Chỉ sau khi ly hôn đàn ông mới hiểu được 4 đạo lý này

Tâm sự gia đình 23/10/2017 17:30

Ly hôn là một hiện thực đáng sợ mà mỗi người chúng ta đều không muốn đối diện. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể có được đáp án vừa ý nhất, người trong cuộc không biết sai ở đâu.

Người ta thường nói, đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình, phụ nữ chăm lo cho gia đình và phải làm sao để ngày càng xinh đẹp hơn có lẽ sẽ là mô hình gia đình hạnh phúc. Nhưng đôi khi trong hôn nhân quy chuẩn này cũng không thể nào giữ được hạnh phúc. Chỉ khi ly hôn rồi đàn ông mới hiểu hơn những đạo lý dưới đây.

Chỉ sau khi ly hôn đàn ông mới hiểu được 4 đạo lý này - Ảnh 1
Có những điều chỉ khi nào đã ly hôn đàn ông mới hiểu được - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình cần có sự vun đắp của cả hai vợ chồng

Có thể đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ chăm lo cho gia đình nhưng không phải mọi chuyện trong nhà đều do một tay người vợ quán xuyến. Phụ nữ hiện đại cũng đi làm, về đến nhà vừa chăm con vừa lo cho gia đình, cho dù có giỏi giang đến đâu cũng sẽ có lúc quá sức. Vậy nên họ cần lắm sự giúp đỡ của chồng, cùng nhau chia sẻ, gánh vác những chuyện tưởng chừng như chỉ một mình vợ làm.

Không nên chỉ bận rộn kiếm tiền

Nhiều người đàn ông cho rằng chỉ cần đi làm kiếm tiền về cho vợ là hoàn thành trách nhiệm với gia đình rồi. Nhưng thực tế cho thấy có những lúc tiền không phải vạn năng. Đôi khi tiền không thể đổi lấy tình cảm được. Nếu bạn nghĩ rằng lấy tiền để bù đắp sự trống vắng trong lòng vợ thì rất sai lầm.

Không được lạnh nhạt với vợ

Nếu như bạn chỉ nghĩ đến công việc, đồng nghiệp mà lại quên mất chăm sóc cho người vợ ở nhà là không đúng. Bạn cho rằng số tiền trong sổ tiết kiệm chính là sự yêu thương, quan tâm đến cô ấy sao? Cái mà cô ấy cần không chỉ là tiền bạc, cô ấy vẫn cần sự quan tâm, yêu thương của bạn. Nếu như không có tình yêu, có thể cô ấy sẽ mang tiền mà bạn kiếm được đi tìm người đàn ông khác. Lúc này ly hôn là kết quả tốt nhất cho cả hai người.

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Tái hôn với đàn ông từng đổ vỡ trong hôn nhân không bao giờ là dễ dàng cả - Ảnh minh họa: Internet

Tái hôn không bao giờ dễ dàng cả

Người đàn ông có con và từng đổ vỡ trong hôn nhân sẽ khó có thể tìm được một người mẹ kế hết lòng chăm lo cho con riêng của chồng. Tái hôn là một việc rất khó đối với người đàn ông đã từng đổ vỡ hôn nhân. Liệu rằng bạn đã bước ra khỏi cái bóng của cuộc hôn nhân trước chưa? Bạn có tự tin để mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ sắp tới chưa? Những bài học về hôn nhân và cái giá phải trả sẽ khiến bạn trưởng thành hơn.

Có nhiều ông chồng khi chưa ly hôn thì chưa lĩnh hội được những điều này, nhưng một khi hiểu ra mọi chuyện thì không thể cứu vãn được gì nữa. Trong những trường hợp ấy, cái giá cho sự trưởng thành quả thực quá lớn.

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