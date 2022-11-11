Kết hôn về nhà chồng, bất cứ lúc nào chị cũng cố gắng chu toàn mọi việc. Từ công việc ở công ty cho đến về nhà chồng chị đều vô cùng cố gắng khiến bố mẹ chồng, gia đình nhà chồng hài lòng về mình vì phải sống chung. Chị tin với sự cố gắng của mình chắc chắn sẽ được đền đáp.

Một câu chuyện có lẽ chẳng mấy ai lại ngờ đến rằng nó có thể xảy ra được. Anh với chị quen và yêu nhau cũng gần 5 năm trước khi cưới. Thế nhưng cả đời chị cũng không thể nào ngờ được rằng lại có ngày mình rời bỏ căn nhà một cách vô lý đến thế.

Về làm vợ anh được gần 1 năm thì chị có bầu. Có thể do năm hạn nên gia đình nhà chồng gặp khá nhiều chuyện không may. Bố chồng tai nạn gãy chân, anh trai chồng kinh doanh thua lỗ cũng khiến cả gia đình nhà chồng rơi vào khủng hoảng.

Thế nhưng chẳng phải cứ cố gắng rồi sẽ nhận được sự quan tâm hay yêu thương từ đối phương. Chị không thể nào ngờ được rằng cả gia đình nhà chồng lại dùng một cái kế sách hèn hạ đến thế để đuổi chị đi.

Chị mang bầu, chị đã nghĩ đó chính là cái niềm vui sẽ kéo chị và gia đình nhà chồng lại gần nhau hơn. Thế nhưng hình như không phải. Bố mẹ chồng cũng có chút quan tâm đến chị và cháu đích tôn nên cũng có phần mong ngóng.

Suốt 9 tháng ròng rã, chị vừa đi làm, vừa về nhà lo toan mọi việc gia đình. Chị cố gắng đến khi đợi con chào đời thì chuyện không may đã xảy ra. Trong lúc chị tưởng chừng như chết đi sống lại sau khi sinh con xong thì mẹ chồng thông báo với chị rằng:

- Con à, mẹ thương con quá. Mang nặng đẻ đau thế mà còn chưa kịp nhìn mặt con con đã đi rồi.

- Mẹ nói gì cơ, mẹ đừng đùa con. – chị như điên loạn gào lên để rồi người ta thậm chí còn chẳng cho chị nhìn mặt đứa con lấy một lần.

Người mẹ sau sinh thường bị trầm cảm. Chị sinh con xong con còn chẳng được nhìn mà con đã bỏ chị đi khiến chị càng đau đớn hơn. Nhà chồng chẳng ai mảy may quan tâm người phụ nữ như chị chút nào. Mẹ chồng cũng chỉ giả vờ quan tâm yêu thương chị mà thôi. Đứa con là hi vọng duy nhất của chị giờ cũng không còn rồi thì chị còn gì để lưu luyến gia đình nhà chồng này nữa.

Chẳng hiểu lý do gì thôi thúc chị bỏ đi khỏi nhà chồng. Thế rồi, chị bỏ đi xa xứ suốt 10 năm ròng. Chẳng hiểu động lực ở đâu khiến chị muốn tìm về với chồng và gia đình nhà chồng. Để rồi vừa mới nhìn thấy đứa bé đứng trước cửa nhà thì giật nảy khi thấy giống hệt chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Chị đứng tần ngần ở đó rất lâu, rồi cậu bé chạy vào gọi bố ra. Anh nhìn chị luống cuống, mẹ chồng cũng có mặt ở đó và còn một người phụ nữ khác đó chính là vợ mới của anh. Chị rơi nước mắt gặng hỏi:

-Thế này là thế nào hả mẹ? – quay sang nhìn mẹ chồng, bà đáp:

- Xin lỗi con, ngày con sinh cháu thì bà bói nói rằng phải đuổi được con đi thì nhà mới yên ấm được. Thế nên mẹ mới nghĩ ra cách nói dối con trai con chết nào ngờ con sốc quá bỏ đi thật.

- Vậy còn người phụ nữ này?

- Thì con bỏ đi rồi thằng Tài nó ở nhà một mình cũng vất vả nên cưới vợ hai về. Vợ chồng nó cũng có một đứa con gái rồi con à...

Chị chẳng biết mình phải làm gì, nhìn con đã lớn khôn rồi chị đau xót quá khi con chẳng biết chính mình mới là mẹ của thằng bé. Có lẽ, ông trời này thử thách chị nhiều quá rồi thì phải. Chị nên làm gì đây? Nên đối xử với gia đình nhà chồng thế nào khi phát hiện ra bí mật kinh hoàng mè mẹ chồng đã dựng nên lừa dối chị suốt 12 năm qua thế này?