Gia đình không khá giả, tôi không thể nghỉ việc nên đành phải thuê osin. Sau khi tuyển chọn mãi, thì tôi cũng ưng Linh – người quen ở quê, có 2 năm kinh nghiệm làm giúp việc. Đúng là bỏ tiền ra có khác, đi làm về tôi thảnh thơi hơn hẳn, không còn đầu tắt mặt tối, vì đã có người nấu cơm, giặt đồ hết cho mình, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm.

Từ hồi mới chuyển công ty, công việc của tôi ngày càng bận, ít có thời gian nghỉ ngơi. Vì thế, ngày nào tôi cũng phải nhờ chồng cho con ăn và đưa con đi học. Giúp tôi được khoảng 1 tháng thì anh bắt đầu kêu ca, than mệt và không muốn làm “osin” nữa. Vậy là anh ra “yêu sách” một là tôi nghỉ việc, hai là thuê giúp việc, chứ anh không muốn tình hình này kéo dài nữa.

Thế là những lúc về nhà quá rảnh rỗi, tôi còn nhận thêm việc về nhà làm. Tôi cứ mải mê kiếm tiền để trang trải cuộc sống mà quên mất phải giữ chồng. Một hôm, tôi đau bụng, tỉnh giấc giữa đêm để đi vệ sinh, nghe thấy tiếng rên rỉ, tôi tưởng chồng mình lại ra phòng khách xem phim đen. Nhưng nhìn hoài mà không thấy anh đâu. Tiếng rên rỉ đó phát ra từ phòng của osin. Càng lại gần tiếng rên rỉ càng lớn. Nhìn cánh cửa đóng kín nên tôi không biết được ai đang trong đó với Linh. Trong khi đó chồng mình lại không thấy đâu. Linh cảm mách bảo, chồng đã phản bội mình. Vậy là tôi nấp vào chỗ nín, đợi để biết được người trong phòng với Linh là ai.

Vừa đợi, vừa buồn ngủ, khoảng 1 tiếng sau, cánh cửa mở, tôi chết chân, không thể đứng dậy nổi khi biết thật sự đó là chồng mình. Thật sự tôi chỉ muốn lao vào cào cấu anh, nhưng không hiểu tại sao tôi làm không làm thế.

Về phòng không thấy tôi có lẽ anh giật mình. Nên ngay khi thấy tôi trở về phòng anh đã hỏi: “Em đi đâu đấy”. Em đi vệ sinh thôi anh ạ. Vợ chồng mình ngủ tiếp đi. Cứ tưởng sau đêm đó chồng sẽ sợ vì dám quan hệ với osin trong nhà, ai ngờ anh nghĩ tôi vẫn chưa biết chuyện gì nên vẫn ngang nhiên quan hệ với osin mỗi đêm.

Thế là tôi âm thầm điều tra về “lịch sử tình trường” của osin trẻ nhà mình. Hóa ra, cô ta không phải loại gái ngoan gì, đi giúp việc ngủ với chủ nên mới bị đuổi việc, ngoài chồng tôi ra, cô ta còn quan hệ lăng nhăng với 2-3 người nữa. Sau khi thu thập được chứng cứ ngoại tình của chồng và các mối quan hệ tình cảm của osin với những người đàn ông khác tôi mới dám vạch mặt 2 người khốn nạn đó.

Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện với chồng trước, thấy sấp hình trên bàn, anh bắt đầu quỳ xuống xin lỗi tôi. Và nói rằng: “Do Linh dụ dỗ anh, vì một phút say nắng anh đã phản bội em”. Sau đó, anh ra gặp Linh, ném sấp ảnh vào mặt cô ta, nhìn 2 người đó cắn xé nhau tôi hả hê lắm. Ngay hôm sau đó, Linh đã tự động cuốn gói khỏi nhà tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Còn chồng luôn tỏ vẻ đáng thương và hối lỗi để tôi tha thứ. Tôi giận nhưng vẫn còn yêu chồng và muốn có gia đình hạnh phúc nên vẫn giận rằn mặt anh chứ không ly hôn. Tôi cũng nói: “Anh nên đi khám đi, kẻo lây bệnh cho vợ con, rau sạch mà anh ăn có thể đã nhiễm bệnh rồi đấy”. Lúc này, chân tay anh bắt đầu bủn rủn, sắc mặt tái nhợt.

Đúng là nhát gan, sau đó, chồng tôi đi xét nghiệm thật, sau khi có kết quả, anh vui mừng, báo cho tôi ngay. Từ sau lần đó anh quan tâm đến vợ con và giúp tôi việc nhà nhiều hơn. Có lẽ đây là bài học nhớ đời để anh nhớ mãi. Coi như sự nhẫn nhịn và tha thứ của tôi cũng được đền đáp.