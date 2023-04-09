Đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ từ phòng cô giúp việc trẻ đẹp nhưng không thấy chồng đâu, tôi không lao vào đánh ghen mà âm thầm khiến cả hai hối hận không kịp

Tâm sự gia đình 09/04/2023 23:57

Một hôm, tôi đau bụng, tỉnh giấc giữa đêm để đi vệ sinh, nghe thấy tiếng rên rỉ, tôi tưởng chồng mình lại ra phòng khách xem phim đen. Nhưng nhìn hoài mà không thấy anh đâu.

Từ hồi mới chuyển công ty, công việc của tôi ngày càng bận, ít có thời gian nghỉ ngơi. Vì thế, ngày nào tôi cũng phải nhờ chồng cho con ăn và đưa con đi học. Giúp tôi được khoảng 1 tháng thì anh bắt đầu kêu ca, than mệt và không muốn làm “osin” nữa. Vậy là anh ra “yêu sách” một là tôi nghỉ việc, hai là thuê giúp việc, chứ anh không muốn tình hình này kéo dài nữa.

Gia đình không khá giả, tôi không thể nghỉ việc nên đành phải thuê osin. Sau khi tuyển chọn mãi, thì tôi cũng ưng Linh – người quen ở quê, có 2 năm kinh nghiệm làm giúp việc. Đúng là bỏ tiền ra có khác, đi làm về tôi thảnh thơi hơn hẳn, không còn đầu tắt mặt tối, vì đã có người nấu cơm, giặt đồ hết cho mình, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm.

Đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ từ phòng cô giúp việc trẻ đẹp nhưng không thấy chồng đâu, tôi không lao vào đánh ghen mà âm thầm khiến cả hai hối hận không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thế là những lúc về nhà quá rảnh rỗi, tôi còn nhận thêm việc về nhà làm. Tôi cứ mải mê kiếm tiền để trang trải cuộc sống mà quên mất phải giữ chồng. Một hôm, tôi đau bụng, tỉnh giấc giữa đêm để đi vệ sinh, nghe thấy tiếng rên rỉ, tôi tưởng chồng mình lại ra phòng khách xem phim đen. Nhưng nhìn hoài mà không thấy anh đâu. Tiếng rên rỉ đó phát ra từ phòng của osin. Càng lại gần tiếng rên rỉ càng lớn. Nhìn cánh cửa đóng kín nên tôi không biết được ai đang trong đó với Linh. Trong khi đó chồng mình lại không thấy đâu. Linh cảm mách bảo, chồng đã phản bội mình. Vậy là tôi nấp vào chỗ nín, đợi để biết được người trong phòng với Linh là ai.

Vừa đợi, vừa buồn ngủ, khoảng 1 tiếng sau, cánh cửa mở, tôi chết chân, không thể đứng dậy nổi khi biết thật sự đó là chồng mình. Thật sự tôi chỉ muốn lao vào cào cấu anh, nhưng không hiểu tại sao tôi làm không làm thế.

Về phòng không thấy tôi có lẽ anh giật mình. Nên ngay khi thấy tôi trở về phòng anh đã hỏi: “Em đi đâu đấy”. Em đi vệ sinh thôi anh ạ. Vợ chồng mình ngủ tiếp đi. Cứ tưởng sau đêm đó chồng sẽ sợ vì dám quan hệ với osin trong nhà, ai ngờ anh nghĩ tôi vẫn chưa biết chuyện gì nên vẫn ngang nhiên quan hệ với osin mỗi đêm.

Thế là tôi âm thầm điều tra về “lịch sử tình trường” của osin trẻ nhà mình. Hóa ra, cô ta không phải loại gái ngoan gì, đi giúp việc ngủ với chủ nên mới bị đuổi việc, ngoài chồng tôi ra, cô ta còn quan hệ lăng nhăng với 2-3 người nữa. Sau khi thu thập được chứng cứ ngoại tình của chồng và các mối quan hệ tình cảm của osin với những người đàn ông khác tôi mới dám vạch mặt 2 người khốn nạn đó.

Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện với chồng trước, thấy sấp hình trên bàn, anh bắt đầu quỳ xuống xin lỗi tôi. Và nói rằng: “Do Linh dụ dỗ anh, vì một phút say nắng anh đã phản bội em”. Sau đó, anh ra gặp Linh, ném sấp ảnh vào mặt cô ta, nhìn 2 người đó cắn xé nhau tôi hả hê lắm. Ngay hôm sau đó, Linh đã tự động cuốn gói khỏi nhà tôi.

Đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ từ phòng cô giúp việc trẻ đẹp nhưng không thấy chồng đâu, tôi không lao vào đánh ghen mà âm thầm khiến cả hai hối hận không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn chồng luôn tỏ vẻ đáng thương và hối lỗi để tôi tha thứ. Tôi giận nhưng vẫn còn yêu chồng và muốn có gia đình hạnh phúc nên vẫn giận rằn mặt anh chứ không ly hôn. Tôi cũng nói: “Anh nên đi khám đi, kẻo lây bệnh cho vợ con, rau sạch mà anh ăn có thể đã nhiễm bệnh rồi đấy”. Lúc này, chân tay anh bắt đầu bủn rủn, sắc mặt tái nhợt.

Đúng là nhát gan, sau đó, chồng tôi đi xét nghiệm thật, sau khi có kết quả, anh vui mừng, báo cho tôi ngay. Từ sau lần đó anh quan tâm đến vợ con và giúp tôi việc nhà nhiều hơn. Có lẽ đây là bài học nhớ đời để anh nhớ mãi. Coi như sự nhẫn nhịn và tha thứ của tôi cũng được đền đáp.

Nửa đêm nghe tiếng khóc của chị giúp việc trong phòng bố chồng, lại gần thấy hành động này của ông tôi mới ngớ người trước sự thật kinh hoàng

Nửa đêm nghe tiếng khóc của chị giúp việc trong phòng bố chồng, lại gần thấy hành động này của ông tôi mới ngớ người trước sự thật kinh hoàng

Khi đi đến phòng của bố chồng, tôi bất ngờ nghe tiếng phụ nữ khóc. Càng đi đến gần thì tôi phát hiện đó là tiếng của cô giúp việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý