Phụ nữ hơn nhau ở khí chất trước đàn ông

Hỏi một câu, với phụ nữ , tiền quan trọng lắm không? Trả lời một câu, tiền quan trọng, tất nhiên. Đàn bà cần tiền để mặc đẹp, để son phấn, và phù phiếm khi muộn phiền. Đàn bà sống cần có tiền nhưng không thể sống chì vì tiền. Đàn bà đừng thực dụng quá nhưng chắc chắn phải thực tế. Đàn ông có thể cung phụng tiền vì mình nhưng đừng lấy đàn ông chỉ vì tiền. Đàn bà dại chính là đánh giá mình quá cao, nghĩ rằng với đàn ông, mình quan trọng hơn tiền của anh ta. Đúng là đàn ông khi yêu sẵn sàng chi tiền vì người phụ nữ của mình. Nhưng đàn ông không ngu ngốc, đàn ông rõ ràng đều nhìn ra đàn bà đến với họ vì điều gì. Nếu đàn bà đến với họ vì điều gì, họ sẽ ra đi vì điều đó. Đàn bà chọn lấy tiền của đàn ông để làm mục đích để hạnh phúc thì chắc chắn sẽ có khi đàn ông cũng ra đi vì một người khác yêu họ thật lòng.

Đàn bà hơn nhau không ở nhan sắc, càng không ở giỏi giang hơn người, mà chính là khí chất trước một người đàn ông. Là cách cư xử, là phong thái, là lối suy nghĩ khiến đàn ông ngoài tình yêu, còn là nể trọng.

Đàn bà khôn chính là tự ra sức kiếm tiền, cũng để đàn ông tự nguyện cung phụng bạc tiền cho mình. Họ không cần tiền của đàn ông nhưng sẵn sàng đón nhận sự chân thành của đàn ông khi chịu chi tiền vì họ. Họ có tiền của mình, không nhiều nhưng đủ, đủ để không vì tiền mà ở bên ai, cũng không vì tiền mà rời bỏ ai. Phụ nữ thế này mới là độc nhất trong lòng đàn ông, mới là người đàn ông muốn giữ gìn cả đời.

Nhu cương đúng lúc

Đàn bà hơn nhau không phải ở cách kiểm tra tin nhắn của đàn ông, hay cứ phải chờ dài cổ để gọi hỏi cho bằng được một câu “Anh đi đâu?”. Đàn bà hơn nhau chính là dù vẫn để đàn ông tự do tự tại thì vẫn khiến họ một lòng quay về. Họ biết lúc nào nên nói, khi nào nên im. Họ biết cương nhu đúng lúc, mềm nắn rắn buông. Họ muốn đàn ông tự nói với họ, tự nguyện quay về. Vì họ hiểu, đàn ông đã thay lòng thì họ có giữ mấy cũng bằng không. Thế thì cứ để đàn ông rong chơi, còn họ vẫn sống rực rỡ kiêu hãnh cho mình. Tốn thời gian ủ ê giữ đàn ông, bỏ bê chính mình vốn không khiến đàn bà hơn nhau được.

Phải nhớ khí chất của đàn bà chính là nằm ở cách nắm mà như buông, ghen mà như không, lặng thinh mà đủ tinh tế, nhẹ nhàng nhưng phải mãnh liệt đúng lúc. Vậy mới là đàn bà biết cư xử, thế mới là đàn bà có khí chất.

Giữ mặt mũi cho người đàn ông của mình

Với đàn ông, thể diện nhiều khi còn quan trọng hơn cả tình yêu. Đàn ông bằng lòng quỳ rạp trước tình yêu nhưng sẽ không để mất thể diện trước nhiều người vì người phụ nữ không biết cư xử. Phụ nữ muốn nắm giữ trái tim đàn ông thì vẫn là nên biết giữ mặt mũi cho họ. Nói năng có chừng mực, có giận hờn ghen tuông thì cũng chỉ nên chỉ còn hai người mà giải quyết. Chồng có lăng nhăng cũng đừng dại để cả thiên hạ biết. Chồng có thế nào thì vẫn là chồng mình, hôn nhân cũng chỉ nên giải quyết với hai người.

Đàn ông ưa phụ nữ đẹp, thích phụ nữ thông minh nhưng sẽ ở bên phụ nữ biết điều. Đơn giản chỉ là vì cảm giác thoải mái và đủ đầy. Đẹp đến mấy, giỏi giang cỡ nào, lớn tiếng với đời ra sao, thì khi bên đàn ông thì cũng chỉ cần cố gắng xinh đẹp, ngoan ngoãn, vậy là đủ. Chứ cứ không hiểu lý lẽ, không đủ cảm thông, không biết cư xử thì đàn ông yêu ra sao cũng sẽ rời đi.

Phải có bản ngã trong tình yêu

Phụ nữ thông minh luôn để đàn ông thấy rõ mình muốn gì trong tình yêu. Không yêu chỉ vì yêu, cũng không vì yêu mà phá bỏ chính mình. Anh yêu em thì em cũng sẽ yêu anh như thế, nhưng cầm lên được thì phải buông bỏ được. Yêu được thì bỏ được, hy sinh đúng mà tha thứ cũng phải đáng. Đừng bi lụy, đừng nhu nhược, đàn ông hư cũng chính từ sự yếu đuối của đàn bà mà ra.

Đàn ông có thể sai, đàn bà có thể tha thứ. Nhưng đàn ông sai quá nhiều lần chính là vì đàn bà dung túng. Đàn bà nếu không thể là thứ thuốc độc khiến đàn ông sợ không dám dây vào, thì phải là thuốc nghiện khiến họ cả đời không thể cai. Đàn bà phải có bản ngã trong tình yêu, yêu vì người một thì phải vì mình hai hay ba. Đừng yêu mù thương quáng, đàn ông không nể, tình yêu cũng không còn. Đàn bà biết cách yêu sao cho đúng cũng là khí chất khác biệt thu hút đàn ông.