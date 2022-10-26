Chị gái mang bầu sắp tới ngày sinh, nghe lời thầy bói anh rể mê tín đến mức mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày

Tâm sự gia đình 26/10/2022 05:46

Chị không dám nói với ai liền gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi đang học trên thành phố phải bắt xe về ngay chạy vào bệnh viện. Lúc vào đến nơi thấy họ đang làm thủ tục ký xác nhận phẫu thuật cho chị.

Chị gái tôi lấy chồng khi còn rất trẻ. Chị là một cô gái hiền lành, làm giáo viên mầm non. Sau khi sinh liên tục hai cô con gái thì chị bị nhà chồng kêu nghỉ việc để ở nhà chăm con mặc dù nhà họ dư sức thuê osin. Thực ra đây chỉ là cái cớ để họ bắt chị trở thành cái máy đẻ cho nhà họ.

Gia đình chồng chị tôi rất giàu, có thể nói không ai trong cái huyện này mà không biết nhà họ. Nhưng sự giàu có lại đi liền với sự mê tín đến cuồng tin. Sau khi chị sinh liên tiếp 2 cô con gái thì mẹ chồng cuống cuồng tìm mọi cách để chị sinh bằng được con trai. Cuối cùng thì chị cũng mang thai và đúng là con trai. Đúng như mong muốn của họ. Nghe đâu bà mẹ chồng có là tín đồ của một ông thầy cúng có tiếng. Chính ông ta đã bày cách cho bà chỉ chị gái tôi đẻ được con trai. Không biết có phải vô tình mà trúng hay không mà từ đó, cả nhà chồng chị càng tin ông ta sái cổ.

Chị gái mang bầu sắp tới ngày sinh, nghe lời thầy bói anh rể mê tín đến mức mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Đến tháng thứ 8 mang bầu đột nhiên mẹ và chồng chị bắt phải nhập viện trong khi thai kỳ chị tôi hoàn toàn bình thường. Chị tôi đương nhiên không đồng ý và hỏi lý do mới biết là do ông thầy kia nói, con trai chị phải đẻ tháng 12 và đúng ngày ấy giờ ấy mới có thể trở thành quý nhân phù trợ cho bố làm ăn phát đạt. Tuổi của đứa trẻ này phải đẻ trong năm nay mới hạp tuổi bố nó. Chị tôi khóc hết nước mắt cầu xin chồng đừng mổ bắt thai vì tuổi thai còn nhỏ quá, sợ sinh sớm nó sẽ yếu. Thế nhưng dù chị nói thế nào thì cả nhà chồng chị cũng không thay đổi ý kiến. Ngay cả khi vào khám bác sĩ chuyên khoa cũng khuyên không nên mổ bắt thai sớm sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con. Thế nhưng cả nhà họ cứ nhu ma xui quỷ khiến liền đưa chị tôi đến một bệnh viện tư để mổ.

Chị không dám nói với ai liền gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi đang học trên thành phố phải bắt xe về ngay chạy vào bệnh viện. Lúc vào đến nơi thấy họ đang làm thủ tục ký xác nhận phẫu thuật cho chị. Tôi ngăn lại không cho thì họ mắng tôi rằng tôi không có quyền ngăn cản. Anh ta là chồng nên chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với vợ mình. Tôi kiên quyết không thể chấp nhận hành động mê tín lại còn ảnh hưởng đến tính mạng của chị gái và cháu nên đe dọa họ sẽ kiện họ nếu cứ khăng khăng làm phẫu thuật mổ bắt thai khi không được sự đồng ý của thai phụ.

Bị tôi kiên quyết phản đối và đe dọa họ mới dừng lại. Tôi biết sau vụ này, chị tôi chắc chắn sẽ không yên với gia đình họ. Nhưng tôi sẽ bảo vệ chị. Tình huống xấu nhất, tôi và gia đình cũng sẽ luôn bên chị chứ không thể để chị sống chung với một gia đình chồng mất nhân tính như thế được.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân chuyện gia đình

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