã từng có ý định đuổi cô đi nhưng cô vẫn nhất định ở lại chăm sóc anh như 1 người vợ tần tảo.

Từ đó trở đi, ngày nào Vân cũng động viên chồng uống thuốc đều đặn, giữ vững tinh thần vui vẻ lạc quan và chăm chỉ tập luyện. Và chính nhờ có người phụ nữ đó bên cạnh mà Bình thêm niềm tin vào cuộc sống, anh từng nói với vợ:

- Anh thề sẽ vì em mà cố gắng, em chính là nguồn sống của anh.

Vân mỉm cười nhìn chồng, rồi cô lại cởi quần anh ra để làm cái việc mà từ khi anh nằm liệt ngày nào cô cũng làm. Đó chính là vệ sinh toàn thân cho chồng và xoa bóp chỗ chân tê liệt đó.

Ngày nào cũng như ngày nào, Vân lau rửa người cho chồng cẩn thận, sau đó mát xa đều đặn chỗ chân đau của anh khiến anh vô cùng sảng khoái.

Cuối cùng, trời không phụ lòng người tốt. 1 buổi tối, Vân vừa đi làm về đến cửa bỗng nhiên thấy chồng đang đứng trong bếp. Cô hốt hoảng:

- Sao anh lại đi ra đây được? Tựa vào chỗ thành bếp đi không lại ngã bây giờ.

Bình nhìn vợ mỉm cười:

Chồng liệt nhưng vẫn quyết cưới, vợ mỗi ngày chỉ cởi quần chồng ra làm việc này và cái kết ngỡ ngàng sau 1 năm - Ảnh 1
Vợ ơi, cảm ơn em nhiều lắm, cả đời này anh sẽ sống thật tốt để trả ơn cho em- Ảnh Internet

- Em xem này, anh đi lại được rồi, mặc dù hơi lặc liễng 1 chút.

Nói rồi Bình đi thử vài bước cho vợ xem khiến cô sung sướng nhảy cẫng lên:

- Thật ư? Anh đi được thật rồi? Anh không cần xe lăn nữa? Ơn trời.

Vân vừa nói vừa khóc ròng, chồng ôm chầm lấy cô rồi nói:

- Vợ ơi, cảm ơn em nhiều lắm, cả đời này anh sẽ sống thật tốt để trả ơn cho em.

Vân lắc đầu:

- Anh đừng nói ơn huệ gì, đã là vợ chồng phải đồng cam cộng khổ, em không nề hà gì vì người mình yêu cả, dù cho anh có liệt vĩnh viễn thì em vẫn luôn bên anh.

Bình rung rung nước mắt:

- Kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này được gặp 1 người vợ tốt như em chứ.

Rồi hai vợ chồng họ ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Khoảng 3 tháng sau, niềm vui như được nhân đôi khi Vân thông báo có thai.  Lúc này cả gia đình 2 bên, họ hàng bạn bè đều vui mừng thay cho vợ chồng Vân. Ai cũng nói rằng hiếm có người vợ như Vân và cô là 1 minh chứng rõ rang nhất cho 1 tình yêu đích thực luôn tồn tại trong cuộc sống này.

Suy cho cùng, chồng chỉ là người dưng chung giường, tệ quá thì 'thay' đi

Suy cho cùng, chồng chỉ là người dưng chung giường, tệ quá thì 'thay' đi

Thứ đàn bà nên sợ không phải là lòng dạ đàn ông đã thay đổi mà là mình đã tổn thương nhường nào. Thứ đàn bà phải bảo vệ không phải là những gì đàn ông đã đạp đổ, mà là chính mình và con của mình

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Từ khóa:   chồng bại liệt vợ chồng hôn nhân

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