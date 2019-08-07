Tôi nghĩ đàn ông ngoại tình vốn là chuyện bình thường. Nào ngờ khi thấy cách vợ trả thù, tôi phát sợ tới già, thấy nhân tình là buồn nôn.

Phụ nữ có nhiều cách trả thù khi đàn ông ngoại tình. Và người vợ cao tay đã khiến tôi một phen thất kinh hồn vía. Cô ấy im lặng chẳng nói gì nhưng lại làm điều này khiến tôi chừa luôn tật lăng nhăng của mình. Tôi nghĩ đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường - Ảnh minh họa: Internet Tôi quen Hạnh, một cô gái xinh đẹp làm ở quán cà phê tính đến nay đã được 2 tháng tròn. Cô ấy bảo đang là sinh viên, mới ra trường chưa xin được việc làm đúng ngành nghề. Tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Tôi lén lút hẹn hò với cô ấy. Tôi cứ nghĩ vợ không biết chồng ngoại tình nhưng nào ngờ cô ấy đã biết từ lâu. Thậm chí vợ tôi còn biết rõ chúng tôi đi đâu, làm gì và gia đình Hạnh có bao nhiêu người. Cô ấy còn điều tra quá khứ của Hạnh và trình ra trước mặt tôi bằng chứng.

Năm 18 tuổi, Hạnh ở quê lên thành phố, làm gái bán dâm. Đàn ông đến với cuộc đời của cô ấy đếm không xuể. Nhưng từ khi quen biết nhau, cô ấy thường tỏ ra ngây thơ, không để lộ bất cứ thứ gì trước mặt tôi. Tôi đã chết đứng khi nhìn thấy loạt ảnh vợ chụp được - Ảnh minh họa: Internet Lần đầu tôi và cô ấy đến nhà nghỉ, tôi đã thấy ngờ ngợ vì cô ấy rất thành thục, không giống con nhà lành. Nhưng tôi cũng không chất vấn hay hỏi gì nhiều. Giờ mới vỡ lẽ, thì ra đó là nghề nghiệp nên cô ấy mới thành thạo như vậy.

Nói trắng ra là trước tôi đã có vô số người đàn ông "làm chồng" người phụ nữ này. Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Chưa hết, vợ tôi còn đặt trước mặt tôi một tờ giấy xét nghiệm. Biết rõ về Hạnh, tôi cảm thấy kinh tởm hơn - Ảnh minh họa: Internet Trên tờ giấy hiện rõ mồn một tên của Hạnh và kết quả là cô ấy bị HIV. Tôi choáng váng mặt mày, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến tái xanh mặt mũi. Vợ tôi trông có vẻ hả hê. Vợ tôi quả thật là một người cao tay khiến tôi chừa luôn tật trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet Chưa dừng lại ở đó, vợ tôi còn dán những tấm hình của Hạnh khắp nhà. Mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy buồn nôn, ăn không ngon ngủ không yên. Tuy đã đi xét nghiệm, kết quả âm tính nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Chiêu trả thù chồng ngoại tình này của vợ khiến tôi tởn tới già, không bao giờ dám tơ tưởng đến nhân tình hay gái đẹp nữa.

Phụ nữ một đời chồng đi thêm bước nữa tưởng hạnh phúc nào ngờ cũng toàn là nước mắt Phụ nữ một đời chồng nếu chưa có gì chắc chắn thì đừng mặc vội chiếc váy cưới, đừng tin những lời ngọt ngào của đàn ông để rồi không ngày nào được yên thân.

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