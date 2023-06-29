3 giờ sáng công tác về thấy vợ đang cuồng nhiệt cùng người đàn ông xa lạ, nhìn những món đồ đáng khinh bỉ trên giường khiến tôi choáng váng, vợ tiết lộ một điều tày trời sau đó làm tôi chết lặng hơn

Tâm sự gia đình 29/06/2023 07:30

Tôi quá sốc nên ngẩn người, trong lúc đó thì người đàn ông kia nhân cơ hội lấy quần áo rồi chạy ào ra ngoài.

Tôi và vợ lấy nhau đã 3 năm, chúng tôi có một con trai 2 tuổi. Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải vắng nhà. Thấy vợ một mình vừa chăm con vừa đi làm, tôi đề nghị vợ thuê người giúp việc để đỡ cực nhưng cô ấy không chịu.

Vợ tôi nói mình gánh vác được. Cô ấy nói gửi con cho hàng xóm trông cũng chỉ tốn 2-3 triệu một tháng, hơn là phải trả nhiều hơn để thuê người giúp việc. Thấy vợ chịu thương chịu khó, tính toán cẩn thận cho gia đình mà tôi thấy mình may mắn khi lấy được cô ấy.

3 giờ sáng công tác về thấy vợ đang cuồng nhiệt cùng người đàn ông xa lạ, nhìn những món đồ đáng khinh bỉ trên giường khiến tôi choáng váng, vợ tiết lộ một điều tày trời sau đó làm tôi chết lặng hơn - Ảnh 1
Vợ tôi rất biết sắp xếp nhà cửa, nấu nướng cũng ngon miệng - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, vợ tôi rất biết sắp xếp nhà cửa, nấu nướng cũng ngon miệng. Mỗi khi đi làm về luôn thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước thơm ngon. Tôi chẳng cần phải làm gì nhiều, nghỉ ngơi rồi chơi với con.

 

Đến một lần tôi phải đi công tác gần hai tuần vì lượng công việc rất nhiều. Khi tôi về nhà thì cũng không báo trước cho vợ, vì lúc đó cũng đã 3 giờ sáng rồi. Sợ vợ con tỉnh giấc nên tôi cố gắng đi thật nhẹ nhàng vào nhà. 

Khi mở cửa phòng ngủ lờ mờ ánh đèn, tôi chết trân khi thấy vợ đang nằm ngủ cùng một người đàn ông lạ ngay trên giường ngủ của chúng tôi. Tôi điên cuồng lao vào kéo giật tấm chăn xuống. Tôi choáng váng khi bên dưới chăn là những món đồ chơi tình dục nằm ngổn ngang.

3 giờ sáng công tác về thấy vợ đang cuồng nhiệt cùng người đàn ông xa lạ, nhìn những món đồ đáng khinh bỉ trên giường khiến tôi choáng váng, vợ tiết lộ một điều tày trời sau đó làm tôi chết lặng hơn - Ảnh 2
Tôi choáng váng khi bên dưới chăn là những món đồ chơi tình dục nằm ngổn ngang - Ảnh: Internet

Tôi quá sốc nên ngẩn người, trong lúc đó thì người đàn ông kia nhân cơ hội lấy quần áo rồi chạy ào ra ngoài. Tôi đau đớn nhìn vợ không mảnh vải che thân trước mặt. Tôi càng hận vợ hơn khi cô ấy nói phản bội chồng vì chồng yếu sinh lý. Vợ tôi nói cô ấy không thấy thỏa mãn với chồng nên đành phải đi tìm người khác. Cô ấy còn nói không dám nói về những thú vui tình dục với chồng là vì tôi lúc nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ vợ. Vợ tôi sợ khi bộc lộ con người thật của mình sẽ bị tôi chê cười.

Tôi không hề là người chồng yếu sinh lý như vợ nghĩ, tôi chỉ vì quá bận rộn trong công việc nên không có nhiều thời gian cho vợ. Vậy mà cô ấy chẳng cảm thông cho chồng, còn tìm cớ ra ngoài phản bội, tìm lý do ngụy biện cho tội lỗi của mình.

Chẳng ngờ, vợ tôi sau đó còn đòi ly hôn chồng, cứ như tôi là người có lỗi với cô ấy. Mọi người cho tôi xin ý kiến, giờ tôi phải làm sao với người vợ ngoại tình này của mình đây?

Đêm tân hôn đang 'cao trào' thì giường rung lắc mạnh rồi đổ cái rầm, chưa hết xấu hổ thì mẹ chồng chạy vào và thở dài nói một câu khiến tôi điếng người vì sự thật được tiết lộ

Đêm tân hôn đang 'cao trào' thì giường rung lắc mạnh rồi đổ cái rầm, chưa hết xấu hổ thì mẹ chồng chạy vào và thở dài nói một câu khiến tôi điếng người vì sự thật được tiết lộ

Tôi cay đắng nhận ra sự thật chua chát này trong chính đêm tân hôn mà mình mong đợi. Tôi đòi ly hôn chồng nhưng bố mẹ tôi can ngăn.

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