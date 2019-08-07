Phụ nữ hết yêu rất dễ nhận ra. Họ chẳng còn quan tâm người kia sống có tốt không, có mệt không, có ăn đủ bữa không. Khi đó họ tàn nhẫn và vô tâm hơn bao giờ hết. Nhưng suy cho cùng họ trở thành con người máu lạnh như vậy vì những lý do này.

Đàn bà hết yêu chẳng trông mong chồng sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. Họ không trông chờ vào việc chồng sẽ xắn tay áo giúp vợ làm việc gì đó. Bởi tất cả mọi thứ họ đều có thể tự làm được, chứ không cần nhờ vả, cầu cạnh ai.

Phụ nữ khi yêu rất tận tâm, một lòng hướng tới người mình yêu. Đối phương làm gì, họ cũng dành niềm tin tuyệt đối. Họ luôn xem trọng những gì người bạn đời của mình làm. Nhưng một khi đã không còn yêu, họ tàn nhẫn lắm.

Chồng vô tâm

Đàn ông vô tâm là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ dễ từ bỏ nhất. Phụ nữ có thể chịu khổ cùng chồng nhưng lại không chịu được sự vô tâm. Đàn ông thường vô tâm nhưng lại không nhận ra. Họ cho rằng nam nhi là phải có chí lớn.

Chồng vô tâm khiến phụ nữ hết yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi hào quang, công danh. Nhưng lại không biết có một người phụ nữ đã dành hết thanh xuân của mình vì họ. Cũng vì vậy mà phụ nữ cho đi nhiều, nuôi hy vọng nhiều, cuối cùng rồi cũng thất vọng và dứt áo ra đi.

Cả hai quá khác biệt

Vợ chồng không có tiếng nói chung rất dễ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng quan trọng nhất là tiếng nói chung, quan điểm sống tương đồng. Điều này vốn rất quan trọng. Bởi nếu bất đồng quan điểm, cả hai sẽ cãi nhau mỗi ngày dẫn đến rạn nứt. Ngoài tình yêu, vợ chồng còn phải có cùng tiếng nói, cùng nhìn về một hướng mới mong vẹn toàn cả đôi đường.

Những gì phụ nữ cho đi không được nhận lại

Phụ nữ không nhận được gì từ cuộc hôn nhân của mình nên sẽ chọn rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà trong hôn nhân thường cho đi nhiều, với mong muốn sẽ được chồng đáp trả. Nhưng đàn ông mấy ai thấu hiểu lòng dạ người phụ nữ mình yêu. Ai cũng lo lấy lòng thiên hạ, trong khi người cần phải yêu thương và nâng niu nhất là vợ của mình. Ai cũng lo làm đẹp lòng người khác, nhưng lại không biết vợ mình mới là người quan trọng nhất.