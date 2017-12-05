1 lần bị đau bụng, ôm nhà vệ sinh cả tối chồng mới sốc nặng khi phát hiện ra lý do vì sao vợ có sở thích giặt quần áo lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 05/12/2017 08:48

Thời gian sau sinh Cường cứ thấy vợ có thói quen giặt quần áo lúc nửa đêm, thương vợ vất vả Cường mấy lần định bưng chậu đồ đi giặt thì Yến cứ một hai không cho anh đụng tay vào.

Kết hôn hơn 1 năm thì Yến có thai, khỏi phải nói lúc đó Cường vui sướng đến như nào. Như nhiều cặp vợ chồng khác thì khi có thai người vợ sẽ lo lắng rằng chồng mình ra ngoài gái gú để giải quyết nhu cầu, nên dù có bầu bí vẫn cố gắng "chiều" chồng bằng được. Với Cường thì dù được vợ cho thoải mái ân ái nhưng hết lần này đến lần khác anh từ chối vợ vì sợ làm chuyện ấy sẽ động thai. 

- Anh chán em rồi hả? - Yến thỏ thẻ.

- Vớ vẩn, em đang bầu bì thế này anh mới phải kiềm chế. Đàn ông mà đến vợ đang mang thai cũng đòi ân ái thì đâu đáng mặt làm trai chứ? Có con rồi anh vui lắm...làm vợ chồng vì yêu thương nhau chứ đâu có phải vì ham muốn thể xác chứ?

- Anh nói thật không? Anh sẽ không gái gú chứ?

- Anh thà vào nhà vệ sinh "tự xử" chứ không làm chuyện có lỗi với vợ con. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi...sinh xong kiểu gì anh cũng bắt em bù.

1 lần bị đau bụng, ôm nhà vệ sinh cả tối chồng mới sốc nặng khi phát hiện ra lý do vì sao vợ có sở thích giặt quần áo lúc nửa đêm - Ảnh 1
Anh thà vào nhà vệ sinh "tự xử" chứ không làm chuyện có lỗi với vợ con. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi...sinh xong kiểu gì anh cũng bắt em bù.  Ảnh: Internet

Nói đến lúc đó thì Yến mới chịu nghe lời, những ngày tháng vợ bầu bí thì Cường chăm sóc chu đáo vô cùng. Tất nhiên là đàn ông thì anh cũng có những ham muốn nhưng Cường chọn cách kiềm chế chứ không ra ngoài giải quyết nhu cầu như đám bạn của anh. Và rồi sau 9 tháng 10 ngày thì Yến cũng sinh cho Cường một cậu con trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Sau khi hết 3 tháng ở cữ thì Cường bắt đầu quay ra gạ gẫm vợ.

Ấy thế nhưng hết lần này đến lần khác Yến lại kêu mệt không muốn gần gũi mà ngủ luôn ở phòng với con nhỏ. 1, 2 lần thì Cường không nghi ngờ, nhưng đến nửa tháng mà vợ cứ kêu mệt thì Cường bắt đầu sinh nghi.

- Dạo này em làm sao vậy hả vợ? Có phải sinh xong em sợ cảm giác ân ái không? Dù đã hết tháng ở cữ nhưng em cứ trốn tránh anh là sao? Trước đây mang bầu em cứ gạ anh...thế mà sinh xong lại cấm vận anh là như nào?

- Em cũng muốn "táy máy" lắm...nhưng mà sinh xong bụng thì rạn, ngực thì chảy xệ. Em sợ anh mất hứng...

- Em vì sinh con cho anh mới trở nên như vậy. Anh biết ơn em còn không hết chứ đừng nói là mất hứng..anh không chê em đâu.

Dù nói đến đó nhưng Cường thấy vợ mình vẫn không có ý định cho ân ái lại. Đã vậy thời gian sau sinh Cường cứ thấy vợ có thói quen giặt quần áo lúc nửa đêm, thương vợ vất vả Cường mấy lần định bưng chậu đồ đi giặt thì Yến đều nói.

- Chậu quần áo cứ để đó em giặt. Anh đừng động vào, toàn tã lót của con bẩn lắm nên em giặt mới sạch được.

Không nghi ngờ về câu nói của vợ nên Cường vẫn mặc kệ. Cho đến một hôm đi nhậu với bạn bè chẳng hiểu có phải ăn nhằm thức ăn bẩn không mà bụng Cường đau âm ỉ. Thế rồi cũng nhờ sự cố đau bụng ngồi nhà vệ sinh cả tiếng thì Cường mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng đằng sau sở thích giặt quần áo lúc nửa đêm của vợ. Tối hôm đó Cường thấy vợ hì hục giặt quần áo, mọi thứ vẫn không có gì xảy ra. Nhưng lúc mà giặt đến quần lót của Yến thì Cường thấy dính đầy máu mà lại là máu đen. 

- Em...em bị làm sao thế hả? Sao đồ lót dính máu nhiều thế này.

1 lần bị đau bụng, ôm nhà vệ sinh cả tối chồng mới sốc nặng khi phát hiện ra lý do vì sao vợ có sở thích giặt quần áo lúc nửa đêm - Ảnh 2
Chậu quần áo cứ để đó em giặt. Anh đừng động vào, toàn tã lót của con bẩn lắm nên em giặt mới sạch được.  Ảnh: Internet

- Không có gì đâu...anh vào đi ngủ đi.

- Thế này rồi mà em vẫn muốn giấu anh sao? 

- Thật ra em bị...rối loạn kinh nguyệt. Sau khi sinh xong thì cơ thể em như thế...đó là lý do mà em không dám gần gũi với anh.

- Trời đất. Em bị như thế sao không nói với anh hả?

- Chuyện đàn bà con gái thì nói với đàn ông như anh làm gì chứ? Em tự uống thuốc là khỏi ấy mà.

- Vớ vẩn, không thể coi thường được đâu. Nhiều phụ nữ sinh xong bị như em rồi dẫn đến trầm cảm lúc nào không hay biết đấy. Mai anh sẽ mua mấy món bồi bổ cho em ăn. Giờ thì em vào nghỉ đi, anh giặt cho.

- Áo quần toàn dính máu bẩn lắm. Cứ để em giặt.

- Anh là chồng em còn sợ gì nữa. Quần áo vợ mình còn không giặt được thì sao đáng mặt làm chồng.

Thấy chồng nói như vậy mà Yến hạnh phúc đến mừng rỡ, còn Cường thì bật khóc vì quá thương vợ. Lâu nay anh chỉ biết nghi ngờ lung tung mà không quan tâm vợ đúng mực, chính vì thế mà lần này anh tự nhủ sẽ chăm vợ thật tốt.

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Từ khóa:   vợ sau sinh vợ chồng

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