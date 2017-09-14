Chồng có những điều này thì 99% là đang ngoại tình, phụ nữ phải ghi nhớ ngay!

Tâm sự gia đình 14/09/2017 10:54

Nếu một ngày thấy chồng có những hành động thế này thì phụ nữ phải cẩn trọng, vì có thể anh ấy đang ngoại tình, lừa dối bạn đấy!

Hay kiếm cớ cãi nhau với vợ

Chồng có những điều này thì 99% là đang ngoại tình, phụ nữ phải ghi nhớ ngay! - Ảnh 1

Một khi người đàn ông đã ngoại tình thì tình cảm của anh ta đã không còn đặt ở vợ nữa. Tâm trí dần sẽ chỉ hướng đến tình nhân của anh ấy. Chính vì vậy mà đàn ông sẽ đâm ra khó chịu với vợ hơn. Họ sẽ thấy vợ thật phiền phức, khó chấp nhận những nhược điểm hay lỗi sai của vợ. Vì vậy mà dễ gây mâu thuẫn không đáng có giữa hai vợ chồng

Có những khoản tiền riêng

Điều này bạn sẽ dễ thấy ở khoản lương anh ấy mang về nhà mỗi tháng. Vì có khoản riêng nên số tiền này bỗng chốc hao hụt đáng kể. Khi bạn muốn biết lý do thì anh ấy lại ậm ừ chẳng nói rõ. Nhưng nếu chỉ là tháng đầu tiên thì khoan hãy kết luận chồng ngoại tình. Biết đâu anh ấy đang cần tiền để làm gì đó, hoặc tạo bất ngờ cho bạn. Nhưng nếu chuyện này xảy ra trong một thời gian dài và bạn không thể tìm ra lí do rõ ràng thì chỉ có thể kết luận, chồng bạn đang chi tiêu cho một em tình nhân trẻ đẹp nào đó rồi!

Lơ là chuyện giường chiếu

Đây là dấu hiệu dễ thấy nhất. Một khi đàn ông có mối quan tâm khác ngoài bạn, anh ấy sẽ chẳng còn mặn mà chuyện giường chiếu nữa. Nhưng hãy xem xét kỹ, vì cũng có thể vì chồng bạn quá bận rộn, đâm ra mệt mỏi. Nếu chuyện chồng không màng “giao ban” xảy ra quá nhiều, hoặc làm cho có, không còn hứng thú thì bạn nên để ý. Có thể anh ấy đang có tình nhân bên ngoài mà không còn muốn thân mật với vợ nữa!

Không còn thành thật với bạn nữa

Chồng có những điều này thì 99% là đang ngoại tình, phụ nữ phải ghi nhớ ngay! - Ảnh 2

Trong hôn nhân, chân thành là một điều không thể thiếu. Nhưng nếu bạn phát hiện chồng thường xuyên nói dối bạn, hãy cẩn trọng. Chính vì muốn giấu diếm điều gì đó nên anh ấy mới phải nói dối bạn như thế. Và một trong những biểu hiện để biết anh ấy có nói dối hay không là chồng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn khi nói chuyện. Hãy cẩn thận với biểu hiện này, rất có thể anh ấy đang lừa dối bạn!

Hay chê bai vợ hơn

Với chồng, vợ luôn là người phụ nữ anh ấy quý trọng nhất. Vì vậy dù vợ có xấu hơn, không còn xinh đẹp như thời con gái, chồng cũng ít khi chê bai vợ thẳng thắn. Nhưng nếu chồng cứ chê vợ hết chuyện này đến chuyện kia thì phụ nữ nên cẩn thận. Vì điều này chứng minh chồng bạn đã có người phụ nữ khác, khiến anh ấy sẽ so sánh mỗi khi nhìn thấy bạn. Phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua những lời chê bai cứ lặp đi lặp lại liên tục của chồng nhé!

Không còn quan tâm vợ như trước

Chồng có những điều này thì 99% là đang ngoại tình, phụ nữ phải ghi nhớ ngay! - Ảnh 3

Thật ra đây là điều khó nhận ra ở chồng. Vì cuộc sống vợ chồng đôi khi sẽ thiếu những quan tâm khi bận rộn hay mệt mỏi. Khi xảy ra điều này, bạn cần thẳng thắn nói ý kiến của mình với chồng. Và nếu sau khi giãi bày rồi mà chồng vẫn không để tâm, càng lúc càng vô tâm thì vợ nên lưu ý. Bạn nên nhớ, không có người đàn ông nào bận rộn, mệt mỏi tới mức không thể dành 5, 10 phút quan tâm đến vợ của mình cả. Và cũng không có người chồng vô tâm, chỉ là tâm của anh ta đã không còn đặt ở bạn nữa mà thôi!

Từ khóa:   chồng ngoại tình

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